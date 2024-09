Deenova annonce le succès de la mise en place d’un système de gestion des médicaments en circuit fermé à l'hôpital Marien de Gelsenkirchen

GELSENKIRCHEN, Allemagne, 04 sept. 2024 (GLOBE NEWSWIRE) -- Deenova, un fournisseur leader de solutions d'automatisation innovantes pour la gestion des médicaments, est fier d'annoncer la mise en oeuvre réussie de son système de gestion des médicaments en circuit fermé (CLMM) à l'hôpital Marien de Gelsenkirchen. Cette étape importante est la première de ce type en Allemagne, établissant une nouvelle norme de sécurité pour la thérapie médicamenteuse dans les hôpitaux à l'échelle nationale.



En partenariat avec les institutions catholiques KERN Katholische Einrichtungen Ruhrgebiet Nord GmbH, l‘hôpital Marien de Gelsenkirchen (MHG) a commencé à déployer le système décentralisé d'unités de doses de Deenova dans le cadre de l'initiative CLMM. Ce système de pointe, qui sera pleinement opérationnel dans tous les hôpitaux affiliés à KERN d'ici la fin de 2024, est conçu pour créer une boucle de gestion des médicaments sécurisée et fermée, améliorant significativement la sécurité des patients et réduisant la charge de travail du personnel hospitalier.

De plus, le nouveau flux de travail de la pharmacie de l'hôpital Marien de Gelsenkirchen, rendu possible par le système Deenova, a reçu l'approbation de l'Amtsapotheker. L'approbation de l'Amtsapotheker est une certification importante en Allemagne, délivrée par les autorités pharmaceutiques reconnues. Elle confirme que les flux de travail de la pharmacie respectent des normes réglementaires strictes en matière de sécurité et d'efficacité des médicaments, et que tous les processus sont conformes aux réglementations nationales en matière de santé.

Anette Woermann, pharmacienne en chef au MHG, a souligné l'importance de cette évolution: “Nous avons commencé à mettre en oeuvre un système de dose unitaire décentralisé de la société Deenova dans la pharmacie de l'hôpital Marien de Gelsenkirchen GmbH, faisant de nous le premier hôpital de toute l'Allemagne à le faire – nous sommes l'hôpital pilote en Allemagne. Ce nouveau système, qui fait partie de la gestion des médicaments en circuit fermé (CLMM), sera progressivement déployé dans les hôpitaux individuels de la KERN Katholische Einrichtungen Ruhrgebiet Nord GmbH, et sera pleinement opérationnel d'ici la fin de 2024. Nous créons ainsi un cycle de médication fermé et sécurisé dans les hôpitaux que nous desservons, ce qui promet une sécurité accrue pour les patients et un soulagement significatif pour le personnel dans leurs routines quotidiennes hospitalières.”

Le système CLMM innovant intègre une robotique et un logiciel avancés pour automatiser la production de médicaments en dose unique, connus sous le nom de doses unitaires, dans la pharmacie de l'hôpital. Dans les services, les systèmes automatisés gèrent la distribution précise de ces doses, en tenant compte même des changements de médication de dernière minute ordonnés par les médecins. En scannant les bracelets des patients et les codes QR sur les médicaments en dose unitaire, le système garantit un processus d'administration fluide et sans erreur, améliorant grandement la transparence et la sécurité de la médication.

Christophe Jaffuel, directeur commercial de Deenova, a également commenté l'importance de cet accomplissement: “Cette étape est un témoignage fort de l'engagement de Deenova à transformer les soins de santé grâce à des solutions innovantes. La mise en oeuvre réussie de notre système CLMM à l’hôpital Marien de Gelsenkirchen marque un nouveau chapitre dans la gestion des médicaments en Allemagne. Elle souligne notre dévouement à améliorer la sécurité des patients et l'efficacité opérationnelle dans les hôpitaux. Nous sommes impatients de voir l'impact positif de la technologie de Deenova, que ce soit dans les flux de travail de pharmacie centralisés ou décentralisés, à travers tout le pays.”

À propos de Kern:

Au coeur de la métropole de la Ruhr et dans le nord de la région, les KERN Katholische Einrichtungen Ruhrgebiet Nord GmbH (KERN GmbH) trouvent à la fois leurs racines et leur avenir. De nombreux sites sont étroitement liés au développement de l'industrie et de l'exploitation minière dans la région et témoignent du travail social et de la responsabilité caritative entrepris par les paroisses catholiques, tant dans le passé qu'aujourd'hui. KERN GmbH est un réseau solide pour la médecine, les soins et l'éducation, et un employeur engagé d'environ 7 500 professionnels répartis sur une quarantaine de sites à Essen, Gelsenkirchen, Bochum-Wattenscheid, Gladbeck, Bottrop-Kirchhellen, Herten-Westerholt, Dorsten, Marl et Haltern am See.

À propos de Deenova:

Deenova est le fournisseur leader de solutions innovantes et automatisées pour la gestion des médicaments et la traçabilité des dispositifs médicaux dans les hôpitaux et les institutions de santé. Avec un fort accent sur la sécurité des patients, l'efficacité et l'excellence opérationnelle, les systèmes de Deenova rationalisent l'ensemble du processus de médication, de la prescription à l'administration. La solution phare de l'entreprise, le système de gestion des médicaments en circuit fermé (CLMM), est conçue pour minimiser les erreurs, améliorer la transparence et améliorer les résultats globaux des patients. L'engagement de Deenova à faire progresser les soins de santé grâce à la technologie en a fait un partenaire de confiance pour plus de 100 hôpitaux à travers l'Europe. Pour plus d'informations sur Deenova et le système CLMM, veuillez visiter le site Web de Deenova.

Contacts:

Christophe Jaffuel, c.jaffuel@deenova.com,

Martina Buccianti, m.buccianti@deenova.com, +39 0523785311

Une photo accompagnant ce communiqué est disponible au : https://www.globenewswire.com/NewsRoom/AttachmentNg/a5426687-78eb-4b66-a4ea-64a07eb50988/fr