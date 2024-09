VGP's 'BBB-' Kredietrating Herbevestigd door Fitch Ratings

PERSBERICHT

Gereglementeerde informatie

Antwerpen, België, 4 september 2024 (07.00 a.m. CET)

VGP NV ('VGP' of 'de Groep'), een Europese aanbieder van hoogstaand logistiek en semi-industrieel vastgoed, heeft zijn kredietrating herbevestigd gekregen van het ratingbureau Fitch Ratings ('Fitch'). Fitch heeft de kredietrating voor VGP NV met een 'Long-Term Issuer Default Rating' (IDR) en 'Senior Unsecured Rating' op 'BBB-' nogmaals bevestigd. Het vooruitzicht van de rating is stabiel.

Fitch zei: “De ratings weerspiegelen de voortdurende discipline van VGP bij het beheersen van ontwikkelingsrisico's, van de locatie en prijs van grond, de kwaliteit van de gebouwde eenheden, voorverhuur, de ruimte om ontwikkelingsmarges te realiseren, tot aan de oplevering wanneer nieuwe eigendommen worden verkocht aan vooraf gefinancierde 50-50 joint ventures (JV's).”

Meer details en het volledige ratingrapport vindt u in het persbericht van Fitch op de website van het ratingbureau: https://www.fitchratings.com/.

CONTACTGEGEVENS VOOR INVESTEERDERS EN VRAGEN VAN DE MEDIA

Investor Relations





Tel: +32 (0)3 289 1433

investor.relations@vgpparks.eu Karen Huybrechts (Hoofd Marketing) Tel: +32 (0)3 289 1432

OVER VGP

