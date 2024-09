Pressemitteilung

Lochem, 4. September 2024

ForFarmers und team agrar bündeln ihre Kräfte im Futtermittelgeschäft in Deutschland





ForFarmers und team agrar, Teil der DLG-Gruppe, haben vereinbart, ihre Futteraktivitäten in Deutschland zusammenzuführen. Das Joint Venture, das unter dem Namen ForFarmers team agrar geführt wird, verfügt über ein umfassendes Futtermittelportfolio für verschiedene Tierarten. Diese Vereinbarung steht unter dem Vorbehalt der behördlichen Genehmigungen.

Die ForFarmers GmbH und die team agrar GmbH arbeiten in Deutschland schon lange über ihr Joint Venture HaBeMa zusammen, einem Unternehmen, das in Hamburg im Handel, in der Lagerung und im Umschlag von Rohstoffen sowie in der Mischfutterproduktion tätig ist. Die Vereinbarung zum Ausbau dieses Joint Ventures ist daher ein logischer nächster Schritt.



Partner

ForFarmers ist ein europäisches Unternehmen, das Futtermittellösungen für die Nutztierhaltung anbietet. Mit seiner Mission "For the Future of Farming" setzt sich ForFarmers für eine zukunftssichere Landwirtschaft ein und macht den Agrarsektor nachhaltiger, indem es mit Wissen, Beratung, Unterstützung und Produkten in den landwirtschaftlichen Betrieben tätig ist. ForFarmers vertreibt in Deutschland eine breite Palette von Futtermitteln für alle Nutztierarten.

team agrar bietet zahlreiche Dienstleistungen und Produkte an. Neben der Herstellung von Mischfuttermitteln gehören dazu auch die Getreideerfassung und der Getreidehandel, die Lieferung von Saatgut, Düngemitteln und Pflanzenschutzmitteln sowie von Produkten für landwirtschaftliche Betriebe.

Als Teil der team SE gehört team agrar zur DLG-Gruppe, einem Unternehmen mit umfassenden Aktivitäten in den Bereichen Landwirtschaft, Bau und Energie. Die DLG-Gruppe hat das strategische Ziel, einen Beitrag zu einer nachhaltigeren Zukunft zu leisten und der bevorzugte Partner der Landwirtschaft zu sein.



Joint-Venture-Struktur

Das 50/50-Joint Venture, welches unter dem Namen „ForFarmers team agrar“ weitergeführt wird, umfasst die Futteraktivitäten und Mitarbeitenden von ForFarmers und team agrar in den entsprechenden Gesellschaften in Deutschland. Es betrifft die Futtermittelaktivitäten von ForFarmers in Deutschland mit ca. 250 Mitarbeitenden und die Futtermittelaktivitäten von team agrar in Deutschland mit ca. 130 Mitarbeitenden. Dazu gehören acht Futterproduktionsstandorte, drei Terminals und der Fuhrpark. Auch HaBeMa, mit ca. 130 Mitarbeitenden, ist Teil des Joint Ventures.



Nicht Gegenstand der Joint Venture-Vereinbarung sind die Aktivitäten der ForFarmers-Marken ForFarmers Thesing, Pavo, Reudink, CirQlar und Vleuten in Deutschland, sowie die Aktivitäten der DLG-Gruppe in allen anderen Bereichen der Agrarwirtschaft, der Bio-Futtermittel, der Vilofoss-Aktivitäten sowie der Bau- und Energieaktivitäten in Deutschland.



Die Geschäftsführung des Joint Venture‘s wird aus Vertretern von ForFarmers, team SE und HaBeMa bestehen, mit Ernst Friedlaender als Geschäftsführer/CEO.



ForFarmers wird das Joint Venture (einschließlich HaBeMa, das bisher als Gewinnanteil der at Equity bilanzierten Beteiligungen erfasst wurde) in seinen Finanzergebnissen vollständig konsolidieren. Das Joint Venture wird einen Beirat haben, der zu gleichen Teilen aus Mitgliedern beider Gesellschafter besteht. Der erste Vorsitzende wird von team agrar ernannt. Künftig werden die Gesellschafter in regelmäßigen Abständen, abwechselnd den Vorsitzenden bestimmen.



Strategische Zielsetzung

Das Joint Venture steht im Einklang mit dem strategischen Anspruch beider Partner: den deutschen Markt besser zu bedienen, neue Wachstumschancen zu eröffnen und die Stärken des jeweils anderen zu nutzen, um die Profitabilität zu steigern. Das Joint Venture wird ein größeres Standortnetz haben und kann daher seine Kund:innen besser und effizienter bedienen. Darüber hinaus wird der Austausch von Wissen und Erfahrung in den Bereichen Beschaffung, Optimierung und Innovation für das Gemeinschaftsunternehmen und seine Kund:innen von großem Nutzen sein.



Pieter Wolleswinkel, CEO ForFarmers: "Wir arbeiten seit vielen Jahren gut mit der team agrar und der DLG-Gruppe in unserem Joint Venture HaBeMa zusammen. Ich glaube, dass die Bündelung der Kräfte für beide Seiten ein großer Schritt nach vorne ist, um unsere Marktaktivitäten in Deutschland zu erweitern. Damit wird der Grundstein für weiteres Wachstum in einer für ForFarmers in Deutschland wichtigen Region gelegt. Diese Partnerschaft wird es uns ermöglichen, unser Produktportfolio zu erweitern, um lokale Lösungen und Dienstleistungen für den deutschen Markt anzubieten."

Jesper Pagh, Interims-CEO DLG-Gruppe: "Wir freuen uns sehr, dass wir unsere Partnerschaft mit ForFarmers ausbauen, einem vertrauenswürdigen und langjährigen Partner, mit dem wir sowohl strategische Ziele als auch Werte teilen. Die Partnerschaft passt sehr gut zu unserem strategischen Ziel, unsere Marktposition auszubauen und es wird unseren Kunden einen Mehrwert bieten, da wir in Zukunft noch bessere Lösungen anbieten können.“

Ernst Friedlaender, Geschäftsführer ForFarmers Deutschland: "Das Joint Venture bietet Skaleneffekte und die Kombination unseres Wissens schafft Synergien in vielen Bereichen. Darüber hinaus schätzen wir die Mission und Vision des jeweils anderen. Es gibt eine klare kulturelle Übereinstimmung. Wir freuen uns darauf, unsere Zusammenarbeit auszubauen, die zu einem nachhaltigen und zukunftssicheren Geschäft beitragen wird."

Bent Nissen, Geschäftsführer team agrar: "Wir gehen diesen sehr wichtigen strategischen Schritt, um unsere Futtermittelaktivitäten zukunftssicher aufzustellen. Die Partnerschaft zeigt unser Engagement, das Wertversprechen für unsere Kunden zu stärken, indem wir ihnen erstklassige Produkte und Dienstleistungen bieten. Gleichzeitig können wir so Synergien heben, Kompetenzen stärken und unseren Kolleginnen und Kollegen neue Möglichkeiten und Perspektiven bieten."

Diese Pressemitteilung ist auch auf der ForFarmers-Website verfügbar und kann heruntergeladen werden in Englisch und Niederländisch.

Diese Pressemitteilung enthält Informationen, die als Insiderinformationen im Sinne von Artikel 7 Absatz 1 der EU-Marktmissbrauchsverordnung gelten.





Hinweis für die Redaktion / Für weitere Informationen:

ForFarmers, Ilse Niehof-Duivelshof +31 (0)573 28 88 00

DLG Gruppe, Mette Sehested +45 28 35 10 44

Profil ForFarmers

ForFarmers N.V. (‚ForFarmers‘) ist ein Unternehmen, das komplette Futterlösungen für die (ökologische) Tierhaltung anbietet. Mit unserer Mission ‚For the Future of Farming‘ setzen wir uns für eine zukunftsfähige Landwirtschaft ein und wollen den Agrarsektor noch nachhaltiger gestalten. Unser Ziel ist klar: Für unsere Kund:innen wollen wir eine gute Rendite und ein solides, langfristiges Einkommensmodell schaffen. Und wie? Indem wir auf dem Hof mit Wissen, Beratung, Unterstützung und Produkten den Weg weisen. Nah an den Landwirt:innen, lösungsorientiert und offen für die Zukunft. Das Ergebnis: Ein Beitrag zu erschwinglichen und nachhaltigen Lebensmitteln, für die Zukunft der Landwirtschaft.

Mit einem Absatz von rund 8,4 Millionen Tonnen Tierfutter ist ForFarmers ein führender Akteur in Europa. Das Unternehmen hat Produktionsstandorte in den Niederlanden (Hauptsitz), Deutschland, Polen und Großbritannien und exportiert in verschiedene Länder innerhalb und außerhalb Europas. ForFarmers beschäftigt etwa 2.600 Mitarbeitende. Der Umsatz betrug im Jahr 2023 etwa 3 Milliarden Euro. ForFarmers N.V. ist an der Euronext Amsterdam notiert.

ForFarmers N.V.

Postfach 91

7240 AB Lochem

Tel.: +31 (0)573 28 88 00

info@forfarmers.eu , www.forfarmersgroup.eu

Profil DLG-Gruppe

Die DLG-Gruppe ist ein führendes europäisches Unternehmen, das in den Bereichen Lebensmittel, Energie und Wohnen tätig ist und einige der grundlegendsten Bedürfnisse der Menschen und der Gesellschaft erfüllt. Das Unternehmen befindet sich im Genossenschaftsbesitz von 25.000 dänischen Landwirt:innen. Obwohl unsere Wurzeln in Dänemark liegen, haben wir eine globale Perspektive. Nachdem die DLG-Gruppe zuvor ausschließlich in Dänemark tätig war, ist sie in den letzten 20 Jahren mit 7.000 Mitarbeitenden in 18 Ländern und Verkäufen in 70 Ländern auf der ganzen Welt erheblich gewachsen.

Angetrieben von unserem Wunsch, zukünftigen Generationen eine bessere Zukunft zu ermöglichen, entwickeln und liefern wir Lösungen und Produkte, die unseren Kund:innen und Eigentümer:innen beim Übergang in eine grünere Zukunft helfen und gleichzeitig unseren eigenen Betrieb transformieren können.

team agrar ist Teil der DLG-Gruppe und bietet Dienstleistungen und Produkte für die Landwirtschaft. Dazu gehören der Getreidehandel, die Versorgung mit Saatgut, Düngemitteln und Pflanzenschutzmitteln sowie landwirtschaftlichen Spezialprodukte.





