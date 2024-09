FUJIFILM lanciert standardisierten Basic Colonoscopy Training Course in 16 Ländern der Growth Emerging Markets(GEM)-Region

RATINGEN, Deutschland, Sept. 04, 2024 (GLOBE NEWSWIRE) -- Die FUJIFILM Healthcare Europe GmbH freut sich, den Start ihres mit Spannung erwarteten standardisierten Basic Colonoscopy Training Course in 16 Ländern der Growth Emerging Markets(GEM)-Region bekannt zu geben. Ziel dieses neuen Kurses ist es, medizinischen Fachkräften in verschiedenen Regionen eine einheitliche, qualitativ hochwertige Lernerfahrung zu bieten.



Der standardisierte Basic Colonoscopy Training Course in der Growth Emerging Markets(GEM)-Region ist im Anschluss an die erfolgreiche Einführung des EndoRunner, die Vermarktung des hochmodernen mikoto Colon Simulators und die Lancierung des EndoGel ESD-Trainingssimulators die konsequente Fortsetzung von FUJIFILMs Bestreben, weltweit hochwertige Schulungen mit lokalem Bezug anzubieten, die den Teilnehmern direkt vor Ort zur Verfügung gestellt werden, um den Erfolg ärztlicher fortlaufend Behandlung zu verbessern.

Bei diesem zweitägigen Intensivkurs wird mithilfe des innovativen mikoto Colon Simulators eine praxisorientierte Schulung mit den modernsten Simulationswerkzeugen angeboten.

FUJIFILM Healthcare Europe arbeitet eng mit FUJIFILM Middle East und FUJIFILM Healthcare Turkey zusammen und bietet den Basic Colonoscopy Training Course ab September 2024 in den folgenden Ländern an: Rumänien, Bulgarien, Kroatien, Ungarn, Litauen, Äthiopien, Kenia, Uganda, Tansania, Nigeria, Tunesien, Algerien, Marokko, Ruanda, Usbekistan und Kasachstan.

Um ein möglichst effizientes Training zu gewährleisten, werden die Teilnehmer vor und nach dem Kurs gebeten, ihre Lernerfahrungen zu bewerten. Anhand dieses wertvollen Feedbacks kann das Schulungsprogramm kontinuierlich verbessert und auf die spezifischen Bedürfnisse der Fachkräfte im Gesundheitswesen zugeschnitten werden.

Die Kurse werden von dem renommierten Experten auf dem Gebiet der medizinischen Ausbildung, Prof. Mostafa Ibrahim, geleitet. Er hat das ROEYA Training Center in Ägypten gegründet, an der Université Libre de Bruxelles in Belgien promoviert und ist Professor für Gastroenterologie und Endoskopie in Kairo, Ägypten. Prof. Ibrahim wird jeden Kurs an der Seite eines Experten aus dem jeweiligen Kursland begleiten, um sicherzustellen, dass den Teilnehmern die bestmögliche Expertise und Anleitung zuteil wird.

„Wir freuen uns, den Basic Colonoscopy Training Course in 16 Ländern der Growth Emerging Markets(GEM)-Region anbieten zu können“, sagte Prof. Mostafa Ibrahim. „Ziel dieses umfassenden Schulungsprogramms ist es, medizinisches Fachpersonal mit den Fähigkeiten und Kenntnissen auszustatten, die sie zur bestmöglichen Versorgung ihrer Patienten benötigen. Es ist wirklich lobenswert, wie sich FUJIFILM für die Aus- und Weiterbildung auf globaler Ebene einsetzt, und ich fühle mich geehrt, Teil dieser Reise zu sein.“

