Innovative Packaging Solutions Transforming the Plant-Based Spreads Market: A Step Towards Sustainability | Future Market Insights, Inc.

NEWARK, Del, Sept. 04, 2024 (GLOBE NEWSWIRE) -- The valuation of the plant-based spread market stood at USD 495.46 million in 2024, projected to surge to USD 813.20 million by 2034. The market is anticipated to achieve a CAGR of 5.10% during the forecast period.



Understanding the Plant-Based Spreads Market

One primary driver is the increasing consumer awareness regarding health and environmental sustainability. As more individuals become conscious of the health risks associated with traditional spreads like butter, they are turning to plant-based alternatives perceived as healthier options. Additionally, concerns about animal welfare and the environmental impact of animal agriculture are prompting consumers to seek plant-based alternatives.

The rise of veganism and vegetarianism as lifestyle choices is fueling demand for plant-based spreads, as these diets eschew animal-derived products. The growing availability of plant-based spreads in mainstream grocery stores and the endorsement of plant-based eating by health professionals further contribute to market growth.

The plant-based spread industry faces certain restraints. One significant restraint is the perception of plant-based spreads as less flavorful or satisfying than traditional dairy-based spreads. While manufacturers are continually improving the taste and texture of plant-based spreads, overcoming ingrained consumer preferences for butter remains a challenge. Additionally, the higher cost of production for plant-based spreads compared to conventional spreads can deter price-conscious consumers from making the switch.

Expanding distribution channels, particularly through eCommerce platforms and specialty health food stores, can broaden market reach and accessibility. Additionally, strategic partnerships with food service providers, restaurants, and cafes offer opportunities for introducing plant-based spreads into food service menus, tapping into the growing demand for plant-based options in the hospitality industry.

The plant-based spread industry is witnessing several emerging trends shaping its trajectory. One notable trend is the focus on clean-label ingredients and transparency in product formulations. Consumers are increasingly seeking plant-based spreads made with natural, minimally processed ingredients, free from artificial additives or preservatives. Another trend is the rise of innovative packaging solutions, such as recyclable or compostable materials, to align with consumers' sustainability preferences.

There is growing interest in functional plant-based spreads fortified with vitamins, minerals, or superfood ingredients to offer additional health benefits. Additionally, flavor innovation remains a key trend, with manufacturers introducing unique and exotic flavor profiles to cater to adventurous consumer tastes and preferences.

Regional Insights into the Plant-Based Spreads Market

Countries CAGR 2024 to 2034 United States 5.1 % Germany 4.5 % Australia 5.6 % China 6.1 % India 6.1 %

Key Takeaways from the Market Study

Margarine is anticipated to maintain its dominance in the market, holding a 27% share in 2024.

Hypermarkets and supermarkets emerge as major contributors to spread distribution in 2024, capturing a 30% share.

The United States' plant-based spread market is poised for growth, with an anticipated CAGR of 5.1%.

Germany demonstrates a stable CAGR of 4.5% in its plant-based spread market.

Australia presents a steady growth trajectory, with a CAGR of 5.6% for plant-based spreads.

China exhibits significant growth potential, boasting a CAGR of 6.1% in its plant-based spread market by 2034.

India’s plant-based spread market to rise with a CAGR of 6.1% through 2034.









“The plant-based spread industry presents numerous opportunities for growth and innovation. One key opportunity lies in product diversification and innovation to cater to diverse consumer preferences. Manufacturers develop a wide range of plant-based spreads, including traditional butter alternatives, flavored spreads, and specialty spreads like nut-based or seed-based options.” says Nandini Roy Choudhury, Client Partner at Future Market Insights.

Prominent Drivers of the Plant-Based Spread Market

Health Consciousness: As more people become aware of the health benefits of plant-based diets, including lower risks of heart disease, diabetes, and high cholesterol, there is a growing demand for healthier alternatives to traditional spreads. Environmental Concerns: The environmental impact of animal agriculture, including high greenhouse gas emissions and resource use, is driving consumers to seek plant-based options that are considered more sustainable. Ethical Considerations: Concerns about animal welfare and the desire to avoid animal exploitation are prompting consumers to choose plant-based products over those containing animal-derived ingredients. Innovation and Variety: The continuous innovation in plant-based spread formulations, including improved taste, texture, and variety (e.g., flavors, ingredients), attracts consumers looking for new and enjoyable alternatives to traditional spreads. Increased Availability: The growing presence of plant-based spreads in mainstream supermarkets and restaurants, along with enhanced marketing and distribution strategies, makes these products more accessible and appealing to a wider audience.



Challenges Faced by the Plant-Based Spread Market

Taste and Texture: Despite improvements, some consumers still find plant-based spreads less appealing in terms of taste and texture compared to traditional dairy-based options. Achieving the right flavor and consistency remains a challenge for manufacturers. Price Point: Plant-based spreads can be more expensive than their animal-based counterparts due to higher production costs, ingredient sourcing, and processing. This can limit their appeal to cost-conscious consumers. Ingredient Sourcing and Supply Chain: Securing high-quality, sustainably sourced plant-based ingredients can be challenging. Fluctuations in availability and prices of key ingredients, such as nuts and seeds, can impact production and pricing. Consumer Skepticism: Some consumers are skeptical about the nutritional content and health benefits of plant-based spreads. There is a need for ongoing education and transparent labeling to build trust and address these concerns. Market Saturation and Competition: As the plant-based spread market grows, it becomes increasingly crowded with numerous brands and products. This heightened competition can make it difficult for new entrants to gain market share and differentiate themselves.



Competition Outlook of the Plant-Based Spread Market

The competition outlook for the plant-based spread market is characterized by a dynamic landscape driven by evolving consumer preferences and increasing demand for healthier alternatives to traditional spreads. As awareness of health and sustainability grows, manufacturers are intensifying their efforts to differentiate their products through innovative formulations, unique flavor profiles, and eco-friendly packaging. Key players in the market are leveraging strategic partnerships, extensive distribution networks, and aggressive marketing strategies to expand their market presence and gain a competitive advantage.

Moreover, the market is witnessing a surge in new entrants and product launches, further intensifying competition. With the rising popularity of plant-based diets and increased availability of plant-based spread options, manufacturers are focusing on product quality, affordability, and convenience to capture a larger share of the market. Additionally, advancements in food technology and ingredient sourcing are driving innovation, allowing companies to meet the diverse needs of consumers. Overall, the competition in the plant-based spread market is expected to remain fierce, driving continuous innovation and product development in the years to come.

Recent Developments:

Upfield, founded in the Netherlands, has collaborated with Footprint, MCC, Pagès Group, and Emsur to introduce a plastic-free, oil-resistant paper container for its plant-based butters and spreads, with the goal of reducing plastic waste by over 25,000 tons per year.

Philadelphia, a well-known cream cheese brand owned by The Kraft Heinz Company, is extending its plant-based cream cheese line and debuting its first plant-based spread statewide, ushering in a new era for the historic brand.

Daiya Foods Inc., a prominent dairy-free cheese maker in the United States and Canada, launched its online shop in July 2021, providing simple access to its diverse plant-based food offerings.

Following the success of its dairy-free feta crumbles, Follow Your Heart launched its second plant-based cheese product, dairy-free bleu cheese crumbles, in October 2021, touting it to be a wonderful complement to pizza, crostini, and salads.

Key Companies in the Market

DAIYA FOODS INC.

Meridian Group.

Amy's Kitchen Inc.

Follow Your Heart

B&G Foods Inc.

Litehouse Inc.

Red Duck Foods, Inc.

Majestic Garlic

Bear Pond Farm

KENSINGTON & SONS

KATE HILL

WayFare Health Foods

Good Foods Group LLC

Galaxy Nutritional Foods, Inc.

Frito-Lay North America, Inc.



Key Segments

By Type of Spreads:

Lard

Margarine

Nut Butters

Legume-based spreads

Veggie Pâtés

Pestos

Guacamole

Hummus

Vegan Cream Cheese

Vegan Herring Salad

Jam

Others

By Source of Spreads:

Pulses

Vegetable Oils

Nuts

Seeds

Grains



By Distribution Channel of Spreads:

Hypermarket and Supermarket

Convenience Store

Specialty Store

Online Channel

By Region:

North America

Latin America

Europe

East Asia

South Asia

Oceania

Middle East and Africa



French Translation:

La valorisation du marché des pâtes à tartiner à base de plantes s’élevait à 495,46 millions USD en 2024, et devrait atteindre 813,20 millions USD d’ici 2034. Le marché devrait atteindre un TCAC de 5,10 % au cours de la période de prévision.

Comprendre le marché des pâtes à tartiner à base de plantes

L’un des principaux facteurs est la sensibilisation croissante des consommateurs à la santé et à la durabilité environnementale. À mesure que de plus en plus de personnes prennent conscience des risques pour la santé associés aux pâtes à tartiner traditionnelles comme le beurre, elles se tournent vers des alternatives à base de plantes perçues comme des options plus saines. De plus, les préoccupations concernant le bien-être animal et l’impact environnemental de l’agriculture animale incitent les consommateurs à rechercher des alternatives à base de plantes.

L’essor du véganisme et du végétarisme en tant que choix de mode de vie alimente la demande de pâtes à tartiner à base de plantes, car ces régimes évitent les produits d’origine animale. La disponibilité croissante des pâtes à tartiner à base de plantes dans les épiceries grand public et l’approbation de l’alimentation à base de plantes par les professionnels de la santé contribuent davantage à la croissance du marché.

L’industrie de l’épandage à base de plantes est confrontée à certaines contraintes. Une contrainte importante est la perception des pâtes à tartiner à base de plantes comme moins savoureuses ou satisfaisantes que les pâtes à tartiner traditionnelles à base de produits laitiers. Alors que les fabricants améliorent continuellement le goût et la texture des pâtes à tartiner à base de plantes, il reste difficile de surmonter les préférences enracinées des consommateurs pour le beurre. De plus, le coût de production plus élevé des pâtes à tartiner à base de plantes par rapport aux pâtes à tartiner conventionnelles peut dissuader les consommateurs soucieux des prix de faire le changement.

L’expansion des canaux de distribution, en particulier par le biais de plateformes de commerce électronique et de magasins d’aliments naturels spécialisés, peut élargir la portée et l’accessibilité du marché. De plus, les partenariats stratégiques avec les fournisseurs de services alimentaires, les restaurants et les cafés offrent des possibilités d’introduire des pâtes à tartiner à base de plantes dans les menus de la restauration, en exploitant la demande croissante d’options à base de plantes dans l’industrie hôtelière.

L’industrie de l’épandage à base de plantes est témoin de plusieurs tendances émergentes qui façonnent sa trajectoire. L’une des tendances notables est l’accent mis sur les ingrédients propres et la transparence dans les formulations de produits. Les consommateurs recherchent de plus en plus de pâtes à tartiner à base de plantes fabriquées avec des ingrédients naturels, peu transformés, sans additifs ni conservateurs artificiels. Une autre tendance est l’essor des solutions d’emballage innovantes, telles que les matériaux recyclables ou compostables, pour s’aligner sur les préférences des consommateurs en matière de durabilité.

Il y a un intérêt croissant pour les pâtes à tartiner fonctionnelles à base de plantes enrichies de vitamines, de minéraux ou d’ingrédients de superaliments pour offrir des avantages supplémentaires pour la santé. De plus, l’innovation en matière de saveurs reste une tendance clé, les fabricants introduisant des profils de saveurs uniques et exotiques pour répondre aux goûts et aux préférences des consommateurs aventureux.

Perspectives régionales sur le marché des pâtes à tartiner à base de plantes

Pays TCAC de 2024 à 2034 États-Unis 5.1 % Allemagne 4.5 % Australie 5.6 % Chine 6.1 % Inde 6.1 %

Principaux points à retenir de l’étude de marché

· La margarine devrait maintenir sa domination sur le marché, détenant une part de 27 % en 2024.

· Les hypermarchés et les supermarchés apparaissent comme les principaux contributeurs à la diffusion de la distribution en 2024, avec une part de 30 %.

· Le marché américain de la pâte à tartiner à base de plantes est prêt à croître, avec un TCAC prévu de 5,1 %.

· L’Allemagne affiche un TCAC stable de 4,5 % sur son marché des pâtes à tartiner d’origine végétale.

· L’Australie présente une trajectoire de croissance régulière, avec un TCAC de 5,6 % pour les pâtes à tartiner à base de plantes.

· La Chine présente un potentiel de croissance important, avec un TCAC de 6,1 % sur son marché des pâtes à tartiner d’origine végétale d’ici 2034.

· Le marché indien de la pâte à tartiner à base de plantes devrait augmenter avec un TCAC de 6,1 % jusqu’en 2034.

« L’industrie de l’épandage à base de plantes présente de nombreuses opportunités de croissance et d’innovation. L’une des principales opportunités réside dans la diversification des produits et l’innovation pour répondre aux diverses préférences des consommateurs. Les fabricants développent une large gamme de pâtes à tartiner à base de plantes, y compris des alternatives traditionnelles au beurre, des pâtes à tartiner aromatisées et des pâtes à tartiner de spécialité comme les options à base de noix ou de graines », explique Nandini Roy Choudhury, partenaire client chez Future Market Insights.

Principaux moteurs du marché de la pâte à tartiner à base de plantes

1. Conscience de la santé : À mesure que de plus en plus de personnes prennent conscience des avantages pour la santé des régimes à base de plantes, notamment la réduction des risques de maladies cardiaques, de diabète et d’hypercholestérolémie, il existe une demande croissante d’alternatives plus saines aux pâtes à tartiner traditionnelles.

2. Préoccupations environnementales : L’impact environnemental de l’agriculture animale, y compris les émissions élevées de gaz à effet de serre et l’utilisation des ressources, pousse les consommateurs à rechercher des options à base de plantes considérées comme plus durables.

3. Considérations éthiques : Les préoccupations concernant le bien-être animal et le désir d’éviter l’exploitation animale incitent les consommateurs à choisir des produits à base de plantes plutôt que ceux contenant des ingrédients d’origine animale.

4. Innovation et variété : L’innovation continue dans les formulations de pâtes à tartiner à base de plantes, y compris l’amélioration du goût, de la texture et de la variété (par exemple, les saveurs, les ingrédients), attire les consommateurs à la recherche d’alternatives nouvelles et agréables aux pâtes à tartiner traditionnelles.

5. Disponibilité accrue : La présence croissante de pâtes à tartiner à base de plantes dans les supermarchés et les restaurants grand public, ainsi que l’amélioration des stratégies de marketing et de distribution, rendent ces produits plus accessibles et attrayants pour un public plus large.

Les défis du marché de l’épandage à base de plantes

1. Goût et texture: Malgré des améliorations, certains consommateurs trouvent toujours les pâtes à tartiner à base de plantes moins attrayantes en termes de goût et de texture que les options traditionnelles à base de produits laitiers. Obtenir la bonne saveur et la bonne consistance reste un défi pour les fabricants.

2. Prix: Les pâtes à tartiner à base de plantes peuvent être plus chères que leurs homologues d’origine animale en raison de coûts de production plus élevés, de l’approvisionnement en ingrédients et de la transformation. Cela peut limiter leur attrait pour les consommateurs soucieux des coûts.

3. Approvisionnement en ingrédients et chaîne d’approvisionnement: Il peut être difficile d’obtenir des ingrédients d’origine végétale de haute qualité et issus de sources durables. Les fluctuations de la disponibilité et des prix des ingrédients clés, tels que les noix et les graines, peuvent avoir un impact sur la production et les prix.

4. Scepticisme des consommateurs: Certains consommateurs sont sceptiques quant au contenu nutritionnel et aux avantages pour la santé des pâtes à tartiner à base de plantes. Il est nécessaire de poursuivre l’éducation et d’appliquer un étiquetage transparent pour instaurer la confiance et répondre à ces préoccupations.

5. Saturation du marché et concurrence: Au fur et à mesure que le marché des pâtes à tartiner à base de plantes se développe, il devient de plus en plus encombré par de nombreuses marques et produits. Cette concurrence accrue peut faire en sorte qu’il peut être difficile pour les nouveaux entrants de gagner des parts de marché et de se différencier.

Perspectives de concurrence du marché de la pâte à tartiner à base de plantes

Les perspectives de concurrence sur le marché des pâtes à tartiner à base de plantes sont caractérisées par un paysage dynamique dicté par l’évolution des préférences des consommateurs et la demande croissante d’alternatives plus saines aux pâtes à tartiner traditionnelles. À mesure que la prise de conscience de la santé et de la durabilité augmente, les fabricants intensifient leurs efforts pour différencier leurs produits grâce à des formulations innovantes, des profils de saveur uniques et des emballages écologiques. Les principaux acteurs du marché s’appuient sur des partenariats stratégiques, des réseaux de distribution étendus et des stratégies de marketing agressives pour étendre leur présence sur le marché et obtenir un avantage concurrentiel.

De plus, le marché connaît une augmentation du nombre de nouveaux entrants et de lancements de produits, ce qui intensifie encore la concurrence. Avec la popularité croissante des régimes à base de plantes et la disponibilité accrue des options de diffusion à base de plantes, les fabricants se concentrent sur la qualité, l’abordabilité et la commodité des produits pour conquérir une plus grande part du marché. De plus, les progrès de la technologie alimentaire et de l’approvisionnement en ingrédients stimulent l’innovation, ce qui permet aux entreprises de répondre aux divers besoins des consommateurs. Dans l’ensemble, la concurrence sur le marché de la pâte à tartiner à base de plantes devrait rester féroce, ce qui stimulera l’innovation continue et le développement de produits dans les années à venir.

Développements récents :

· Upfield, fondée aux Pays-Bas, a collaboré avec Footprint, MCC, Pagès Group et Emsur pour introduire un récipient en papier sans plastique et résistant à l’huile pour ses beurres et pâtes à tartiner à base de plantes, dans le but de réduire les déchets plastiques de plus de 25 000 tonnes par an.

· Philadelphia, une marque de fromage à la crème bien connue appartenant à la société Kraft Heinz, étend sa gamme de fromages à la crème à base de plantes et lance sa première pâte à tartiner à base de plantes à l’échelle de l’État, inaugurant ainsi une nouvelle ère pour la marque historique.

· Daiya Foods Inc., un important fabricant de fromages sans produits laitiers aux États-Unis et au Canada, a lancé sa boutique en ligne en juillet 2021, offrant un accès simple à ses diverses offres d’aliments à base de plantes.

· Suite au succès de ses crumbles de feta sans produits laitiers, Follow Your Heart a lancé son deuxième produit fromager à base de plantes, les crumbles de fromage bleu sans produits laitiers, en octobre 2021, le vantant comme un merveilleux complément aux pizzas, aux crostini et aux salades.

Entreprises clés sur le marché

ALIMENTS DAIYA INC.

Groupe des méridiens.

Cuisine d’Amy Inc.

Suivez votre cœur

B&G Foods Inc.

Litehouse Inc.

Les Aliments Red Duck Inc.

Ail majestueux

Ferme de l’étang Bear

KENSINGTON & FILS

KATE HILL

Aliments santé WayFare

Groupe Good Foods LLC

Galaxy Nutritional Foods, Inc.

Frito-Lay Amérique du Nord, Inc.



Segments clés

Par type de spreads :

Saindoux

Margarine

Beurres de noix

Pâtes à tartiner à base de légumineuses

Pâtés végétariens

Le pesto

Guacamole

Houmous

Fromage à la crème végétalien

Salade de hareng végétalienne

Confiture

Autrui

Par source de spreads :

Légumes secs

Huiles végétales

Noix

Graines

Céréales



Par canal de distribution des spreads :

Hypermarché et supermarché

Dépanneur

Magasin spécialisé

Chaîne en ligne

Par région :

Amérique du Nord

Amérique Latine

Europe

Asie de l’Est

Asie du Sud

Océanie

Moyen-Orient et Afrique



Authored by:

Nandini Roy Choudhury (Client Partner for Food & Beverages at Future Market Insights, Inc.) has 7+ years of management consulting experience. She advises industry leaders and explores off-the-eye opportunities and challenges. She puts processes and operating models in place to support their business objectives.

She has exceptional analytical skills and often brings thought leadership to the table.

Nandini has vast functional expertise in key niches, including but not limited to food ingredients, nutrition & health solutions, animal nutrition, and marine nutrients. She is also well-versed in the pharmaceuticals, biotechnology, retail, and chemical sectors, where she advises market participants to develop methodologies and strategies that deliver results.

Her core expertise lies in corporate growth strategy, sales and marketing effectiveness, acquisitions and post-merger integration and cost reduction. Nandini has an MBA in Finance from MIT School of Business. She also holds a Bachelor’s Degree in Electrical Engineering from Nagpur University, India.

Nandini has authored several publications, and quoted in journals including Beverage Industry, Bloomberg, and Wine Industry Advisor.

