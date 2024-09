MT Højgaard Holding A/S oplyser i medfør af § 30 i lov om kapitalmarkeder, at Ejner og Meta Thorsens Fond har meddelt at have reduceret sin samlede beholdning af aktier og stemmerettigheder i MT Højgaard Holding A/S til 19,99% gennem direkte besiddelse (9,86%) og indirekte besiddelse (10,13%) via EMTF Holding P/S.

Kontakt: Henvendelse til CFO Rasmus Untidt kan ske på +45 31 21 68 72.

