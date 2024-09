Music Licensing, Inc. (OTC：SONG) 宣布收购 Desiigner 单曲《Thank God I Got It》的版税权利，优化其多元化明星产品组合

那不勒斯,佛罗里达州, Sept. 04, 2024 (GLOBE NEWSWIRE) -- 音乐行业的领先实体 Music Licensing, Inc. (OTC:SONG) 欣然宣布收购著名音乐人 Desiigner 单曲《Thank God I Got It》的版税权利。 此次收购彰显了 Music Licensing, Inc. 致力于通过优质创收资产实现投资组合多元化的决心。

此次战略收购是 Music Licensing, Inc. 近期一系列收购的补充,涵盖了 Elton John、Miley Cyrus、Lil Wayne、Rihanna、The Weeknd、Kanye West、Justin Bieber、Mike Posner、Halsey 等众多偶像级音乐人的音乐作品。 这些收购举措与该公司广泛投资音乐人才及流派的战略一脉相承,增强了其产品阵容和对全球受众的吸引力。

Music Licensing, Inc. 首席执行官 Jake P. Noch 评论此次收购称:“获得《Thank God I Got It》以及其他音乐界巨星作品的版权,显著加强了我们的产品组合,并为我们的持续发展奠定了基础。 每一位音乐人都带来了独特的曲风和粉丝群体,这不仅可以提升强劲版税收入的潜力,也会丰富我们公司的资产基础。”

Music Licensing, Inc. 将《Thank God I Got It》纳入曲目库是该公司更广泛战略的一部分,该战略旨在充分利用影响力大的音乐作品,确保可持续的收入和文化相关性。 通过投资各种音乐版税,该公司得以构建一个充满活力的投资组合,不仅满足了音乐听众的不同偏好,还巩固了其作为音乐行业领导者的市场地位。

点击此处收听 Desiigner 的《Thank God I Got It》。

关于 Music Licensing, Inc. (OTC: SONG) (ProMusicRights.com)

Music Licensing, Inc. (OTC: SONG),又名 Pro Music Rights,是一家多元化控股公司,也是在美国成立的第五家公共表演权组织 (PRO) 。 其授权公司包括 TikTok、iHeart Media、Triller、Napster、7Digital、Vevo 等多家知名企业。 据估计,Pro Music Rights 在美国占据约 7.4% 的市场份额,代表着超过 250 万首著名音乐人的作品,如 A$AP Rocky、Wiz Khalifa、Pharrell、Young Jeezy、Juelz Santana、Lil Yachty、MoneyBagg Yo、Larry June、Trae Pound、Sauce Walka、Trae Tha Truth、Sosamann、Soulja Boy、Lex Luger、Trauma Tone、Lud Foe、SlowBucks、Gunplay、 OG Maco、Rich The Kid、Fat Trel、Young Scooter、Nipsey Hussle、Famous Dex、Boosie Badazz、Shy Glizzy、2 Chainz、Migos、Gucci Mane、Young Dolph、Trinidad James、Chingy、Lil Gnar、3OhBlack、Curren$y、Fall Out Boy、Money Man、Dej Loaf、Lil Uzi Vert 和无数其他音乐人,以及人工智能 (A.I.) 创作的音乐。

此外,Music Licensing, Inc. (OTC: SONG) 持有李施德林“漱口水”杀菌剂以及 The Weeknd、Justin Bieber、Kanye West、Elton John、Mike Posner、blackbear、Lil Nas X、 Lil Yachty、DaBaby、Stunna 4 Vegas、Miley Cyrus、Lil Wayne、XXXTentacion、Jeremih、Ty Dolla $ign、Eric Bellinger、Ne-Yo、MoneyBagg Yo、Halsey、Desiigner、DaniLeigh、Rihanna 等众多音乐人的音乐作品版税股份。

前瞻性陈述:

本新闻稿包含《1933 年证券法》(修订版)第 27A 条及《1934 年证券交易法》第 21E 条所定义的特定前瞻性陈述,并受上述法律规定的安全港保护。 请投资者注意,所有前瞻性陈述均涉及风险和不确定性,包括但不限于 Music Licensing, Inc. 和 Pro Music Rights, Inc. 实现其陈述的商业计划的能力。 Music Licensing, Inc. 和 Pro Music Rights, Inc. 认为,本文件中包含的前瞻性陈述所依据的假设是合理的,但其中任何假设可能是不准确的,因此不能保证本新闻稿中包含的前瞻性陈述将被证明是准确的。 鉴于本文件中所包含的前瞻性陈述固有的重大不确定性,包含此类信息不应被视为 Pro Music Rights, Inc.、Music Licensing, Inc. 或任何其他人士的陈述。

非法律意见披露:

本新闻稿不构成法律意见,建议读者就与本新闻稿内容相关的任何法律事务或问题咨询法律顾问。

非投资意见披露:

本新闻稿仅用于提供信息,不以任何方式暗示或构成购买或销售任何证券、商品、债券、期权、衍生产品或任何其他投资产品的推荐或招揽。 任何与投资有关的决定都应在进行全面研究并咨询合格的财务顾问或专业人士后做出。 我们不对根据本新闻稿提供的信息所采取或未采取的任何行动承担任何责任。

联系方式:investors@ProMusicRights.com

来源:Music Licensing, Inc