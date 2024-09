Integrated Power Services übernimmt Vermögenswerte des Geschäftsbereichs ABB Industrial Services

GREENVILLE, South Carolina, Sept. 05, 2024 (GLOBE NEWSWIRE) -- Integrated Power Services (IPS), ein nordamerikanischer Marktführer für die Wartung, Entwicklung und Wiederaufarbeitung von elektrischen, mechanischen und Energiemanagementsystemen, hat die Übernahme des Geschäftsbereichs ABB Industrial Services mit Wirkung zum 31. August 2024 abgeschlossen. Mit Standorten in Arizona, Indiana, North Carolina, Alberta und Ontario bietet ABB Industrial Services Reparatur- und Vor-Ort-Service für Elektromotoren mit bis zu 50.000 PS und Nieder- und Mittelspannungsschaltanlagen von 480 V bis 15 kV in höchster Qualität. Diese Servicezentren führen auch Reparaturen an rotierenden Geräten wie Pumpen, Kompressoren, Gebläsen, Lagern, Getrieben und OHV-Antriebssträngen für den Bergbau durch.



„Diese Übernahme ermöglicht es IPS, Standorte hinzuzufügen, an denen Kunden uns aufgefordert haben, Dienstleistungen anzubieten“, so John Zuleger, President und CEO von IPS. „Diese fünf Standorte werden unsere Kapazitäten in den Bereichen erneuerbare Energien, Kupferabbau und industrielle Dienstleistungen im Bereich Energiemanagement auf dem Anschlussmarkt erweitern. Darüber hinaus wird IPS nun 115 weitere talentierte Mitarbeiter sowie die bewährte Technologie und das Know-how aus dem Portfolio von General Electric und ABB an diesen neu erworbenen Standorten beherbergen.“

Die Übernahme von ABB Industrial Services folgt der Übernahme des ABB-Geschäfts für die Reparatur von Wasserkraftgeneratoren und Transformatoren durch IPS im Juni 2022. Die fünf ABB-Servicecenter für Elektromotoren, Generatoren, Mechanik, Schaltanlagen und Leistungsschalter für die Industrie waren Teil einer Übernahme von General Electric Industrial Solutions durch ABB im Juni 2018.

„IPS ist auf 88 Standorte angewachsen und bedient die Vereinigten Staaten, Kanada, das Vereinigte Königreich, Europa und die Karibik“, so Zuleger. „IPS strebt danach, der einzige Ansprechpartner und vertrauenswürdige Berater für die kritischen Infrastrukturherausforderungen unserer Kunden zu werden. Mit einem Dienstleistungsangebot, das von der Stromerzeugung und industriellen Prozessen über Umspannwerke und Stromübertragung bis hin zu elektrischen Anlagen und Elektromotoren reicht, bietet IPS die breiteste Palette an Dienstleistungen und ist in der Lage, Probleme zu lösen, die nur wenige Anbieter bewältigen können. Wir sind bestrebt, die Zuverlässigkeit zu revolutionieren, indem wir unsere Vision und Fähigkeit weiterentwickeln, auf die größten Zuverlässigkeitsprobleme unserer Kunden zu reagieren, sie zu überdenken und zu lösen.“

Über Integrated Power Services (IPS)

Integrated Power Services (IPS) ist ein führender Anbieter von Dienstleistungen, Entwicklung und Wiederaufarbeitung für elektrische, mechanische und Energiemanagementsysteme. Mit einem Schwerpunkt auf branchenspezifischem Fachwissen und einem umfassenden Leistungsspektrum unterstützt IPS kritische Infrastrukturen bei einer Vielzahl von Kunden. IPS hat seinen Hauptsitz in Greenville, South Carolina, und betreibt das größte Netzwerk der Branche mit Service- und Vertriebszentren, Außenstellen und strategisch günstig gelegenen Lagern in ganz Nordamerika, Großbritannien und der Karibik. Jeder Standort von IPS ist so ausgestattet, dass er komplexe Herausforderungen bewältigen, neu durchdenken und lösen kann. Er bietet Zugang zu einem umfangreichen globalen Talentpool und Ressourcen für nahtlose Lösungen aus einer Hand. Weitere Informationen finden Sie unter www.ips.us.

