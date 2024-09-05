JMGO 计划在 2024 年柏林消费电子展上通过 MALC™ 2.0 三重激光光学系统，彰显其在激光投影领域的王牌实力

柏林, Sept. 05, 2024 (GLOBE NEWSWIRE) -- 光学技术先驱 JMGO 将在 2024 年柏林消费电子展（IFA）上展示其自主研发的 MALC™（微结构自适应激光控制）2.0 三重激光光学系统。这项创新通过同时实现高亮度、高对比度和丰富色彩，解决了业界长期以来的挑战，预计将重新定义激光投影技术。



激光技术因其在亮度和色彩上远超 LED 和基于灯泡的系统而著称。然而，亮度、对比度和色彩之间的平衡，一直是激光投影机及激光 / LED 混合投影机面临的一个重要难题。通常情况下，提高亮度会降低对比度并使色彩过于饱和，而过分强调色彩往往会牺牲亮度，从而影响整体观看体验。

JMGO MALC™ 2.0 三重激光光学系统突破了这一限制，使得 N1S 系列投影机不仅能够提供高达 3,500 ANSI 流明的亮度，还能保持 1,600:1 的高 FOFO 对比度，并以 Δ<1 的色彩准确度覆盖 110% 的 BT.2020 色域。这意味着观众可以在不牺牲画质的前提下，享受到栩栩如生、亮度出色、对比度鲜明、色彩还原精确的画面。

MALC™ 2.0 激光引擎集成了九项专利技术，能够提升亮度均匀性，减少激光斑点，并提高光学效率——同时显著降低生产成本。9 月 7 日下午 2 点的新闻发布会将详细介绍这些创新技术。

“MALC™ 2.0 三重激光光学系统展现了我们对克服行业最严峻挑战的不懈追求。”JMGO 首席执行官 Forrest Li 表示。“作为激光投影的领军者，我们始终站在研发突破的最前沿，致力于提供卓越的观看体验和顶级画质，从而树立行业新标杆。”

在柏林展会的 H20-104 展台上，JMGO 还将首次展示其新型 MALC™ 2.0 投影机，包括旗舰产品 N1S Ultimate 4K。与会者可以亲身体验这些突破性创新，并参与 120S 色彩挑战赛和想象空间等体现 MALC™ 2.0 独特优势的互动活动。

关于 JMGO

自 2011 年起，JMGO 专注于打造兼具便携性和多功能性的沉浸式大屏幕体验。JMGO 致力于将功能性设计与高品质娱乐结合，为全球市场创造首个集成终端、内容、平台和软件的一站式家庭娱乐生态系统。

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