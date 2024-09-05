JMGO 於 2024 年 IFA 上推出 MALC™ 2.0 三重激光光學，準備在激光投影方面大展身手

柏林, Sept. 05, 2024 (GLOBE NEWSWIRE) -- 光學技術領導公司 JMGO，將在柏林舉行的 2024 年 IFA 上展示其自主開發的 MALC™（微結構自適應激光控制）2.0 三重激光光學技術。這項創新將重新定義激光投影，克服投影行業長期以來在同時實現高亮度、對比度和色彩方面的挑戰。



激光技術因其在亮度和色彩方面超越 LED 和燈泡系統而聞名。然而，亮度、對比度和色彩之間的取捨一直是激光和混合激光/LED 投影機的一個重大障礙。一般而言，提升亮度會降低對比度並使色彩過於飽和，而優先考慮色彩往往會導致亮度降低，從而影響整體觀影體驗。

JMGO 的 MALC™ 2.0 三重激光光學技術打破了這個障礙，使 N1S 系列投影機能夠提供高達 3,500 ANSI 流明的亮度，同時保持令人印象深刻的 1,600:1 FOFO 對比度，並以 Δ<1 的色彩準確度覆蓋 110% 的 BT.2020。觀眾可從而欣賞栩栩如生的影像，盡享卓越的亮度、深邃的對比度和精確的色彩再現，而且畫質不會受到任何影響。

MALC™ 2.0 激光引擎融合了九項專利技術，有助提升亮度均勻性，減少激光斑點，改善光學效率，同時顯著降低生產成本。這些創新將在 9 月 7 日下午 2:00 的新聞發布會上詳細介紹。

JMGO 的總裁 Forrest Li 表示：「 MALC™ 2.0 三重激光光學體現了我們不斷克服行內最艱難挑戰的決心。作為激光投影的佼佼者，我們一貫站在研發突破的最前沿，藉由提供卓越的畫質設定新標準，帶來優越的觀影體驗。」

JMGO 還會在柏林展覽中心 H20-104 展位首發其新款搭載 MALC™ 2.0 的投影機，包括旗艦 N1S Ultimate 4K。與會者可以親身體驗這些突破性創新，並參加互動活動，如旨在展示 MALC™ 2.0 獨特優勢的 120S Color Challenge and Space of Imagination。

關於 JMGO

自 2011 年以來，JMGO 一直致力於提供便攜且多功能的沉浸式大屏幕體驗。結合實用設計與優質娛樂之下，JMGO 努力建立一個行內首創的全方位家庭娛樂生態系統，涵蓋終端、內容、平台和軟件，面向全球市場。

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