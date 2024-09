Aduro Clean Technologies meldet neues Patent zur Umwandlung von Kunststoffabfällen und erneuerbaren Ölen in hochwertige BTX-Chemikalien an

NICHT ZUR VERTEILUNG AN NACHRICHTENAGENTUREN IN DEN VEREINIGTEN STAATEN ODER ZUR VERBREITUNG IN DEN VEREINIGTEN STAATEN

LONDON, Ontario, Sept. 05, 2024 (GLOBE NEWSWIRE) -- Aduro Clean Technologies Inc . („Aduro“ oder das „Unternehmen“) (CSE: ACT) (OTCQX: ACTHD) (FSE: 9D5), ein Unternehmen für saubere Technologien, das die Kraft der Chemie nutzt, um minderwertige Rohstoffe wie Kunststoffabfälle, schweres Bitumen und erneuerbare Öle in Ressourcen für das 21. Jahrhundert umzuwandeln, gab heute eine neue Patentanmeldung für eine neue Technologie zur Umwandlung von erneuerbaren Ölen und bestimmten Kunststoffabfällen in höherwertige Plattformchemikalien bekannt.

„Die neue Patentanmeldung ist ein bedeutender Fortschritt auf dem Weg zu einem der Hauptziele, die Aduro zu Beginn des Jahres festgelegt hat, nämlich die Ausweitung der technologischen Position und des geistigen Eigentums des Unternehmens“, sagte Ofer Vicus, CEO von Aduro. „Sie unterstreicht die Fähigkeit und das Engagement unserer Wissenschaftler, durch innovative Lösungen Werte zu schaffen, und ermöglicht es uns, neue potenzielle Marktchancen zu erkunden. Dieser Erfolg unterstreicht auch unser Engagement für die Entwicklung und Vermarktung nachhaltiger Technologien, die darauf abzielen, den wachsenden globalen Bedenken hinsichtlich Umwelt und Kreislaufwirtschaft zu begegnen.“

Mit dieser neuen Patentanmeldung wird ein innovatives und effizientes Verfahren zur Herstellung von alkylaromatischen Verbindungen, einschließlich Benzol, Toluol, Xylol (BTX) und Ethylbenzol, aus Kunststoffabfällen und erneuerbaren Ölen vorgestellt. Dieses Verfahren ist nicht nur einfacher, effizienter und kostengünstiger als die herkömmliche BTX-Produktion aus raffiniertem Erdöl, sondern baut auch auf der zuvor entwickelten und patentierten thermokatalytischen Desoxygenierungstechnologie (TCD) des Unternehmens zur Veredelung erneuerbarer Öle auf. Darüber hinaus werden die Erkenntnisse aus der Erfahrung des Unternehmens mit der Hydrochemolytic™-Technologie (HCT) für das chemische Recycling von Kunststoffabfällen genutzt, was zu einer robusten Lösung führt, die die Kreislauffähigkeit und Nachhaltigkeit verbessert.

BTX-Verbindungen sind wesentliche Bausteine für eine Vielzahl hochwertiger Chemikalien und Materialien, darunter Kunststoffe, Farben, Dichtstoffe, Beschichtungen und Pharmazeutika. Aromatische Chemikalien wie BTX sind wichtige Bausteine, die mengenmäßig 40 % der petrochemischen Produktion ausmachen. Laut Reports and Data wird der globale BTX-Markt bis 2027 voraussichtlich ein Potenzial von 274,78 Milliarden US-Dollar erreichen. Angesichts der steigenden Nachfrage, insbesondere in den Schwellenländern, werden technologische Innovation und Nachhaltigkeit immer wichtiger.

Die Erfindung von Aduro, die BTX aus erneuerbaren Quellen und Abfällen herstellt, könnte eine bahnbrechende Chance für die nachhaltige Chemieproduktion darstellen. Diese Innovation zielt nicht nur darauf ab, die Abhängigkeit vom Erdöl zu verringern, sondern auch die Kreislaufwirtschaft in der Industrie zu fördern.

„Diese neue Patentanmeldung erweitert formell das Thema „Saubere Technologien“ von Aduro über seine einzigartige Hydrochemolytic™-Technologieplattform hinaus. Es ist ein wichtiges Signal für die Mission des Unternehmens und die Fähigkeit unserer Wissenschaftler und Ingenieure, weiterhin neue Technologien zu entwickeln“, sagte Marcus Trygstad, Mitbegründer und leitender Wissenschaftler bei Aduro. Trygstad fügte hinzu: „Diese neue Innovation unterstreicht das Engagement von Aduro, eine Kraft im Bereich der Nachhaltigkeit zu werden, die Kunststoffabfälle und erneuerbare Rohstoffe in Materialien umwandelt, die von der Gesellschaft benötigt werden. Das ist es, was wir sind und was wir tun.“

Dieser Fortschritt ist ein wichtiger Schritt für Aduro auf dem Weg zur Kreislaufwirtschaft im Chemiesektor. Die Innovation von Aduro bietet eine vielversprechende nachhaltige Methode zur Herstellung von BTX und zielt darauf ab, neue Möglichkeiten zu eröffnen, um der steigenden Nachfrage der Industrie nach einer kohlenstoffarmen chemischen Produktion gerecht zu werden. Angesichts des zunehmenden Drucks zur Dekarbonisierung ist das Unternehmen mit dieser Technologie in der Lage, neue Wege zur Bewältigung dieser kritischen Herausforderungen zu finden.

Über Aduro Clean Technologies

Aduro Clean Technologies entwickelt patentierte wasserbasierte Technologien, um Kunststoffabfälle chemisch zu recyceln, schweres Rohöl und Bitumen in leichteres, wertvolleres Öl und erneuerbare Öle in höherwertige Kraftstoffe oder erneuerbare Chemikalien umzuwandeln. Die Hydrochemolytic™-Technologie des Unternehmens basiert auf Wasser als kritischem Wirkstoff in einer chemischen Plattform, die bei relativ niedrigen Temperaturen und Kosten arbeitet. Dies ist ein bahnbrechender Ansatz, der geringwertige Rohstoffe in Ressourcen für das 21. Jahrhundert verwandelt.

