Aduro Clean Technologies dépose une nouvelle demande de brevet pour transformer les déchets plastiques et les huiles renouvelables en produits chimiques BTX à haute valeur ajoutée

LONDON, Ontario, 05 sept. 2024 (GLOBE NEWSWIRE) -- Aduro Clean Technologies Inc . (« Aduro » ou la « Société ») (CSE : ACT) (OTCQX : ACTHD) (FSE : 9D5), une société technologique propre qui recycle chimiquement les matières premières de faible valeur comme les déchets plastiques, le bitume lourd et les huiles renouvelables en ressources adaptées au XXIe siècle, a annoncé aujourd’hui le dépôt d’une nouvelle demande de brevet portant sur une nouvelle technologie de valorisation des huiles renouvelables et de certains déchets plastiques en produits chimiques de plateforme de plus forte valeur.

« Le dépôt d’une nouvelle demande de brevet marque un progrès significatif vers un objectif clé défini par Aduro au début de l’année, l’expansion de la position de la Société en matière de technologie et de propriété intellectuelle », a déclaré Ofer Vicus, PDG d’Aduro. « Ce projet souligne la capacité et l’engagement de nos scientifiques à créer de la valeur par le biais de solutions innovantes, nous permettant ainsi d’explorer de nouveaux débouchés potentiels sur le marché. Cette réussite confirme également notre volonté de développer et de commercialiser des technologies durables visant à répondre aux préoccupations mondiales croissantes en matière d’environnement et de circularité. »

Ce nouveau dépôt de demande de brevet présente une méthode innovante et efficace pour produire des composés alkylaromatiques, notamment du benzène, du toluène, des xylènes (BTX) et de l’éthylbenzène, à partir de déchets plastiques et d’huiles renouvelables. Ce procédé est non seulement plus simple, plus efficace et plus rentable que la production traditionnelle de BTX à partir de pétrole raffiné, mais il s’appuie également sur la technologie de désoxygénation thermocatalytique (TCD) précédemment développée et brevetée par la Société pour valoriser les huiles renouvelables. En outre, cette approche tire parti des connaissances que la Société a acquises par le biais de sa technologie Hydrochemolytic™ (HCT) conçue pour le recyclage chimique des déchets plastiques, qui en fait une solution robuste qui accroît la circularité et la durabilité.

Les composés BTX sont des éléments constitutifs essentiels d’un large éventail de produits chimiques et de matériaux à forte valeur ajoutée, notamment les plastiques, les peintures, les produits d’étanchéité, les revêtements et les produits pharmaceutiques. Les produits chimiques aromatiques tels que les BTX sont des éléments de base essentiels, représentant 40 % de la production pétrochimique en volume. Selon Reports and Data, le marché mondial des BTX devrait atteindre un potentiel de 274,78 milliards de dollars américains d’ici à 2027. Face à la demande croissante, en particulier dans les économies émergentes, l’accent mis sur l’innovation technologique et la durabilité devient de plus en plus crucial.

L’invention d’Aduro, qui produit des BTX à partir de sources renouvelables et de déchets, présente ce qui pourrait être une opportunité de transformation pour la production chimique durable. Cette innovation vise non seulement à réduire la dépendance à l’égard du pétrole, mais aussi à promouvoir la circularité au sein du secteur.

« Ce nouveau dépôt de demande de brevet fait formellement écho au concept de « Clean Technologies » (technologies propres) d’Aduro, au-delà de sa plateforme technologique Hydrochemolytic™ unique en son genre. Fait important, il témoigne de la mission de la Société et de la capacité de nos scientifiques et ingénieurs à poursuivre le développement de nouvelles technologies conséquentes », a expliqué Marcus Trygstad, cofondateur et scientifique principal d’Aduro. Il a ajouté : « Cette innovation renforce l’engagement d’Aduro en vue de se positionner comme un acteur majeur du développement durable, où les déchets plastiques et les matières premières renouvelables sont valorisés en matériaux utiles à la société. C’est ce que nous sommes et c’est ce que nous faisons. »

Cette avancée marque une étape importante pour Aduro dans son parcours visant à permettre la circularité dans le secteur chimique. En proposant une méthode durable prometteuse pour la production de BTX, l’innovation d’Aduro vise à ouvrir de nouvelles opportunités pour répondre à la demande croissante du secteur pour une production chimique à faible émission de carbone. Alors que la pression en faveur de la décarbonisation s’intensifie, cette technologie permet à la Société d’explorer de nouvelles voies pour relever ces défis cruciaux.

Aduro Clean Technologies est un développeur de technologies à base d’eau brevetées, destinées à recycler chimiquement les déchets plastiques, convertir le pétrole brut lourd et le bitume en huile plus légère et à plus forte valeur et transformer les huiles renouvelables en combustibles à plus forte valeur ou en produits chimiques renouvelables. La technologie Hydrochemolytic™ de la Société exploite l’eau en tant qu’agent essentiel d’une plateforme chimique qui fonctionne à des températures et des coûts relativement bas, une approche qui change la donne et transforme les matières premières à faible valeur en ressources pour le XXIe siècle.

Ce communiqué de presse contient des déclarations prospectives. Toute déclaration autre que celles relevant de faits historiques relatifs à des activités, événements ou développements dont la Société estime, anticipe ou prévoit la réalisation ou la matérialisation future constitue une déclaration prospective. Les déclarations prospectives reflètent les attentes actuelles de la direction au vu des informations actuellement disponibles et sont assujetties à un certain nombre de risques et d’incertitudes susceptibles d’entraîner un écart sensible entre les résultats réels et les attentes. Dans le présent communiqué de presse, les déclarations prospectives se rapportent, sans toutefois s’y limiter, à la demande de brevet représentant un progrès significatif vers l’expansion de la technologie et de la position de la Société en matière de propriété intellectuelle ; à la capacité et à l’engagement de la Société à rechercher de la valeur par le biais de solutions innovantes ; à l’intention d’explorer de nouvelles opportunités de marché potentielles ; à l’engagement de la Société à développer et à commercialiser des technologies durables ; au fait que la demande de brevet aboutira à la délivrance du brevet et représentera une méthode innovante et efficace pour transformer des composés à partir de déchets plastiques et d’huiles renouvelables ; au fait que le brevet, s’il est délivré, constituera une technologie plus simple, plus efficace et plus rentable que les méthodes traditionnelles ; au fait que le brevet s’appuiera sur les technologies précédemment développées par la Société et en tirera parti ; au fait que les marchés pour la technologie se développeront de manière anticipée, en particulier dans les économies émergentes ; au fait que le brevet constituera une opportunité de transformation pour la production chimique durable et permettra de réduire la dépendance à l’égard du pétrole et de promouvoir la circularité au sein du secteur ; au fait que le brevet constituera une étape importante pour la Société en favorisant la circularité dans le secteur chimique ; l’intention de la Société de devenir une force dans le domaine de la durabilité ; au fait que le brevet permettra à la Société d’explorer de nouvelles voies pour relever les défis de la décarbonisation ; au fait que le brevet sera délivré et commercialisé. Bien que la Société estime que les hypothèses inhérentes aux énoncés prospectifs sont raisonnables, les énoncés prospectifs ne constituent pas des garanties de performances futures et, par conséquent, il ne faut pas se fier indûment à ces énoncés en raison de l’incertitude qui leur est inhérente. Les facteurs importants susceptibles de faire en sorte que les résultats réels diffèrent sensiblement des attentes de la Société incluent, sans s’y limiter, les divers facteurs qui pourraient empêcher ou retarder la délivrance du brevet, y compris le fait que l’examen du brevet pourrait déterminer que les exigences légales pour un brevet ne sont pas satisfaites en l’espèce ou que le brevet porte atteinte à des brevets existants d’autres personnes ou qu’il ne peut pas être délivré pour diverses raisons ; le fait que le brevet, s’il est accordé, ne fournit pas une solution commercialement viable ou qui sera largement acceptée pour diverses raisons ; que des technologies alternatives peuvent être développées par des concurrents qui sont plus efficaces ou autrement préférables pour diverses raisons ; le fait que le brevet peut ne pas fournir la solution aux problèmes existants anticipés par la Société ; le fait que les progrès en matière de développement et de commercialisation de la technologie de la Société pourraient ne pas se poursuivre comme prévu ou ne pas se poursuivre du tout pour diverses raisons, y compris le développement de nouvelles technologies concurrentes ou pour d’autres raisons ; le fait que la stratégie commerciale de la Société pourrait ne pas fournir un cadre pour la commercialisation du brevet proposé et d’autres technologies comme prévu ou ne pas se poursuivre du tout ; le fait que la Société pourrait ne pas réussir à commercialiser sa technologie ou que sa technologie pourrait ne pas être acceptée sur le plan commercial, pour diverses raisons ; le fait que d’autres conditions de marché défavorables inattendues pourraient avoir une incidence négative sur la Société et ses progrès, y compris des conditions de marché défavorables et d’autres facteurs indépendants de la volonté des parties. La Société décline expressément toute intention ou obligation de mise à jour ou de révision des déclarations prospectives, que ce soit en raison de nouvelles informations, événements futurs ou autres, sauf si la loi applicable l’exige.

