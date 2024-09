Olon setzt Wachstumskurs fort und kündigt neue Übernahme an

MAILAND, Sept. 05, 2024 (GLOBE NEWSWIRE) -- Der Übernahmeplan sieht eine vollständige operative Integration von Huvepharma Italia Srl und einen Plan zur Wiederbelebung des Produktionspotenzials des Werks in Garessio vor, um es durch die Erschließung neuer Geschäftsmöglichkeiten auf volle Produktionskapazität zu bringen. Mit dieser jüngsten Übernahme verfügt der Konzern nun allein in Italien über neun Produktionsstätten mit einer Gesamtreaktionskapazität von 3.250 Kubikmetern. In Bezug auf Präsenz, Umfang des Produktionsnetzwerks und installiertes Volumen geht der Konzern nun als einer der wichtigsten Branchenakteure auf nationaler und europäischer Ebene hervor, was sich in Größe und Produktionspotenzial widerspiegelt.

Huvepharma Italia Srl mit Sitz in Garessio (Cuneo, Piemont) ist in der Entwicklung, Industrialisierung, Produktion durch chemische Synthese und Vermarktung von pharmazeutischen Wirkstoffen sowie fortschrittlichen Zwischenprodukten tätig.

Das Unternehmen und sein Standort sind etablierte Akteure auf dem Markt für pharmazeutische Chemikalien mit umfassender Erfahrung in der Entwicklung und Produktion von pharmazeutischen Wirkstoffen sowie in der Verfolgung der Einführung und Übernahme neuer Technologien. Zum Beispiel hat das Werk in Garessio, in dem die Hälfte der Produktionslinien vollautomatisiert ist, in den letzten Jahren die Produktion eines wichtigen Malariamedikaments durch fortschrittliche Photooxidationstechnologie und die Herstellung von Nanopartikeln entwickelt.

Der Standort gehörte Sanofi und seit 2016 Huvepharma Italia Srl, einem Unternehmen der Huvepharma EOOD-Gruppe.

DIE EXPANSIONSSTRATEGIE VON OLON

Seit seiner Gründung verfolgt die Olon Group eine Strategie des Wachstums, der Konsolidierung und der Expansion auf dem globalen Markt, sowohl intern als auch extern, durch Übernahmen.

Das Fachwissen der übernommenen Unternehmen hat das Angebot des Unternehmens von Zeit zu Zeit bereichert und so seine Wettbewerbsfähigkeit erhöht. In voller Kontinuität mit dieser Strategie und mit dem spezifischen Ziel, sein Produktionspotenzial und damit seine Präsenz auf dem globalen Markt für Wirkstoffe zu erweitern, hat Olon Huvepharma Italia übernommen.

Ziel der Transaktion ist es, das Produktangebot zu stärken und zu erweitern, wobei der Schwerpunkt auf den strategisch wichtigsten Bereichen liegt. Die Übernahme von Huvepharma Italia stellt einen bedeutenden weiteren Schritt in Richtung Kapazitätswachstum dar. Der Plan sieht die vollständige Integration und Aufwertung aller Vermögenswerte vor: Werke, Arbeitskräfte und Produktportfolio.

„Wir haben bei Huvepharma Italia alle richtigen Eigenschaften erkannt“, so Paolo Tubertini, CEO der Olon Group. „Die Übernahme unterstützt die Umsetzung der mittel- bis langfristigen Strategie des Konzerns und die Erreichung unserer Geschäftsziele. Wir werden von der Integration in das bestehende Produktionsnetzwerk von Olon profitieren, das bereits 12 Standorte weltweit und 7 integrierte und vernetzte Forschungszentren umfasst, sowie von unserem konsolidierten Kundenportfolio, das alle großen Pharmaunternehmen auf dem Markt umfasst, und unserem soliden Ruf als Partner und Wirkstofflieferant.“

www.olonspa.com

Pressekontakt:

Sabrina Spina

sspina@olonspa.it – Mobil 338.6674289

Ein Foto zu dieser Mitteilung ist verfügbar unter http://www.globenewswire.com/NewsRoom/AttachmentNg/14bbc334-0da0-4b3b-bcdc-c0e8a5e7e2f1