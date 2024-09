Olon poursuit sa croissance et annonce une nouvelle acquisition

MILAN, 05 sept. 2024 (GLOBE NEWSWIRE) -- Le plan d’acquisition comprend une intégration opérationnelle complète de Huvepharma Italia Sr, un plan visant à relancer le potentiel de production de l’usine de Garessio et, grâce au développement de nouvelles opportunités commerciales, à la faire fonctionner au maximum de sa capacité de production. Avec cette dernière acquisition, le groupe compte désormais neuf usines de production rien qu’en Italie et une capacité de réaction totale de 3 250 mètres cubes. En termes de présence, d’étendue de son réseau de production et de son volume installé, il apparaît comme l’un des acteurs industriels les plus importants sur la scène nationale et européenne par sa taille et son potentiel de production.

Huvepharma Italia Srl, avec son usine de Garessio (Coni, Piémont), opère dans le développement, l’industrialisation, la production par synthèse chimique et la commercialisation de principes actifs à usage pharmaceutique, ainsi que d’intermédiaires avancés.

La société, et son site, forment un acteur bien établi sur le marché des produits chimiques pharmaceutiques, possédant une vaste expérience dans le développement et la production de principes actifs pharmaceutiques, ainsi que dans le suivi de l’introduction et de l’adoption de nouvelles technologies. À titre d’exemple, l’usine de Garessio, dont la moitié des lignes de production sont entièrement automatisées, a développé ces dernières années un important produit antipaludique grâce à une technologie avancée de photo-oxydation et à la fabrication de nanoparticules.

Le site appartenait à Sanofi et, depuis 2016, à Huvepharma Italia Srl, membre du groupe Huvepharma EOOD.

STRATÉGIE D’EXPANSION D’OLON

Depuis sa création, le groupe Olon poursuit une stratégie de croissance, de consolidation et d’expansion sur le marché mondial, tant en interne qu’en externe, par le biais d’acquisitions.

L’expertise des entreprises acquises a de temps à autre enrichi l’offre de la société, augmentant ainsi sa compétitivité. Dans la continuité de cette stratégie, et avec l’objectif spécifique d’accroître son potentiel de production et donc sa présence sur le marché mondial des principes actifs, Olon a acquis Huvepharma Italia.

L’objectif de la transaction est de renforcer et d’élargir l’offre de produits en se concentrant sur les domaines les plus stratégiques. L’acquisition de Huvepharma Italia constitue une nouvelle étape cruciale en termes de croissance de la capacité. Le plan prévoit l’intégration et la valorisation de l’ensemble des actifs : installations, main-d’œuvre et portefeuille de produits.

« Nous avons trouvé en Huvepharma Italia toutes les caractéristiques idéales », a commenté Paolo Tubertini, PDG du groupe Olon. L’acquisition soutient la mise en œuvre de la stratégie à moyen et long terme du groupe et la réalisation de nos objectifs commerciaux. Nous saurons tirer parti de l’intégration du réseau de production existant d’Olon, comprenant déjà 12 sites dans le monde et 7 centres de recherche intégrés et interconnectés, de notre portefeuille de clients consolidé, comprenant toutes les grandes sociétés pharmaceutiques du marché, et de notre solide réputation en tant que partenaire et fournisseur d’API. »

