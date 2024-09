Blue Mountain et RCM Technologies s’associent pour améliorer la gestion d’actifs d’entreprise dans le secteur des sciences de la vie grâce à des logiciels pré-validés et à une expertise inégalée dans le domaine

PHILADELPHIE, 05 sept. 2024 (GLOBE NEWSWIRE) -- Blue Mountain, le leader des logiciels de gestion d’actifs d’entreprise pour l’industrie des sciences de la vie, a le plaisir d’annoncer un partenariat stratégique avec RCM Technologies, Inc., un fournisseur de premier plan de solutions commerciales et technologiques. Ce partenariat est destiné à renforcer les normes de conformité réglementaire et d’excellence opérationnelle pour les fabricants pharmaceutiques, les sous-traitants pharmaceutiques (CDMO) et les entreprises de technologie médicale dans le monde entier.



Dans le cadre de cette nouvelle alliance, RCM Technologies rejoindra le vaste écosystème de partenaires mondiaux de Blue Mountain en tant que partenaire de services formé et certifié. Blue Mountain et RCM Technologies apportent toutes deux une grande expérience en matière de conformité réglementaire dans le secteur des sciences de la vie. Ensemble, elles offriront une suite complète de solutions conçues pour répondre aux exigences rigoureuses de l’industrie.

Blue Mountain RAM (Regulatory Asset Manager) est reconnue comme la meilleure solution logicielle de sa catégorie pour les solutions de gestion de maintenance assistée par ordinateur (GMAO), l’étalonnage et la gestion de la performance des actifs (APM), spécialement conçue pour répondre aux exigences uniques du secteur des sciences de la vie. L’intégration du logiciel de pointe de Blue Mountain avec les services gérés de RCM Technologies, la préparation commerciale et les experts métier (SME) du secteur fournira aux clients un soutien et une expertise inégalés. Cette offre combinée permettra aux organisations des sciences de la vie d’optimiser leurs opérations, d’assurer la conformité et d’accélérer la mise sur le marché.

« Nous sommes ravis de nous associer à RCM Technologies », a déclaré David Rode, PDG de Blue Mountain. « Leur expertise poussée dans le domaine et leur engagement envers l’excellence réglementaire rejoignent parfaitement notre mission consistant à fournir les solutions de gestion d’actifs les plus avancées à l’industrie des sciences de la vie. Ensemble, nous sommes très bien placés pour aider nos clients à faire face aux complexités de la conformité réglementaire et de l’efficacité opérationnelle. »

RCM Technologies dispose de dizaines d’années d’expérience dans la fourniture de solutions sur mesure répondant aux besoins spécifiques des organisations du secteur des sciences de la vie. L’équipe de véritable experts métier de RCM Technologies, qui possède une vaste expérience du secteur, travaillera en étroite collaboration avec Blue Mountain afin d’offrir aux clients une solution intégrée et transparente capable de relever les défis techniques et réglementaires de l’industrie.

« Nous sommes ravis d’unir nos forces à celles de Blue Mountain », a indiqué Bill Gargano, vice-président principal du groupe des sciences de la vie et des technologies de l’information de RCM Technologies. « Ce partenariat nous permettra d’offrir à nos clients une gamme améliorée de services qui satisfont non seulement aux exigences réglementaires rigoureuses du secteur des sciences de la vie, mais qui les surpassent. En conjuguant nos services gérés et notre expertise en matière de préparation commerciale avec le logiciel RAM de Blue Mountain, nous pouvons offrir une solution qui assure à la fois la conformité et l’excellence opérationnelle. »

Le partenariat entre Blue Mountain et RCM Technologies marque une étape importante dans l’industrie des sciences de la vie, offrant aux organisations les outils et l’expertise nécessaires pour prospérer dans un environnement réglementaire de plus en plus complexe.

À propos de Blue Mountain

Leader de la gestion d’actifs dans l’univers des sciences de la vie depuis 35 ans, Blue Mountain occupe une position unique dans ce secteur et repose sur un héritage qui a fait ses preuves. Fondée en 1989, Blue Mountain développe une solution complète et intégrée, utilisée par des centaines de laboratoires pharmaceutiques et biotechnologiques, sociétés de thérapie cellulaire ou génique, fabricants de dispositifs médicaux et autres organisations de fabrication sous contrat. De la mise en place à l’installation et de la formation à la validation, notre société aide les entreprises du secteur des sciences de la vie à maîtriser la gestion des actifs selon les BPF en y déployant notre logiciel de tout premier ordre, ce qui leur permet de tirer parti des atouts du cloud, d’instaurer des processus 100 % numériques et de garantir la conformité réglementaire. Domiciliée dans la région de Philadelphie, en Pennsylvanie, Blue Mountain est soutenue par les investissements de Accel-KKR. Pour en savoir plus, rendez-vous sur le site www.coolblue.com .

À propos de RCM Technologies

RCM Technologies (Nasdaq : RCMT) est un fournisseur de solutions commerciales et technologiques qui dispose de talents de classe mondiale dans des segments clés du marché. Nous aidons à concevoir, construire et activer les industries de demain, et ce, dès aujourd’hui. Opérant à l’intersection des ressources, des infrastructures critiques et de la modernisation des industries, RCM est un fournisseur de services dans les domaines des soins de santé, de l’ingénierie, de l’aérospatiale et de la défense, des procédés et de l’industrie, des sciences de la vie, des données et de la technologie. www.rcmt.com/lifesciences .

Contacts Médias :

Pour Blue Mountain :

Jessica Brown

Responsable mondiale du marketing

Blue Mountain

marketing@coolblue.com

Pour RCM Technologies :