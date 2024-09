IMOU redessine l’avenir de la sécurité domestique à l’IFA 2024

BERLIN, 06 sept. 2024 (GLOBE NEWSWIRE) -- IMOU, l’un des principaux fournisseurs de solutions IoT intelligentes, présente ses dernières technologies et produits de sécurité domestique assistés par IA à l’IFA 2024 à Berlin. Forte de sa technologie vidéo-audio et de ses algorithmes d’IA développés en interne, IMOU a fait preuve d’une forte capacité concurrentielle et d’une croissance rapide du marché dans plus de 100 pays, en particulier en Europe. Sur le stand d’IMOU, les visiteurs peuvent explorer la technologie avancée de l’IA dans quatre scénarios de sécurité clés : la maison, les PME, les soins et les solutions extérieures pour les zones sans électricité ni couverture réseau.

« Nous sommes ravis de revenir une fois de plus à l’IFA pour présenter au monde entier nos solutions innovantes pour la maison intelligente, soulignant ainsi notre engagement en matière de leadership technologique et notre présence croissante sur le marché européen, » a déclaré le PDG d’IMOU, M. Xie Yun. « Rejoignez-nous à Berlin pour un voyage immersif à travers l’avenir de la sécurité domestique et la prochaine génération d’habitat intelligent assisté par IA. »

Technologies de sécurité de nouvelle génération

IMOU dévoile fièrement l’AOV PT à l’IFA 2024, lauréate du prestigieux prix de l’innovation technologique en matière d’économie d’énergie de l’IFA. L’AOV PT parvient à fournir un enregistrement continu tout en fonctionnant sur batterie, ce qui en fait une percée en matière d’efficacité énergétique. Grâce à cette technologie, l’enregistrement vidéo « toujours actif » (AOV) alimenté par batterie peut durer plus de 15 jours et peut être associé à un panneau solaire pour une fourniture d’énergie pratiquement « illimitée ».





Les batteries connaissent souvent des difficultés de chargement à basse température, ce qui peut avoir un impact négatif sur la fonctionnalité du produit dans les régions froides. Pour remédier à ce problème, l’AOV PT 5MP d’IMOU est dotée de la technologie de chargement à basse température (-10 °C), qui garantit des performances fiables même dans des conditions météorologiques difficiles. Grâce à la reconnaissance avancée de l’IA, ces caméras assurent une détection précise tout en maintenant une faible consommation d’énergie, démontrant ainsi l’engagement d’IMOU à fournir des solutions de sécurité efficaces et précises.

IMOU invite les visiteurs à découvrir ses solutions de sécurité domestique de pointe à l’IFA 2024, en présentant des appareils avancés qui améliorent la sécurité et le confort dans tous les coins de votre propriété. IMOU présente sa caméra Cruiser Dual 2 Pro qui est dotée de la technologie Aurora™ Low-Light Imaging pour offrir une vision nocturne plus claire. Répondant au besoin de sécurité absolue dans des conditions de faible luminosité, cette technologie permet aux utilisateurs d’avoir l’esprit tranquille, notamment lorsqu’ils sont seuls chez eux.





IMOU présentera également sa série de caméras à batterie, notamment les séries Cell 3C, Cell Go et Cell PT, des solutions de sécurité sans fil qui mettent l’accent sur la facilité d’installation et d’entretien. Pour les zones reculées où la connectivité réseau est faible, comme les fermes, les forêts ou les maisons de vacances, la caméra Cell PT 4G offre une installation simple alimentée par batterie, une excellente efficacité énergétique et la prise en charge des cartes SIM 4G pour une connectivité fiable. Ces caméras à batterie sont également compatibles avec les panneaux solaires pour une protection 24 heures sur 24 et 7 jours sur 7, garantissant ainsi une sécurité continue et sans souci.

Découvrez l’avenir de la sécurité intelligente avec la technologie IMOU AI

IMOU Ranger Dual et Cruiser Dual, les dernières caméras à double objectif d’IMOU, prennent en charge IMOU SENSE, une matrice d’algorithmes développée par IMOU. Combinant des algorithmes intelligents, des algorithmes de navigation et des algorithmes de perception, IMOU SENSE élargit l’échelle de la cible de détection, tout en augmentant la vitesse et la précision de la détection. Cela répond aux besoins des ménages qui cherchent à détecter les intrus, à surveiller les animaux domestiques et à d’autres scénarios, y compris la surveillance dans les environnements de vente au détail.

Les visiteurs découvriront les algorithmes de l’appareil qui utilisent de simples gestes physiques pour activer et désactiver le masquage de confidentialité, un algorithme qui estompe toutes les cibles de forme humaine dans les séquences vidéo enregistrées. Pour garantir la confidentialité des utilisateurs, les algorithmes sont mis en œuvre sur l’appareil et ne sont pas téléchargés dans le cloud.

Des algorithmes basés sur le cloud seront également présentés, donnant aux visiteurs la possibilité d’expérimenter le suivi et la détection de cibles en temps réel sur la base des instructions qu’ils donnent à l’algorithme. Dans ce scénario, les vidéos sont diffusées en direct sans stockage de données, les fonctions algorithmiques étant mises en œuvre par des serveurs internes pour garantir la protection de la confidentialité.

Rejoignez IMOU à l’IFA 2024, stand 1.2 H1.2-116, et découvrez la manière dont IMOU s’engage à rendre les systèmes avancés de sécurité et de maison intelligente accessibles à tous.

À propos d’IMOU

IMOU, l’un des principaux fournisseurs d’IoT intelligent, s’engage à créer un mode de vie plus facile, plus intelligent et plus sûr pour les utilisateurs et leurs familles grâce à des technologies avancées et des produits intelligents. Les 4 principaux systèmes de produits d’IMOU – Sécurité, Robots, Lumières et Liaison – s’appuient sur l’IA et la technologie cloud pour fournir des solutions diversifiées adaptées à différents scénarios d’utilisation. Site Web officiel : http://imoulife.com

Patty Liu

shiyue.liu@imou.com

+86-19957195695

Des photos accompagnant ce communiqué sont disponibles au :

https://www.globenewswire.com/NewsRoom/AttachmentNg/6b52958a-a77c-47c9-af27-27ab4080fad3/fr

https://www.globenewswire.com/NewsRoom/AttachmentNg/437234d6-359f-4f48-bbff-e2ea00ad4e58/fr