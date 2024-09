AGM Statement

Fondsbørsmeddelelse:





Ny administrerende direktør i A/S Storebæltsforbindelsen

Ny administrerende direktør

Signe Thustrup Kreiner fratræder som administrerende direktør for A/S Storebæltsforbindelsen den 9. september 2024. I stedet indtræder Natascha Krogager Carlsson den 9. september 2024 som konstitueret administrerende direktør i selskabet.

New CEO of A/S Storebæltsforbindelsen

New CEO

Signe Thustrup Kreiner resigns as CEO of A/S Storebæltsforbindelsen on 9 September 2024. Instead Natascha Krogager Carlsson will assume the role of acting CEO from 9 September 2024.