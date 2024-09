Aya Or & Argent fait le point sur l’expansion de Zgounder

MONTREAL, 06 sept. 2024 (GLOBE NEWSWIRE) -- Aya Or & Argent Inc. (TSX : AYA; OTCQX : AYASF) (« Aya » ou la « Société ») a fait le point aujourd’hui sur l’état d’avancement de la construction de sa mine d’argent Zgounder dans le Royaume du Maroc. Le projet d’expansion était achevé à 98 % au 30 août, entièrement financé et en respect des budgets.



Le partenaire d’ingénierie, d’approvisionnement et de construction de la Société, Duro Felguera (« DF »), a connu des problèmes lors de la mise en service de l’unité hydraulique du broyeur à boulets. En raison de ces enjeux, DF a récemment avisé Aya que la tuyauterie de l’unité hydraulique devait être refaite. Cette situation n’affecte pas l’intégrité du broyeur à boulets, de l’unité hydraulique ni des autres équipements. La mise en service des autres sous-systèmes avance à bon train et le circuit de concassage est désormais opérationnel.

Compte tenu des travaux de réfection nécessaires, DF a demandé et a obtenu d’Aya un report de deux mois de la mise en service en conditions réelles et de la montée en puissance de l’expansion de l’usine Zgounder. Tous les secteurs critiques du projet d’expansion à Zgounder progressent comme prévu ou sont en phase de mise en service :

La mise en service des autres secteurs de l’usine continue de progresser : du minerai a été concassé, passant au travers de la totalité du circuit de concassage, et a été acheminé au silo.

Les travaux ont débuté sur la rampe souterraine, du niveau 1 925 m au niveau 1 900 m, et se poursuivront sur les niveaux inférieurs.

Le site minier en entier est maintenant alimenté en énergie renouvelable grâce à la ligne électrique de 60 kV récemment construite.

Le nouvel atelier mobile souterrain est en fonction.

La ventilation souterraine primaire fonctionne sur tous les niveaux.

Le poste de mélange de remblai cimenté en surface et les conduites sur tous les sous-niveaux sont mécaniquement achevés et seront mis en service sous peu.

Les quatre sous-stations électriques souterraines ont toutes été déployées.

Les barrages d’eau et les autres infrastructures d’entreposage de l’eau sont opérationnels.

La nouvelle digue de retenue du parc à résidus est en fonction.

L’eau est récupérée du parc à résidus.

Le camp de base a été complété.

Le nouveau laboratoire d’analyse est presque achevé et la mise en service est prévue vers la fin-septembre 2024.

Compte tenu du report de la mise en service en conditions réelles et de la montée en puissance de l’expansion de l’usine Zgounder, les prévisions de production de la Société pour 2024 seront réévaluées. Aya s’attend à réviser ses objectifs de production en fonction de l’avancement des travaux de construction et des résultats d’exploitation au plus tard le 14 novembre 2024, au moment de la publication de ses résultats financiers du troisième trimestre de 2024.

« Malgré le léger retard de la mise en service en conditions réelles, tous les aspects critiques de l’expansion de la mine Zgounder progressent comme prévu et le projet reste toujours en respect des budgets », a déclaré Benoit La Salle, président et chef de la direction. « Nous sommes bien placés pour terminer l’année en beauté, avec d’autres jalons opérationnels et des résultats de forage d’exploration qui devraient générer davantage de valeur pour les parties prenantes. Nous sommes confiants que 2025 sera une année exceptionnelle suivant l’aboutissement de la montée en puissance de l’usine. »

L’information technique contenue dans le présent communiqué a été révisée et approuvée par Raphaël Beaudoin, P. Eng, vice-président aux opérations d’Aya et « personne qualifiée » tel que ce terme est défini dans le Règlement 43-101.

À propos d’Aya Or & Argent Inc.

Aya Or & Argent Inc. est un producteur d’argent canadien en pleine croissance qui exerce ses activités au Royaume du Maroc.

Aya est la seule société minière purement argentifère cotée à la Bourse de Toronto. Elle exploite la mine d’argent Zgounder à forte teneur et explore ses terrains situés le long de l’Accident Sud-Atlasique à fort potentiel, dont plusieurs renferment d’anciennes mines productrices et des ressources historiques. En plus de ses actifs miniers marocains, Aya détient aussi le projet aurifère Tijirit situé en Mauritanie, qui avance à l’étape de l’étude de faisabilité.

L’équipe de direction d’Aya a pour objectif de maximiser la valeur de la participation des actionnaires en ancrant la durabilité au cœur de ses opérations, de sa gouvernance et de ses plans de croissance financière.

Pour de plus amples renseignements, veuillez visiter le site Web d’Aya à l’adresse www.ayagoldsilver.com.

Vous pouvez aussi communiquer avec l’une des personnes suivantes :

Benoit La Salle, FCPA, MBA



Président et chef de la direction



Benoit.lasalle@ayagoldsilver.com



Alex Ball



VP, Expansion de l’entreprise et Relations avec les investisseurs



alex.ball@ayagoldsilver.com

Énoncés prospectifs

Le présent communiqué renferme certains énoncés qui constituent de l’information prospective au sens attribué à ce terme par les lois sur les valeurs mobilières applicables (« énoncés prospectifs »), qui reflètent les attentes de la direction quant à la croissance future et aux perspectives d’affaires d’Aya (incluant les délais et le développement de nouveaux gisements et le succès des activités d’exploration) et d’autres opportunités. Dans la mesure du possible, des termes comme « prévu », « faire le point », « état d’avancement », « en respect des budgets », « se poursuivront », « s’attend à », « progressent », « reste », « bien placés », « confiants », « exceptionnelle », et d’autres expressions similaires ou des énoncés à l’effet que certaines actions, certains événements ou résultats « pourraient » ou « devraient » se produire, « se réaliseront », « auront lieu » ou seront « vraisemblablement » mis en œuvre ou atteints, ont été utilisés pour identifier l’information prospective. Les énoncés prospectifs spécifiques au présent communiqué comprennent, sans s’y limiter, des énoncés et de l’information à propos de l’avancement des travaux de mise en service conformément au plan d’Aya, les dates prévues pour la mise en service en conditions réelles, la montée en puissance et la production commerciale, les capacités de production d’ici à ce que la Société atteigne la production commerciale, les capacités de production en 2024 et les énoncés portant sur les objectifs de production d’Aya. Bien que l’information prospective contenue dans le présent communiqué reflète les opinions actuelles de la direction en fonction des renseignements dont elle dispose actuellement et en fonction de ce qui, de l’avis de la direction, constitue des hypothèses raisonnables, Aya n’a pas la certitude que les résultats réels seront conformes à cette information prospective. Les énoncés prospectifs sont fondés sur des hypothèses, des opinions et des analyses faites par la direction en tenant compte de son expérience, de la conjoncture actuelle et de ses attentes quant aux futurs développements que la direction croit raisonnables et pertinents mais qui pourraient s’avérer inexacts. Ces hypothèses comprennent, entre autres, la capacité de mettre en œuvre le plan de mise en service, la capacité d’accroître les ressources à Zgounder, la possibilité que ces résultats mènent à une augmentation des ressources, la capacité d’obtenir toutes les approbations gouvernementales requises, l’obtention des permis règlementaires pour les travaux sur le site, pour l’importation de biens et de machinerie et des permis d’emploi, l’exactitude des estimations de réserves minérales et de ressources minérales (incluant, sans s’y limiter, les estimations de tonnage et de teneur du minerai), le prix de l’argent, le prix de l’or, les taux de change, les coûts du carburant et de l’électricité, la conjoncture économique future, les estimations futures des flux de trésorerie disponibles anticipés, et les pistes d’action. Aya met en garde le lecteur de ne pas accorder d’importance indue aux énoncés prospectifs.

Les risques et les incertitudes qui pourraient affecter les énoncés prospectifs comprennent notamment : les risques inhérents à l’exploration et au développement de propriétés minières, incluant les approbations gouvernementales et l’obtention des permis, l’évolution de la conjoncture économique, les variations mondiales des prix pour l’argent, pour l’or et d’autres intrants importants, les changements apportés aux plans miniers (incluant, sans s’y limiter, le débit de traitement et les taux de récupération étant affectés par les caractéristiques métallurgiques) et d’autres facteurs, comme des retards dans l’exécution des projets, dont plusieurs échappent au contrôle d’Aya, ainsi que d’autres risques et incertitudes qui sont plus amplement décrits dans la notice annuelle 2023 d’Aya datée du 28 mars 2024 et dans les autres documents d’Aya déposés auprès des autorités règlementaires en valeurs mobilières, lesquels sont disponibles sur SEDAR+ à l’adresse www.sedarplus.ca. Aya n’assume aucune obligation d’actualiser les énoncés prospectifs si les hypothèses relatives à ces plans, estimations, projections, opinions et avis devaient changer. Rien dans le présent document ne devrait être considéré comme étant une offre de vente ou une sollicitation d’achat ou de vente de titres d’Aya. Toute référence à Aya inclut aussi ses filiales, à moins que le contexte ne s’y prête pas.