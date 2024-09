Nüline Distribution nommé distributeur officiel de The Line au Canada

MONTRÉAL, 06 sept. 2024 (GLOBE NEWSWIRE) -- Nüline Distribution, l'un des principaux distributeurs canadiens de produits haut de gamme pour la maison et le style de vie, est ravi d'annoncer son partenariat exclusif avec The Line, la célèbre marque française connue pour ses œuvres d'art murales minimalistes en métal. En tant que distributeur officiel de The Line au Canada, Nüline Distribution introduira une collection de silhouettes et de paysages urbains dans les foyers canadiens, élargissant ainsi la portée de l'esthétique emblématique de la marque.



The Line est célèbre dans le monde entier pour ses interprétations élégantes et artistiques de villes, de paysages et de points de repère célèbres. Fabriquée en acier de haute qualité, chaque pièce reflète une approche sophistiquée mais simple du design, offrant des options de décoration intemporelles aux amateurs de design. Avec des représentations de villes comme Montréal, Toronto, Paris, New York et Londres, les pièces de The Line apportent une touche moderne et raffinée à tout intérieur.

« Nüline Distribution est ravie de proposer aux consommateurs canadiens le mélange unique d'art et d'artisanat français de The Line », a déclaré Romaric Durand, directeur général de Nüline Distribution. « Leurs élégants paysages urbains trouvent un écho auprès d'un large public, et nous sommes fiers de représenter une marque aussi distinguée sur notre marché. »

The Line propose des pièces spéciales dédiées à Montréal et Toronto , faisant de ces villes canadiennes emblématiques une partie intégrante de la collection, parfaite pour les clients locaux ou ceux qui ont un lien avec ces repères culturels.

Le partenariat avec The Line s'inscrit dans la mission de Nüline Distribution, qui est d'offrir des produits exclusifs et de haute qualité pour embellir les maisons canadiennes. Cet ajout à leur portefeuille de produits permet aux détaillants canadiens d'offrir à leurs clients un accès à des produits sophistiqués et très recherchés.

Les consommateurs peuvent s'attendre à ce que les produits The Line soient disponibles chez certains détaillants canadiens et en ligne à partir du 13 septembre. Avec la demande croissante de décors raffinés et minimalistes, cette collection plaira aux amateurs d'art, aux voyageurs et aux passionnés de design.

Nous vous invitons à visiter notre salle d'exposition pour explorer la collection The Line en personne et découvrir la beauté complexe de ces dessins minimalistes, y compris les paysages urbains de Montréal et de Toronto.Pour plus d'informations sur la collection The Line ou pour vous renseigner sur les possibilités de vente au détail, veuillez visiter nulinedistribution.com ou nous contacter à info@nulinedistribution.com .

Pour les demandes des médias, veuillez contacter

Service clientèle

Courriel : info@nulinedistribution.com

Site Internet : nulinedistribution.com

Salle de montre : 5780 rue Paré, Ville Mont-Royal (QC)



À propos de Nüline Distribution

Distributeur canadien exclusif de Fatboy, TOOU, Basil Bangs, Kooduu et Newgarden. Depuis 2007, Nüline Distribution propose des marques internationales innovantes de meubles et d'accessoires - pour l'intérieur et l'extérieur - qui allient fonctionnalité et plaisir.