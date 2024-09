FUJIFILM Healthcare Europe gibt Kompatibilität von ARIETTA 750 FF ENDO mit Ultraschallendoskopen und endobronchialen Ultraschallendoskopen von FUJIFILM bekannt

RATINGEN, Deutschland, Sept. 06, 2024 (GLOBE NEWSWIRE) -- FUJIFILM Healthcare Europe GmbH freut sich, die Kompatibilität des High-End-Ultraschallsystems ARIETTA 750 FF ENDO mit Ultraschallendoskopen (EG-580UR, EG-580UT und EG-740UT) sowie dem linearen Ultraschallbronchoskop EB-530US bekanntzugeben. Dies ermöglicht es Ärzten, die Vorteile der FUJIFILM-Ultraschallendoskope und -bronchoskope bei diagnostischen und therapeutischen Eingriffen optimal auszunutzen.



Das ARIETTA 750 FF ENDO ist mit der Ultraschallübertragungs- und -empfangstechnologie „eFocusing“ von FUJIFILM Healthcare und der Bildverarbeitungstechnologie „Carving Imaging“ ausgestattet, die klare Ultraschallbilder von oberflächlichen bis hin zu den tieferen Bereichen des Bauchraums ermöglichen. Darüber hinaus ist das ARIETTA mit verschiedenen diagnostischen Applikationen ausgestattet, darunter die „Real-time Tissue Elastography“ (RTE), die mittels farblicher Darstellung Variationen der Gewebeelastizität sichtbar macht, das „Shear Wave Measurement“, mit dem die Elastizität des Gewebes quantitativ bewertet werden kann, sowie die revolutionäre Detective Flow Imaging (DFI)-Technologie. Dank DFI können langsame Blutflüsse mit höherer Auflösung dargestellt werden, die bisher nur schwer sichtbar gemacht werden konnten.

Die Kompatibilität gilt nicht nur für neue ARIETTA 750-Systeme, sondern kann auch Ärzten mit einem bereits bestehenden ARIETTA 750-System angeboten werden. Damit unterstreicht FUJIFILM sein Engagement für die kontinuierliche Verbesserung der Patientenergebnisse, indem das Unternehmen die Leistungsfähigkeit seiner endoskopischen Ultraschallsysteme ausbaut und seinen Kunden Wahlfreiheit bietet.

Samiran Dey, Leiter der Bereiche Pulmonology und Synapse 3D Surgical bei FUJIFILM Healthcare Europe GmbH, kommentierte dies wie folgt: „Es ist eine aufregende Neuigkeit, dass FUJIFILM nun EBUS-Kompatibilität mit dem ARIETTA 750-System anbieten kann. Dadurch können aktuelle ARIETTA 750-Anwender ihre Plattformen mit dem FUJIFILM EBUS-Endoskop nutzen. Ärzte, die ein eigenständiges System für EBUS benötigen, können nun auf die FUJIFILM-Lösung zurückgreifen. Zusätzliche Funktionen wie Elastographie werden mit dem ARIETTA 750 angeboten. Die EBUS-Ultraschalldarstellung von Lymphknoten ist für die visuelle Optimierung vor der Nadelaspiration zur eindeutigen Diagnose und zur Stadienbestimmung von Lungenkrebs unerlässlich.“

Weitere Informationen über die ARIETTA FF Endo-Ultraschallsysteme und Ultraschall-Endoskope finden Sie unter www.fujifilm-endoscopy.com.

Über FUJIFILM Healthcare Europe

Nach der Übernahme des Geschäftsbereichs Diagnostische Bildgebung von Hitachi im Jahr 2021 wurde der europäische Hauptsitz von FUJIFILMs Medical Systems Business Unit im Jahr 2023 zur Wertmaximierung des kombinierten Produktportfolios in FUJIFILM Healthcare Europe umfirmiert. Parallel zur Gründung des neuen strategischen regionalen Hauptsitzes haben verscheidene lokale FUJIFILM-Tochtergesellschaften spezielle Healthcare-Einheiten aufgebaut, um Wissen, Leidenschaft und Inspiration zu bündeln und so einen höheren Mehrwert für die Kunden zu schaffen. Die mehr als 1.500 Mitarbeiter sind bestrebt, medizinische Fachkräfte durch die Entwicklung des umfassendsten und innovativsten Portfolios an medizintechnischen Lösungen, die auf FUJIFILMs Kernkompetenz in der medizinischen Bildgebung basieren, bei der Verbesserung der Lebensqualität von Patienten zu unterstützen. Weitere Informationen finden Sie unter: fujifilm.com.

