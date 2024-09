Mohawk Industries ernennt Mauro Vandini zum Präsidenten des Geschäftsbereichs Global Ceramic

CALHOUN, Ga., Sept. 06, 2024 (GLOBE NEWSWIRE) -- Mohawk Industries, Inc. (NYSE: MHK) gab heute die Beförderung von Mauro Vandini zum Präsidenten des Geschäftsbereichs Global Ceramic des Unternehmens mit Wirkung vom 15. September bekannt. Vandini wird zudem seine derzeitige Rolle als Präsident des Segments European Ceramic von Mohawk Industries beibehalten und wird dabei von seinem kompetenten Team unterstützt.

„Ich habe seit 2013, nach der Übernahme von Marazzi, mit Mauro zusammengearbeitet und weiß seine fundierten Kenntnisse in den Bereichen Keramikherstellung, -vertrieb und -marketing sowie sein Bestreben, Verbesserungen in allen Unternehmensbereichen voranzutreiben, sehr zu schätzen“, sagte Jeff Lorberbaum, Chairman und Chief Executive Officer von Mohawk. „Seit der Übernahme von Dal-Tile im Jahr 2002 hat sich Mohawk zum weltweit größten Hersteller von Keramikfliesen entwickelt, mit Produktionsstätten in acht Ländern auf drei Kontinenten und Vertrieb in rund 140 Ländern. Mauro hat solide Geschäftsbeziehungen zu unseren regionalen Keramikproduzenten aufgebaut und er wird eng mit ihnen zur Optimierung der Unternehmensleistung zusammenarbeiten, um unseren Kunden herausragendes Design, Qualität und Wert zu bieten.“

Vandinis Karriere begann 1983 bei der Marazzi Group, wo er als technischer Leiter und Vice President für den internationalen Geschäftsbetrieb tätig war, bevor er die Position des CEO der Marazzi Group übernahm. Nach der Übernahme von Marazzi durch Mohawk übernahm Vandini die Leitung des Geschäftsbereichs European Ceramic. Unter seiner Leitung wurden das europäische Keramikgeschäft modernisiert, zusätzliche Unternehmen in Italien, Bulgarien und Polen erworben und ein erfolgreicher Einstieg in den schnell wachsenden Porzellanplattenmarkt realisiert.

„Ich fühle mich geehrt, das Segment Global Ceramic von Mohawk zu leiten“, so Vandini. „Ich werde die Zusammenarbeit mit unseren engagierten Führungskräften in allen Regionen zum Nutzen unserer Kunden, Mitarbeiter und Investoren fortsetzen. Als weltweit führender Hersteller von Keramikfliesen werden wir uns weiterhin auf innovatives Design, operative Exzellenz und das Bestreben, die Erwartungen unserer Kunden auf der ganzen Welt zu übertreffen, konzentrieren.“

Chris Wellborn wird Vandini während dessen Übernahme der Führungsrolle im Segment Global Ceramic unterstützen und seine Aufgaben als Präsident und Chief Operating Officer von Mohawk fortführen. In Zusammenarbeit mit Jeff Lorberbaum wird er sicherstellen, dass die strategische Ausrichtung von Mohawk die langfristigen Unternehmensergebnisse maximiert, während sich die Bodenbelagsbranche erholt.

ÜBER MOHAWK INDUSTRIES

