Mohawk Industries benoemt Mauro Vandini als President – Global Ceramic Segment

CALHOUN, Ga., Sept. 06, 2024 (GLOBE NEWSWIRE) -- Mohawk Industries, Inc. (NYSE: MHK) kondigde vandaag de benoeming van Mauro Vandini aan als President van het segment Global Ceramic van de onderneming, met ingang op 15 september. Met de ondersteuning van zijn talentvolle team zal Vandini tevens zijn huidige functie als President van de Europese keramische activiteiten van Mohawk voortzetten.

“Mijn samenwerking met Mauro gaat terug tot 2013, na de overname van Marazzi. Ik waardeer zijn grondige kennis van de productie, verkoop en marketing van keramische producten en zijn bekwaamheid om in alle afdelingen van het bedrijf verbeteringen door te voeren”, vertelt Jeff Lorberbaum, Chairman en Chief Executive Officer van Mohawk. “Na de overname van Dal-Tile in 2002 is Mohawk uitgegroeid tot de grootste producent van keramische tegels ter wereld, met productiefaciliteiten in acht landen op drie continenten en verkoopkanalen in ongeveer 140 landen. Mauro heeft hechte samenwerkingsverbanden met onze regionale bedrijfsleiders in de keramische industrie opgebouwd en zal samen met hen de prestaties optimaliseren om onze klanten uitstekende ontwerpen, kwaliteit en waarde te kunnen bieden.”

Vandini begon zijn loopbaan bij Marazzi Group in 1983 en vervulde vervolgens de functie van technisch directeur van Marazzi en Vice President of International Operations voordat hij CEO van de Marazzi Group werd. Na de overname van Marazzi door Mohawk kreeg Vandini de leiding over de Europese keramische activiteiten. Onder leiding van Vandini werden de Europese keramische activiteiten gemoderniseerd en meerdere bedrijven in Italië, Bulgarije en Polen overgenomen, wat resulteerde in de succesvolle toetreding tot de snelgroeiende markt voor porseleinen platen.

“Ik leid het segment Global Ceramic van Mohawk met de nodige trots,” aldus Vandini. “Ik zet de samenwerking met de vooraanstaande leiders in onze regio's voort ten behoeve van onze klanten, medewerkers en investeerders. Als grootste fabrikant van keramische tegels ter wereld blijven we ons richten op toonaangevende ontwerpen, operationele expertise en het wereldwijd overtreffen van de verwachtingen van onze klanten.”

Chris Wellborn zal Vandini begeleiden bij zijn transitie naar het segment Global Ceramic en zal zijn functie als President en Chief Operating Officer van Mohawk voortzetten. Hij zal er in samenwerking met Lorberbaum op toezien dat de strategieën van Mohawk de bedrijfsresultaten op de lange termijn maximaliseren terwijl de vloerensector zich herstelt.

OVER MOHAWK INDUSTRIES

Mohawk Industries is de toonaangevende wereldwijde fabrikant van vloerbedekkingen die producten creëert om residentiële en commerciële ruimtes over de hele wereld te verfraaien. De verticaal geïntegreerde productie- en distributieprocessen van Mohawk leveren competitieve voordelen op bij de productie van tapijten, vloerkleden, keramische tegels en laminaat-, houten, stenen en vinylvloerbedekking. De toonaangevende innovaties van Mohawk hebben producten en technologieën opgeleverd die hun merken onderscheiden op de markt en voldoen aan alle eisen op het gebied van nieuwbouw en verbouwingen. Deze merken zijn toonaangevend in de sector en omvatten American Olean, Daltile, Eliane, Elizabeth, Feltex, Godfrey Hirst, Grupo Daltile, Karastan, Marazzi, Moduleo, Mohawk, Mohawk Group, Performance Accessories, Pergo, Quick-Step, Unilin en Vitromex. In de afgelopen twintig jaar heeft Mohawk het bedrijf omgevormd van een Amerikaanse tapijtfabrikant tot het grootste vloerbedekkingsbedrijf ter wereld, met vestigingen in Noord-Amerika, Europa, Zuid-Amerika en Oceanië.

