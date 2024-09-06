Mohawk Industries 任命 Mauro Vandini 為全球陶瓷業務總裁

喬治亞州卡爾霍恩, Sept. 06, 2024 (GLOBE NEWSWIRE) -- Mohawk Industries, Inc.（NYSE：MHK）今天宣布晉升 Mauro Vandini，讓其擔任公司全球陶瓷業務總裁，任期將於 2024 年 9 月 15 日生效。 Vandini 亦將繼續擔任 Mohawk 歐洲陶瓷業務總裁的職位，獲得其優秀團隊的大力支持。

Mohawk 主席兼行政總裁 Jeff Lorberbaum 表示：「自 2013 年收購 Marazzi 後，我一直與 Mauro 共事，他在陶瓷製造、銷售和市場推廣方面擁有深厚知識，而且有能力推動大家在各個業務領域不斷改進，我很敬重他。 自 2002 年收購 Dal-Tile 以來，Mohawk 已成為全球最大的瓷磚生產商，在三大洲的 8 個國家製造產品，並在大約 140 個國家銷售。 Mauro 與我們的地區性陶瓷業務領導者建立了牢固的合作夥伴關係，攜手優化業績，為我們的客戶帶來出色設計、優質產品和非凡價值。」

Vandini 的職業生涯始於 1983 年，他一開始就在 Marazzi Group 工作，隨後擔任 Marazzi 技術總監和國際營運副總裁，以及 Marazzi Group 行政總裁。 Mohawk 收購 Marazzi 後，Vandini 成為歐洲陶瓷業務的負責人。 在 Vandini 的指導下，歐洲陶瓷業務實現了現代化，公司在意大利、保加利亞和波蘭等地收購了互補性企業，並成功進入了快速增長的瓷板市場。

Vandini 說：「我很榮幸能夠領導 Mohawk 的全球陶瓷業務部門。 我將繼續與各地區強大的領導者合作，令我們的客戶、員工和投資者獲益。 作為全球最大的瓷磚製造商，我們仍會注重打破行業常規的設計、卓越營運以及超越全球客戶的期望。」

Chris Wellborn 將協助 Vandini 做好擔任全球陶瓷業務領導職位的過渡性交接工作，並將繼續擔任 Mohawk 總裁兼營運總監，與 Lorberbaum 合作，確保隨著地板行業複蘇，Mohawk 的策略能夠最大限度地提升公司的長期業績。

關於 MOHAWK INDUSTRIES

Mohawk Industries 是全球領先的地板製造商，其打造的產品旨在改善全球的住宅和商用空間。 Mohawk 垂直整合了製造與分銷流程，為地氈、小地毯、瓷磚、層壓材料、木材、石材及乙烯基塑料地板的生產提供了競爭優勢。 Mohawk 行業領先的創新活動所帶來的產品和技術，使其品牌在市場上脫穎而出，並滿足所有改建和新建工程的要求。 公司旗下的品牌在業內備受認可，其中包括 American Olean、Daltile、Eliane、Elizabeth、Feltex、Godfrey Hirst、Grupo Daltile、Karastan、Marazzi、Moduleo、Mohawk、Mohawk Group、Performance Accessories、Pergo、Quick-Step、Unilin 及 Vitromex。 在過去的二十年裡，Mohawk 已經從美國地毯製造商轉型為全球最大的地板公司，業務遍及北美、歐洲、南美和大洋洲。

聯絡人：Robert Webb, robert_webb@mohawkind.com