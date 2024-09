Equipes do Nikkiso Clean Energy & Industrial Gases Group e da GTT Se Reúnem na SMM em Hamburgo, Alemanha

TEMECULA, Califórnia, Sept. 06, 2024 (GLOBE NEWSWIRE) -- O Nikkiso Clean Energy & Industrial Gases Group, parte do segmento de Empresas Industriais da Nikkiso Co. Ltd., e a GTT anunciaram hoje uma parceria em apoio ao mercado de transporte marítimo de cargas movido a GNL. A parceria entre a Nikkiso CE&IG e a GTT reúne engenharia e tecnologia de ponta para sistemas de contenção e processo de membranas de GNL e as melhores competências de hardware, fabricação global e integração técnica.



A tecnologia patenteada Recycool™ da GTT garante que o gás de ebulição (BOG) seja recuperado e administrado com segurança para evitar emissões indesejadas e aprimorar a eficiência do combustível. Integrada aos skids de bomba de gás combustível de alta pressão da Nikkiso, a parceria oferece aos proprietários de transportadoras um desempenho aprimorado, mantendo a durabilidade e a eficiência da confiabilidade para oferecer aos clientes uma vantagem competitiva no mercado.

"Nossa parceria com a GTT e a experiência complementar promovem o crescimento de ambas as empresas no mercado de transporte marítimo movido a GNL", disse o CEO da Nikkiso Clean Energy & Industrial Gases, Adrian Ridge. “Isso é evidenciada pelo primeiro grande pedido de 10 navios porta-contêineres, com outros pedidos previstos para o futuro.”

Jean-Baptiste Choimet, CEO da GTT, disse: “Gostaria de agradecer à equipe da Nikkiso pelo apoio e colaboração. Com a experiência da GTT na redução das taxas de ebulição com a nossa tecnologia de membrana, o sistema Recycool™ agora fornece aos navios movidos a GNL soluções eficazes para gerenciar a ebulição e reduzir sua pegada de carbono. A adoção do Recycool™ pelos principais estaleiros chineses e coreanos reflete a confiança da indústria nesta solução.”

O valor dessa parceria já foi reconhecido por grandes armadores com um contrato recente de uma operadora de transporte líder e inúmeros projetos em negociação para uma variedade de tipos de navios.

Nikkiso Clean Energy & Industrial Gases Group é um fornecedor líder de equipamentos criogênicos, tecnologias e aplicações para os segmentos de mercado de energia limpa e gás industrial. O Grupo emprega mais de 1.700 pessoas em 22 países e é liderado pela Cryogenic Industries, Inc., uma subsidiária integral da Nikkiso Co., Ltd. (TSE: 6376) no sul da Califórnia, EUA.

