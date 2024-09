IFA 2024: JMGO bringt N1S Ultimate 4K und N1S Pro 4K mit MALC™ 2.0 Dreifach-Laseroptik auf den Markt und verschiebt Grenzen der Laserprojektion

BERLIN, Sept. 08, 2024 (GLOBE NEWSWIRE) -- JMGO, ein Pionier im Bereich der optischen Technologie, hat heute auf der IFA 2024 die Projektoren N1S Ultimate 4K und N1S Pro 4K vorgestellt. Beide sind mit der MALC™ 2.0 Dreifach-Laseroptik ausgestattet, die überlegene Helligkeits-, Kontrast- und Farbleistung gleichzeitig bietet und neue Maßstäbe für die Laserprojektion setzt.



„Der Kompromiss zwischen Helligkeit, Kontrast und Farbe war lange Zeit eine Herausforderung für Laserprojektoren,“ so Forrest Li, CEO von JMGO, während einer Pressekonferenz am 7. September. „Als Branchenführer mit soliden internen F&E-Kapazitäten sind wir bestrebt, Verbrauchern durch unermüdliche technologische Innovation ein uneingeschränktes Seherlebnis zu bieten.“

Der N1S Ultimate 4K bietet 3.500 ANSI-Lumen, ein Kontrastverhältnis von 1600:1 und eine 110%ige BT.2020-Farbabdeckung mit ∆E < 1, was für lebendige Farben, tiefen Kontrast und außergewöhnliche Helligkeit sorgt. Der N1S Pro 4K bietet 2.400 ANSI-Lumen bei gleichen Kontrast- und Farbwerten. Beide Modelle sind mit Google TV und zertifizierten Streaming-Diensten wie Netflix ausgestattet.

Ein weiteres Highlight ist der ikonische integrierte Gimbal, der erstmals 2022 eingeführt wurde und mittlerweile in der gesamten Branche weit verbreitet ist. Dank dieser Konstruktion kann der Projektor um 360° geschwenkt und um 135° geneigt werden, so dass sich der Projektionswinkel leicht anpassen lässt und jeder Raum in ein Kino verwandelt werden kann.

Auf der IFA erregte die „120S Color Challenge“ von JMGO große Aufmerksamkeit. Die Teilnehmer hatten 120 Sekunden Zeit, um in einem 3x3-Raster die eine Farbe zu finden, die sich leicht von den anderen acht unterschied. Dank der überlegenen Helligkeit und Farbwiedergabe des N1S Ultimate 4K war das Spiel auch bei starkem Umgebungslicht leicht zu spielen. Eine weitere Attraktion war der „Space of Imagination“, in dem Besucher durch ein projiziertes Fenster in andere Welten blicken konnten, die alle von JMGO-Projektoren geschaffen wurden.

Die neuen Projektoren der N1S-Serie sind jetzt bei Amazon in den USA und Europa (Deutschland, Frankreich, Italien und Spanien) erhältlich. Der N1S Ultimate 4K kostet in den USA 2.799 USD und in Europa 2.999 EUR, der N1S Pro 4K 1.999 USD bzw. 2.299 EUR.

Über JMGO

Seit 2011 hat sich JMGO dem Ziel verschrieben, immersive Großbildschirm-Erlebnisse mit Mobilität und Vielseitigkeit zu bieten. Mit funktionalem Design und hochwertiger Unterhaltung will JMGO ein in der Branche einzigartiges All-in-One Home-Entertainment-Ökosystem aufbauen, das Endgerät, Inhalte, Plattform und Software für einen globalen Markt umfasst.

Ein Foto zu dieser Mitteilung ist verfügbar unter https://www.globenewswire.com/NewsRoom/AttachmentNg/946af1ff-f398-4aaa-bdc8-8370ebd9e34b