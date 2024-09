Tonner Drones met fin à sa relation avec la Fiducie et arrête toute dilution supplémentaire

Cannes, le 9 septembre 2024 08h00, Tonner Drones (la « Société ») a le plaisir d'annoncer qu'elle a pu franchir une étape historique. Un accord1 avec les fondateurs du Trust a été conclu pour mettre fin au contrat, ce qui stoppera toute dilution supplémentaire.

D.M. van den Ouden, administrateur, rachète le contrat de fiducie de 1,49 M€ (le « Contrat ») pour arrêter une dilution supplémentaire

Le droit de procéder à des conversions a été supprimé du Contrat

Le nouveau taux d'intérêt du Contrat a été ramené à 4 % par an (au lieu de 12 %) et l'échéance a été prolongée jusqu'au 30 juin 2026

Pour la première fois depuis de nombreuses années, la Société n'est plus soumise à aucun autre instrument dilutif

La Société est heureuse que M. van den Ouden ait accepté d'investir à nouveau. Il s'agit d'une étape historique, car la Société (à l'époque où elle était connue sous le nom de DeltaDrone) a toujours été financée par des lignes de capitaux propres à prix variable dilutives.

Le contrat racheté par M. van den Ouden était le dernier instrument de prix variable restant. Bien qu'un accord ait été conclu avec le Trust le 13 mai 20242, la Société devait encore émettre des actions et effectuer des paiements en espèces. L'accord d'aujourd'hui empêche cela. L'émission prévue de 10 millions d'actions au Trust a été annulée et la Société est dispensée d'effectuer des paiements en espèces de 700 000 € (ou l'émission d'actions par redémarrage de l'instrument à prix variable) qui étaient prévus pour juillet et octobre 2024. La dette du Trust a été restructurée et transférée à M. van den Ouden, l'échéance a été prolongée jusqu'au 30 juin 2026 et les intérêts ont été réduits de 12 % à 4 %. Après l'accord d'aujourd'hui, il n'existe plus d'instruments de dette donnant accès au capital social de la Société.

« J’ai toujours été investisseur et je suis actionnaire dans de nombreuses sociétés françaises. Le recours croissant aux lignes de financement à tarification variable ces dernières années a été une évolution inquiétante pour les actionnaires et je suis donc heureux d’avoir pu soulager la Société de ce type de financement destructeur. Depuis l’arrivée du nouveau management, la Société est déterminée à rompre avec le passé et à construire une bonne relation avec ses actionnaires. La distribution gratuite de bons de souscription d’actions en août a été une première étape, et la fin de la relation de la Société avec le Trust marque un tournant historique. L’organisation est en cours de renouvellement et les coûts sont encore réduits. Je suis convaincu que la Société, avec le soutien de ses actionnaires, peut devenir une entreprise rentable à l’avenir. La Société estime qu’elle peut devenir un partenaire intéressant pour de nombreuses entreprises en raison de son statut coté, de ses actifs et des produits à développer. » selon Diede van den Ouden

La clôture de l’accord est prévue 5 jours après la signature de l’Accord. Press-release may13th: https://tonnerdrones.com/wp-content/uploads/2024/05/Final-13.05.24-CP-Fiducie-A-FR.pdf

About Tonner Drones : Tonner Drones (formerly Delta Drone) develops UAVs and associated technologies for the defense and homeland security sectors. Tonner Drones holds valuable stakes in some of France's leading civilian and military drone manufacturers. Tonner Drones’ strategy is to leverage its shareholdings in these companies through active asset management, a private equity fund, and by teaming up with other private equity funds to become a significant industry consolidator. Additional revenues can be achieved through royalties from patents held by Tonner Drones to recognized manufacturers. Tonner Drones does not plan on owning a factory; however, it is determined to retain R&D for its products and systems in France.

Tonner Drones’ shares are listed on Euronext Growth Paris (ISIN code: FR001400H2X4).

More information at www.tonnerdrones.com

If you would like to find out more, or if you are interested in a partnership: contact@tonnerdrones.com

Concernant les mérites de toute transaction ou la prise de toute décision d'investissement. Il ne constitue ni n'inclut aucune confirmation ou engagement de la part de Tonner Drones (ou de toute autre personne) concernant la valeur actuelle ou future des activités de Tonner Drones, de ses titres, de ses filiales ou de tout autre actif de Tonner Drones. Le présent communiqué de presse contient des déclarations prospectives fondées sur les convictions et les attentes actuelles concernant des événements futurs. Ces déclarations prospectives peuvent inclure des projections et des estimations ainsi que les hypothèses sur lesquelles elles reposent, des déclarations concernant des plans, des objectifs, des intentions et/ou des attentes concernant des résultats financiers, des événements, des opérations et des services futurs et le développement de produits, ainsi que des déclarations concernant des performances ou des événements. Ces déclarations sont généralement identifiées par les termes "s'attendre à", "anticiper", "croire", "avoir l'intention de", "estimer", "planifier", "projeter", "pouvoir", "devoir" ou la forme négative de ces expressions et d'autres expressions similaires. Ces déclarations ne garantissent pas les performances futures et sont soumises à des risques inhérents, des incertitudes et des hypothèses concernant Tonner Drones et ses filiales et investissements, les tendances de leurs activités, les dépenses d'investissement et les acquisitions futures, les développements relatifs aux passifs éventuels, les changements dans les conditions économiques mondiales ou les principaux marchés de Tonner Drones, les conditions concurrentielles du marché et les facteurs réglementaires. La réalisation de ces événements est incertaine ; leur issue pourrait s'avérer différente de celle envisagée aujourd'hui, ce qui est susceptible d'affecter de manière significative les résultats escomptés. Les résultats réels peuvent différer matériellement de ceux anticipés ou sous-entendus dans ces déclarations prospectives. Toute déclaration prospective contenue dans le présent communiqué de presse est faite à la date du présent communiqué de presse. Sauf si la loi applicable l'exige, Tonner Drones ne s'engage pas à réviser ou à mettre à jour les déclarations prévisionnelles en tenant compte de nouvelles informations ou d'événements futurs.





