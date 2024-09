Nanterre, 9 septembre 2024

VINCI signe un accord pour l’acquisition d’une participation majoritaire dans une concession autoroutière en Inde

Acquisition de 51 % des parts de la société concessionnaire de l’autoroute SH1 près d’Hyderabad

Concession d’une durée résiduelle de 16 ans pour l’exploitation de 206 km d’autoroute

Finalisation attendue d’ici la fin de l’année 2024

VINCI Highways, filiale de VINCI Concessions, a signé un accord portant sur l'acquisition de la société « HKR Roadways Limited », titulaire d’un contrat prenant fin en 2041 avec le gouvernement de l’État du Telangana pour la concession de l’autoroute SH1. Au closing financier, l’investissement de VINCI Highways dans cette transaction sera de l’ordre de 40 millions d’euros.

En service depuis 2014, cette autoroute est un axe structurant de 206 km du Telangana, reliant sa capitale Hyderabad (11 millions d’habitants) au nord-est de cet État.

Cette acquisition est réalisée en partenariat avec le fonds d’infrastructures Global Infrastructure Partners (GIP) – Emerging Markets, VINCI Highways et GIP devant détenir respectivement 51 % et 49 % de la société concessionnaire.

La finalisation de la transaction, soumise à l’approbation des autorités compétentes, est attendue d’ici la fin de l’année 2024.

Elle renforcera le partenariat stratégique noué avec GIP à l’occasion des prises de participations majoritaires par VINCI Airports dans les aéroports de Londres Gatwick en 2019 et d’Edimbourg en 2024.

VINCI Highways est, par ailleurs, déjà présent en Inde à travers sa filiale ViaPlus - spécialisée dans les systèmes de péages électroniques – où elle emploie près de 400 collaborateurs à Hyderabad.

