Quantexa wird im Chartis RiskTech Quadrant® 2024 für Betrugslösungen für Unternehmen als führend im Bereich Betrugslösungen für Unternehmen und den Zahlungsverkehr anerkannt

LONDON, Sept. 09, 2024 (GLOBE NEWSWIRE) -- Quantexa, der weltweit führende Anbieter von Decision-Intelligence-Lösungen (DI) für den öffentlichen und privaten Sektor, hat heute bekanntgegeben, dass das Unternehmen im Bericht „Enterprise and Payment Fraud Solutions, 2024 Market Update and Vendor Landscape“ (Lösungen gegen Unternehmens- und Zahlungsbetrug, Marktupdate 2024 und Anbieterlandschaft) von Chartis Research als „Category Leader“ im RiskTech Quadrant® für Unternehmensbetrugslösungen ausgezeichnet worden ist. Die Positionierung als Marktführer spiegelt die starke Leistung von Quantexa in mehreren Schlüsselkriterien wider, insbesondere bei fortschrittlichen Betrugserkennungstechniken und seiner robusten Plattform für Betruganalysen.



Der jährliche Bericht zum Marktupdate und zur Anbieterlandschaft von Chartis stellt mehrere Schlüsselthemen auf dem Markt für Betrugsbekämpfungslösungen fest. Dazu gehören die wachsende Rolle der generativen KI in der Automatisierung und der begleitenden Erstellung von Betrugslösungen. Der Bericht erläutert, wie Anbieter neue Spitzentechnologie einsetzen, um den sich wandelnden Bedürfnissen ihrer Kunden in der Betrugslandschaft gerecht zu werden. Die Aufnahme von Quantexa als „Category Leader“ würdigt den innovativen und umfassenden Plattformansatz des Unternehmens, der Workflows mit Wissensgraphenanalysen integriert und sich mit der ständigen Weiterentwicklung der Herausforderungen im Bereich Identitätsrisiken und Anwendungsbetrug befasst.

Quantexa wurde auch im ersten Chartis RiskTechAI 50 2024 Ranking und Forschungsbericht als einer der Top-Anbieter ausgezeichnet. Der Chartis RiskTechAI 50 Report bewertet globale KI-Lösungen in der Risikotechnologie und hat die Fähigkeit von Quantexa anerkannt, KI für spezialisierte Anwendungen in der Aufdeckung von Steuerbetrug und für behördliche Anwendungsfälle einzusetzen. In dem Bericht wurde die Quantexa-Technologie in zwei Kategorien gelobt: „Erweiterte Funktionalität zur Bekämpfung von Steuerbetrug“ und „KI für Regierungsanwendungen“.

Diese Anerkennung unterstreicht die branchenführende Expertise von Quantexa bei der Nutzung von KI für spezialisierte Anwendungen in der Aufdeckung von Steuerbetrug und in behördlichen Anwendungsfällen.

Diese Anerkennung kommt zu einem entscheidenden Zeitpunkt für Quantexa, da das Unternehmen weiterhin seine Q Assist-Technologie einführt, die Kunden dabei unterstützt, bei KI-Einsätzen erfolgreich zu sein. Diese Technologie-Suite ermöglicht es Kunden von Quantexa, generative KI für transformative Gewinne zu nutzen, ohne erhebliche Investitionen in Infrastruktur, Werkzeuge und zusätzliche Fachkräfte zu tätigen.



Q Assist bringt generative KI-Fähigkeiten in die Decision Intelligence-Plattform von Quantexa.

Vollständiges Video ansehen

Ivan Heard, Global Head of Fraud Solutions bei Quantexa, dazu:„Die Bewertung unter anderen Wegbereitern für Veränderungen in der Kategorie durch Chartis spornt uns an, weiterhin fortschrittliche, KI-gestützte Betrugserkennungstechniken zu entwickeln. Die Anerkennung, dass wir eine branchenführende Lösung sind, bestätigt, dass wir unseren Kunden einige der stärksten Fähigkeiten bei neu aufkommenden Betrugsarten wie APP-Betrug und Mule Detection bieten. Unser Ziel ist es immer, die sich entwickelnden Herausforderungen, mit denen unsere Kunden in der sich verändernden Welt des Betrugs konfrontiert sind, zu bewältigen, indem wir erstklassige Betrugserkennungstechniken entwickeln, die traditionelle Ansätze übertreffen, und die neuesten Fortschritte in der KI sicherstellen, damit Kunden ihre Kunden besser verstehen können."

Maryam Akram, Research Principal bei Chartis, fügte hinzu:„Der innovative Einsatz von KI und maschinellem Lernen von Quantexa zur Erfassung, Vorbereitung, Verarbeitung und Analyse von Daten sowie zur Automatisierung von Geschäftsprozessen in Bereichen wie der Entitätsauflösung und Business Intelligence sicherte dem Unternehmen seine Position und Auszeichnungen im RiskTechAI-Ranking. Die Plattform des Unternehmens ermöglicht und integriert eine Vielzahl von KI- und maschinellen Lerntechniken, sowohl überwacht als auch unüberwacht, um fortschrittliche Funktionen bereitzustellen."

„Die Betrugslandschaft verändert sich, da die Komplexität exponentiell zunimmt und ein tiefes Verständnis der Risiken dringend erforderlich ist. Der einzigartige und innovative Ansatz von Quantexa im Bereich Betrugsmanagement spiegelt diese Veränderung wider“, so Nick Vitchev, Research Director bei Chartis. „Quantexa ist in der Lage, eine Vielzahl von Betrugs- und Risikosignalen zu kombinieren und schwer zu erkennende Zusammenhänge zu identifizieren. Damit bietet Quantexa eine überzeugende Möglichkeit, groß angelegte Betrugsermittlungen zu verwalten und einige der wichtigsten Betrugsmethoden von heute (wie APP-Betrug und Mule Detection) zu nutzen.“

Weitere Informationen zu den fortschrittlichen Steuerbetrugs- und KI-Funktionen von Quantexa für Behörden finden Sie hier.

About Quantexa

Quantexa ist ein globales Unternehmen für KI-, Daten- und Analysesoftware, das Pionierarbeit auf dem Gebiet der Decision Intelligence leistet, damit Unternehmen anhand von Daten im Kontext zuverlässige betriebliche Entscheidungen treffen können. Mit den neuesten Fortschritten in der Künstlichen Intelligenz (KI) hilft die Decision Intelligence-Plattform von Quantexa Unternehmen, versteckte Risiken und neue Chancen aufzudecken, indem sie isolierte Daten zusammenführt und in eine zuverlässige, wiederverwendbare Ressource verwandelt. Es löst die größten Herausforderungen in den Bereichen Datenmanagement, Customer Intelligence, KYC, Finanzkriminalität, Risiko, Betrug und Sicherheit während des gesamten Kundenlebenszyklus.

Die Quantexa Decision Intelligence-Plattform verbessert die operative Leistung mit einer über 90 % größeren Genauigkeit und einer 60-mal schnelleren Auflösung des Analysemodells als herkömmliche Ansätze. Eine von Forrester unabhängig in Auftrag gegebene TEI-Studie über die Decision Intelligence-Plattform von Quantexa ergab, dass die Kunden innerhalb von drei Jahren einen ROI von 228 % erzielten. Quantexa wurde 2016 gegründet und beschäftigt heute mehr als 750 Mitarbeiter und Tausende von Plattformnutzern, die mit Milliarden von Transaktionen und Datenpunkten auf der ganzen Welt arbeiten.

Medienanfragen

Kontakt: Stephanie Crisp, Fight or Flight

E-Mail: Quantexa@fightorflight.com

OR

Kontakt: Adam Jaffe, SVP of Corporate Marketing

Tel. : +1 609 502 6889

E-Mail: adamjaffe@quantexa.com

Ein Foto zu dieser Mitteilung ist verfügbar unter http://www.globenewswire.com/NewsRoom/AttachmentNg/b569f978-6626-4b46-9533-6c977de47bd3