Akur8 amplía su oferta de servicios con adquisición estratégica de la solución de provisiones técnicas Arius®

PARIS, NEW YORK y ATLANTA, Sept. 09, 2024 (GLOBE NEWSWIRE) -- Akur8, la solución de tarificación de seguros de nueva generación basada en el aprendizaje automático transparente, se complace en anunciar la adquisición de Arius®, un galardonado software de provisiones técnicas P&C para aseguradoras y reaseguradoras, conocido por sus herramientas y metodologías innovadoras que ayudan a las aseguradoras a gestionar el riesgo y mejorar el rendimiento financiero. Con una fuerte presencia en EE.UU. y una reputación de excelencia, la cartera de Arius incluye 150 clientes entre aseguradoras y consultoras y más de 1.500 usuarios. Más de un tercio de estos clientes son aseguradoras de primer nivel en EE.UU. y Canadá. Como socio de confianza, Arius ofrece capacidades completas de cálculo y gestión de provisiones como establecen los estándares del sector.

Adquirida a Milliman, Inc., uno de los principales proveedores mundiales de soluciones actuariales, de gestión de riesgos y tecnológicas, la integración de Arius® extiende la cartera de productos de Akur8 e introduce una innovadora plataforma actuarial que amplía significativamente el valor proporcionado a las aseguradoras de todo el mundo. Con la fuerza combinada de Akur8 Pricing y Akur8 Reserving, las compañías de seguros de no vida pueden mejorar significativamente la velocidad, precisión y fiabilidad de sus principales procesos actuariales, a través de un completo conjunto de herramientas diseñadas para apoyar completamente a los actuarios y suscriptores.

Comentarios de la dirección

Samuel Falmagne, CEO de Akur8

«El sector de los seguros se enfrenta a retos cada vez más complejos, que requieren soluciones avanzadas. Los actuarios y los profesionales de los seguros deben afrontar inestabilidad en la regulación y garantizar una provisión precisa al tiempo que gestionan el riesgo y mantienen la rentabilidad. La adquisición de Arius aborda eficazmente estas preocupaciones y es un hito importante para Akur8. Fortalece nuestra posición en el mercado, expande nuestra cartera de productos y nuestra base de clientes, y refuerza nuestra sólida relación con Milliman. Nuestra visión final es una plataforma de provisión y tarificación totalmente integrada y de nueva generación que redefina las mejores prácticas actuariales y combine los puntos fuertes de Akur8 y Arius, proporcionando un software completo y moderno que eleve el rendimiento y la competitividad del negocio. Estamos encantados de dar la bienvenida al equipo de Arius a la familia Akur8 y sabemos que juntos ofreceremos un valor aún mayor a nuestros clientes.»

Ken Scalf, Jefe de Desarrollo de Producto Actuarial en Arius®

«Esta adquisición combina la fortaleza de Arius en cuanto a provisiones con el enfoque de vanguardia de Akur8 en materia de tarificación, lo que nos permite ofrecer a nuestros clientes soluciones más completas y con mayor visión de futuro. Podemos impulsar juntos avances significativos en el campo actuarial y satisfacer mejor las necesidades cambiantes de las aseguradoras de todo el mundo.»

Charles Hoffman, Director de Desarrollo de Software en Arius®

« La unión de fuerzas con Akur8 permite a Arius contar con su experiencia en SaaS e IA, acelerando el desarrollo de nuestros productos e impulsando una mayor innovación para nuestros clientes. Estamos entusiasmados de embarcarnos juntos en este nuevo capítulo.»

Dermot Corry, CEO de Milliman

«Llevamos cinco años trabajando con Akur8 en el desarrollo de su herramienta de tarificación, y en el transcurso de esa colaboración hemos encontrado una gran oportunidad para que Arius se combine con el software de tarificación de Akur8», dice Dermot Corry, CEO de Milliman. «Se trata de una extensión natural de la relación existente entre Milliman y Akur8, que debería beneficiar a nuestros clientes comunes. Estamos especialmente agradecidos por las contribuciones de nuestros colegas de Arius y les deseamos la mejor de las suertes como parte del impresionante equipo de Akur8. Milliman aumentó su participación en el capital de Akur8 como parte de la transacción».

Acerca de Akur8

Con esta nueva adquisición, Akur8 presta servicio a más de 250 clientes en más de 40 países, incluidas las aseguradoras globales de P&C AXA, Generali, Munich Re, MAPFRE, HDI, Tokio Marine y MS&AD; las aseguradoras comerciales y especializadas de P&C TMNAS, FCCI, NEXT, Canopius y Canal; y las aseguradoras personales y comerciales de P&C Sura, Mutua Madrileña, Phoenix, GNP Matmut y Western Reserve Group. Más de 3.000 actuarios utilizan Akur8 a diario para construir sus modelos de tarificación y proyecciones de provisiones en todos los ramos de negocio.

Acerca de Milliman

Milliman es uno de los mayores proveedores mundiales de soluciones actuariales, de gestión de riesgos y tecnológicas. Sus capacidades de consultoría y análisis avanzado abarcan la asistencia sanitaria, los seguros de propiedad y accidentes, los seguros de vida y servicios financieros, y los beneficios para empleados. Fundada en 1947, Milliman es una empresa independiente con oficinas en las principales ciudades del mundo. Visítenos en milliman.com.

Media Contact:

Heide Sacher

Head of Marketing for US

Akur8

908-977-6526

heide.sacher@akur8.com

