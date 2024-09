Delisting of Certificates and Mini Future

Nordea Bank Abp, as the issuer, has determined to delist the instruments below and to determine an Expiration Date that will be 17 September 2024. The instruments will be delisted end of trading 17 September 2024.

Instrument NDA Isin BULL RHEINMETALL X3 NORDNET SE0021749991 BULL RHEINMETALL X3 NORDNET D DK0062722906 BULL RHEINMETALL X4 NORDNET SE0021750007 BULL RHEINMETALL X5 NORDNET SE0021750015 BULL RHEINMETALL X5 NORDNET F SE0021749884 MINI L RHEINMETALL NORDNET 04 SE0021755733 BEAR GENERAL DYNAMICS X2 NORDNET SE0021007952

