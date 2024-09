eQ Oyj:n hallitus on päättänyt vuodelta 2023 maksettavan osingon toisen erän täsmäytyspäivän ja maksupäivän

eQ Oyj pörssitiedote

9.9.2024, klo 17:00

eQ Oyj:n hallitus on 9.9.2024 päättänyt vuodelta 2023 maksettavan osingon toisen erän täsmäytys- ja maksupäivän varsinaisen yhtiökokouksen valtuutuksen mukaisesti. Osingon toinen erä on suuruudeltaan 0,40 euroa osakkeelta. Osingon toinen erä maksetaan osakkeenomistajalle, joka on täsmäytyspäivänä 25.9.2024 merkittyinä Euroclear Finland Oy:n ylläpitämään osakasluetteloon. Osingon maksupäivä on 2.10.2024.

eQ Oyj:n 21.3.2024 pidetty varsinainen yhtiökokous päätti, että vuodelta 2023 maksetaan osinkoa 0,80 euroa osakkeelta kahdessa erässä. Osingon ensimmäinen erä, 0,40 euroa osakkeelta, maksettiin 3.4.2024. Osingon toinen erä, 0,40 euroa osakkeelta, päätettiin maksaa lokakuussa 2024.

Lisätietoja: Antti Lyytikäinen, talousjohtaja, puh. +358 9 6817 8741

eQ-konserni on kotimainen Varainhoitoon ja Corporate Finance -toimintaan keskittyvä yhtiöryhmä. eQ Varainhoito tarjoaa monipuolisia varainhoitopalveluita (ml. pääomarahastot ja kiinteistövarainhoito) sekä instituutioasiakkaille että yksityishenkilöille. Konsernin hallinnoitavat varat ovat noin 13,2 miljardia euroa. Konserniin kuuluva Advium Corporate Finance tarjoaa yritys- ja kiinteistöjärjestelyihin sekä pääomajärjestelyihin liittyviä palveluja.

Lisätietoa konsernista saa sivuilta www.eQ.fi.