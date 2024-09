Norsk Hydro: Altor utøver salgsopsjon, Hydro kjøper ytterlige 20 prosent av Vianode

6. september utøvde private equity-fondet Altor sin salgsopsjon, som krever at Hydro kjøper ytterligere 20 prosent av Vianode. Dette gir en likeverdig eierandel i Vianode på 50/50 for begge parter.

Vianode er en produsent av syntetisk grafitt for batteriindustrien. Selskapet har drevet et industrielt pilotanlegg i Kristiansand siden 2021, og forventer å ferdigstille et produksjonsanlegg i industriell skala på Herøya Industripark innen utgangen av 2024.

Etter at Elkem gikk ut av Vianode i mars 2024 forble Altor og Hydro aksjonærer med henholdsvis 70 og 30 prosent eierandeler. Aksjonæravtalen inkluderer en salgs- og kjøpsopsjon der hver part kan kreve 50/50 prosent eierskap og tilsvarende kostnadsdeling.

Transaksjonen er avhengig av konkurranseklarering, som er forventet innen seks til åtte uker. Hydro pådrar seg ingen ekstra kostnader for dette oppkjøpet.

I henhold til Hydros oppdaterte 2030-strategi fokuserer Hydros Batteri-enhet på å lykkes med gjennomføring av de nåværende investeringene, mens ytterligere kapitalallokering vil avhenge av attraktiviteten til konkrete prosjekter.

