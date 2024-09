Esker annonce le lancement de l'IA "Synergy Transformer" pour l'automatisation du traitement des commandes

Ce nouveau modèle de langage spécialisé se démarque par sa vitesse et sa précision inégalées dans l'industrie pour l'extraction des données des commandes.

Lyon, le 9 septembre, 2024 — Esker, plateforme cloud leader des solutions d'automatisation des processus pilotées par l'IA, pour les métiers de la finance, des achats et du service client annonce le lancement de « Synergy Transformer », la toute dernière version de sa technologie d'IA innovante, « Esker Synergy AI ». Conçue pour automatiser le traitement des commandes clients en extrayant leurs données quel que soit le support numérique (pdf, scan, image, fax), « Synergy Transformer » établit un nouveau record de vitesse et de précision. Ce modèle de langage sur mesure tire parti de la technologie sous-jacente des IA génératives (Transformer) en s'appuyant sur des données d'entraînement spécifiquement adaptées aux subtilités des commandes clients, garantissant ainsi une extraction de données à la fois précise, rapide et peu consommatrice de ressources.

« Synergy Transformer » témoigne de l'engagement d'Esker à promouvoir un écosystème de croissance où toutes les parties prenantes sont gagnantes. Grâce à l'automatisation par l'IA, cette solution libère les employés, notamment les membres du service client et de l'administration de ventes qui effectuent des tâches manuelles répétitives et sujettes aux erreurs, comme la saisie des données de commande. Les équipes peuvent ainsi se concentrer sur des activités à plus forte valeur ajoutée comme le contact direct avec les clients. Dans le même temps, les clients profitent d'une réactivité accrue, sans qu'aucun changement ne soit requis dans la manière de soumettre leurs commandes.

Conçu spécifiquement pour ce cas d'usage, « Synergy Transformer » excelle dans l'extraction rapide de grandes quantités de données issues des commandes, surpassant les modèles de langage comme ChatGPT 4 qui ont une approche plus généraliste. Intégrée à la suite de solutions d'Esker, « Synergy Transformer » permet aux organisations de doter leurs équipes de capacités d'IA avancées, sans nécessiter d'importants investissements en temps ou en ressources pour rechercher, évaluer, tester et ajuster des modèles alternatifs.

Bien que les versions antérieures de « Synergy » affichaient déjà des performances de haut niveau, cette nouvelle mise à jour apporte des améliorations significatives. Les clients constateront une augmentation de la précision allant jusqu'à 6 % par rapport à la version précédente, portant le taux de reconnaissance à plus de 92%. De plus, la taille réduite de la technologie « Synergy » la rend plus durable et économe en ressources, offrant ainsi une solution plus efficace et respectueuse de l'environnement.

“Je suis extrêmement enthousiaste à l'idée de voir l'IA Synergy Transformer désormais accessible à nos clients. Cette nouvelle fonctionnalité automatise la saisie des données de commandes, souvent source d'erreurs, libérant ainsi davantage les utilisateurs pour qu'ils se concentrent sur les priorités stratégiques. Chez Esker, nous restons constamment à l'écoute de nos clients et cherchons en permanence de nouvelles opportunités pour améliorer nos solutions et apporter encore plus de valeur grâce à l'IA. L'intégration de Synergy Transformer dans notre suite de solutions représente une avancée significative dans cette mission continue.” Aurélien Coq, Chef de Produit chez Esker.

Grâce au lancement de « Synergy Transformer », Esker renforce sa position de leader dans l'application des technologies d'IA avancées pour relever des défis d'entreprise concrets. Les bénéfices de cette innovation s'appliquent non seulement aux équipes en charge du service client et de l'administration des ventes, mais aussi aux dirigeants et responsables opérationnels au sein des organisations.



Cette nouvelle fonctionnalité s'inscrit dans la tradition d'innovation d'Esker en matière d'IA pour le traitement des commandes. Elle est aussi dans la continuité du lancement en 2018 du système de reconnaissance faciale « Synergy Shared Network » qui identifie les modèles de documents correspondants et du modèle de langage « Synergy Neural Network » pour l'extraction des données, lancé en 2019. Cette dernière avancée réaffirme l'engagement d'Esker à repousser les limites de l'IA pour optimiser les processus métiers.



Pour en savoir plus sur la solution « Synergy Transformer » d'Esker et la solution d'automatisation du traitement des commandes, rendez-vous ICI.

À propos d’Esker

Leader mondial des solutions d’automatisation des cycles de gestion Source-to-Pay et Order-to-Cash, Esker valorise les départements financiers, achats et services clients des entreprises en renforçant la coopération interentreprises. La plateforme cloud Esker permet d’animer un écosystème vertueux avec ses clients et fournisseurs.

Intégrant des technologies d’Intelligence Artificielle (IA), les solutions d’Esker permettent aux entreprises de gagner en productivité, d’améliorer la visibilité sur leurs activités, tout en renforçant la collaboration avec leurs clients, leurs fournisseurs et leurs collaborateurs.

ETI française dont le siège social se situe à Lyon, Esker est présente en Europe, en Amérique du Nord, en Asie/Pacifique et en Amérique du Sud. Cotée sur Euronext Growth à Paris (Code ISIN FR0000035818), l’entreprise a réalisé 178,6 millions d’euros de chiffre d’affaires en 2023 dont plus des 2/3 à l’international.

