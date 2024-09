China Eastern Airlines déploie de nouveaux services pour faciliter et améliorer les expériences de « voyage en Chine »

SHANGHAI, 10 sept. 2024 (GLOBE NEWSWIRE) -- La compagnie aérienne China Eastern Airlines a récemment lancé ses services électroniques Eastern pour faciliter les voyages à l’aéroport international Shanghai-Pudong, dans le but d’améliorer les services pour les passagers internationaux, les services de bagages et les itinéraires dans le delta du fleuve Yangtsé.



Une coupure de presse jointe au présent communiqué est disponible en cliquant sur ce lien.

Ces nouveaux services incluent la carte d’embarquement électronique, le transfert électronique, le service de transfert Eastern 24 heures sur 24, le service électronique d’informations cardiaques, la déclaration efficace, le laissez-passer simplifié et la carte d’arrivée électronique. Ils offrent non seulement une expérience fluide et dématérialisée depuis la réservation des billets et l’enregistrement jusqu’à la livraison des bagages et la déclaration en douane, mais ils rendent également les voyages plus efficaces et plus confortables pour les voyageurs.

Les passagers atterrissant en Chine sur les vols de China Eastern Airlines via l’aéroport international de Shanghai-Pudong peuvent facilement obtenir leur carte d’embarquement électronique par le biais de l’application China Eastern Airlines, et profiter d’une gamme de services pratiques, dont la déclaration en douane en ligne et la soumission de la carte d’entrée à bord du vol.

China Eastern Airlines propose notamment un service de soumission d’informations de transit en ligne pour les visiteurs étrangers éligibles au transit sans visa de 24 heures ou de 144 heures, réduisant ainsi considérablement les délais nécessaires à l’accomplissement des procédures d’entrée et rendant les « voyages en Chine » plus fluides.

En outre, China Eastern Airlines a allongé les horaires d’ouverture de ses comptoirs d’enregistrement nationaux à l’aéroport international de Shanghai-Pudong jusqu’à minuit, garantissant ainsi une disponibilité 24 heures sur 24 et 7 jours sur 7 des services d’enregistrement nationaux.

En ce qui concerne les services de bagages, China Eastern Airlines a instauré un service de dépôt de bagages spéciaux sur son application et a mis en place des comptoirs de dépôt de bagages spéciaux dans 15 grands aéroports de Chine. Ces comptoirs répondent aux demandes d’informations sur les bagages, assurent la gestion des bagages de grande valeur et des bagages spéciaux, et vendent des franchises de bagages supplémentaires.

Par ailleurs, China Eastern Airlines a lancé un service de transport combiné « bus + avion » dans les villes du delta du fleuve Yangtsé, notamment Suzhou, Kunshan, Hangzhou, Wuxi et Jiaxing, offrant ainsi aux voyageurs des options de voyage plus flexibles. Les passagers éligibles voyageant vers ou depuis le delta du fleuve Yangtsé sur des vols opérés par China Eastern Airlines ou Shanghai Airlines peuvent bénéficier d’une modification gratuite de leur billet pour tous les aéroports de la région. Ce service a également été étendu à Sichuan, Chongqing, Guangdong et d’autres régions.

Source : China Eastern Airlines