Ouverture du Forum de l’innovation de Pujiang 2024 : partager l’innovation et façonner l’avenir ensemble

SHANGHAI, 10 sept. 2024 (GLOBE NEWSWIRE) -- Le 7 septembre, le Forum de l’innovation de Pujiang 2024 a ouvert ses portes à Shanghai, avec notamment l’inauguration de la Journée des sciences et de l’innovation Chine-Hongrie lors de la cérémonie d’ouverture.



Organisé conjointement par le Ministère des Sciences et de la Technologie (MOST) et le Gouvernement Municipal de Shanghai, le Forum de l’innovation de Pujiang est devenu une plateforme essentielle pour promouvoir la coopération mondiale dans les domaines des sciences, de la technologie et de l’innovation.

Cette année, le forum propose une cérémonie d’ouverture, un forum principal, des forums thématiques, une exposition et des rencontres, des échanges spécifiques, la présentation de diverses réalisations, un forum de l’innovation pour les jeunes, une soirée du pays invité d’honneur, et bien plus encore. Il a rassemblé plus de 300 experts et universitaires de Chine et d’autres pays pour explorer le développement de la coopération mondiale en matière d’innovation scientifique et technologique.

L’exposition InnoMatch EXPO et la conférence mondiale sur le capital-risque WeStart2024 ont constitué des éléments clés du Forum de l’innovation de Pujiang 2024.

La « demande d’innovation », le « soutien aux talents » et le « pouvoir des capitaux » représentant les trois éléments fondamentaux, l’InnoMatch EXPO 2024 instaure un modèle d’exposition « 1+3+365 » pour la mise en relation des entreprises.

La conférence mondiale sur le capital-risque WeStart2024 crée une plateforme mondiale permettant aux projets « d’attirer » des financements et aux investisseurs de « localiser » des opportunités d’investissement en naviguant dans les six principaux segments technologiques et en assistant à des séances d’information passionnantes dans les domaines de la biomédecine, de l’intelligence artificielle, de l’information du futur et d’autres domaines, ainsi qu’à des sessions spéciales pour les projets universitaires et d’outre-mer afin de dévoiler un nouveau modèle d’investissement en capital-risque au niveau mondial.

Source : Forum de l’innovation de Pujiang 2024