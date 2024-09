EBC Financial Group Memulai Debut di Ajang LaLiga dalam Kemitraan dengan FC Barcelona

SINGAPURA, Sept. 10, 2024 (GLOBE NEWSWIRE) -- EBC Financial Group (EBC), pemimpin global dalam kancah perantara keuangan, terus memperkuat kemitraan strategisnya selama 3,5 tahun dengan FC Barcelona, salah satu klub multicabang olahraga yang paling ikonis di dunia. Kerja sama ini, yang dimulai pada April 2024, tidak hanya mengangkat kehadiran global EBC, melainkan juga menandai babak penting dalam perpaduan antara keuangan dan olahraga.

Kehadiran EBC Financial Group di ajang LaLiga merupakan bukti kekuatan dari kemitraan ini. Sebagai mitra resmi FC Barcelona di seluruh APAC, LATAM, Timur Tengah, dan Afrika, EBC telah ditampilkan secara dominan dalam pertandingan LaLiga baru-baru ini di Tiongkok Raya, yang menjangkau jutaan penggemar sepak bola di negara ini. Paparan ini tidak hanya mendongkrak visibilitas merek EBC, melainkan juga memantapkan nilai dan sasaran bersama yang dimiliki kedua organisasi ini.

Lanskap Kemitraan Olahraga yang Berkembang

Sinergi antara lembaga keuangan dan tim olahraga bukanlah hal baru, tetapi hal ini sudah berkembang secara dramatis selama bertahun-tahun. Hal yang sebelumnya merupakan model pemberian sponsor yang sederhana kini sudah bertransformasi menjadi kemitraan yang dinamis, dengan kedua belah pihak bekerja sama dalam pencitraan merek, ekspansi pasar, dan keterlibatan komunitas. Bagi lembaga keuangan seperti EBC Financial Group, cabang olahraga sepak bola menawarkan wadah yang tidak tertandingi untuk terhubung dengan khalayak global yang beragam, dengan memanfaatkan semangat dan kesetiaan yang terinspirasi oleh olahraga ini.

FC Barcelona, dengan sejarah yang panjang dan basis penggemar global, mewakili lebih dari sekadar klub sepak bola—klub ini melambangkan rangkaian nilai yang dapat dirasakan di seluruh dunia. Nilai-nilai ini selaras sempurna dengan prinsip EBC, yang membuat kemitraan ini terjalin dengan begitu serasi. Dengan memanfaatkan jangkauan global FC Barcelona, EBC secara strategis menempatkan diri untuk memperdalam kehadiran pasarnya di Asia Pasifik, Amerika Latin, Timur Tengah, dan Afrika.

Sinergi Antara Keuangan dan Sepak Bola: Fungsi Strategis Kemitraan EBC-Barça

Kemitraan antara EBC Financial Group dan FC Barcelona menunjukkan bagaimana sektor keuangan dan olahraga dapat bersatu untuk menciptakan kerja sama yang bermakna. Kedua lembaga ini memiliki komitmen yang sama terhadap keunggulan, disiplin, dan inovasi, yang mendasari kemitraan yang lebih dari sekadar pemberian sponsor pada umumnya.

Bagi EBC, kerja sama ini adalah langkah strategis yang meningkatkan kehadiran mereknya dan membuka peluang baru di berbagai pasar global utama. Dengan bermitra dengan klub sepopuler FC Barcelona, EBC menjalin hubungan dengan khalayak yang luas dan aktif, sehingga membuka peluang untuk mendorong literasi keuangan dan memperkenalkan produk keuangan yang disesuaikan dengan penggemar sepak bola di seluruh dunia. Kemitraan ini juga memungkinkan EBC untuk menjangkau khalayak yang lebih muda dan beragam, menyelaraskan layanannya dengan kepentingan dan kebutuhan mereka.

Sementara itu, FC Barcelona memperoleh mitra dengan pengetahuan keuangan yang mendalam dan komitmen terhadap keunggulan. Kemitraan ini mendukung strategi ekspansi global klub ini, memastikan bahwa mereka tetap menjadi yang terdepan dalam kancah sepak bola, baik di dalam maupun di luar lapangan. Bersama-sama, EBC dan FC Barcelona menetapkan standar baru terkait cara lembaga keuangan dan tim olahraga dapat bekerja sama untuk mencapai kesuksesan bersama.

Memetakan 42 Bulan Berikutnya: Prospek Mendatang dan Visi Jangka Panjang

Melihat ke depan, kemitraan antara EBC dan FC Barcelona akan menjadi semakin kuat. Selama 3,5 tahun berikutnya, kedua organisasi ini akan terus menjelajahi peluang baru untuk bekerja sama, berinovasi, dan memperluas jangkauan mereka. EBC berkomitmen untuk mempertahankan kehadirannya di LaLiga dan ajang-ajang lainnya, menggunakan wadah ini untuk mendorong literasi keuangan, mendukung prakarsa komunitas, dan meningkatkan pengenalan merek.

Kemitraan ini mencerminkan komitmen bersama terhadap keunggulan dan inovasi, dengan memosisikan EBC dan FC Barcelona untuk mencapai kesuksesan yang berkelanjutan. Seiring dengan terus adanya penyelarasan sasaran mereka dan pemanfaatan kekuatan satu sama lain, kerja sama ini akan berperan penting dalam membentuk masa depan sektor keuangan dan olahraga.

Tentang EBC Financial Group

Didirikan di distrik keuangan terkemuka London, EBC Financial Group (EBC) terkenal dengan berbagai layanan komprehensifnya yang mencakup perantara keuangan, pengelolaan aset, dan solusi investasi komprehensif. Dengan kantor strategis yang terletak di pusat keuangan terkemuka, seperti London, Sydney, Hong Kong, Tokyo, Singapura, Kepulauan Cayman, Bangkok, Limassol, dan lainnya, EBC melayani beragam klien mulai dari investor ritel, profesional, dan institusional di seluruh dunia.

Diakui oleh berbagai penghargaan, EBC mengaku bangga atas kepatuhannya terhadap berbagai tingkat peraturan internasional dan standar etika terdepan. EBC Financial Group (UK) Limited diregulasi oleh Financial Conduct Authority (FCA) Inggris Raya, EBC Financial Group (Australia) Pty Ltd diregulasi oleh Australian Securities and Investments Commission (ASIC), dan EBC Financial Group (Cayman) Limited diregulasi oleh Cayman Islands Monetary Authority (CIMA).

Inti EBC Group diisi oleh para tenaga profesional berpengalaman dengan pengalaman mendalam lebih dari 30 tahun di lembaga keuangan besar yang telah dengan mahir melewati siklus ekonomi signifikan mulai dari Perjanjian Plaza hingga krisis franc Swiss 2015. EBC mengusung budaya ketika integritas, rasa hormat, dan keamanan aset klien menjadi hal utama, dengan memastikan bahwa setiap keterlibatan investor diperlakukan dengan sangat serius.

EBC adalah Mitra Resmi Valuta Asing FC Barcelona, dengan menawarkan layanan spesialisasi di berbagai wilayah seperti Asia, Amerika Latin, Timur Tengah, Afrika, dan Oseania. EBC juga merupakan mitra United to Beat Malaria, kampanye Yayasan PBB, yang bertujuan untuk meningkatkan kualitas hasil kesehatan global. Mulai Februari 2024, EBC mendukung rangkaian interaksi publik 'What Economists Really Do' dari Departemen Ekonomi Universitas Oxford, yang bertujuan untuk menyajikan penjelasan yang mudah dipahami tentang perekonomian dan penerapannya untuk mengatasi tantangan utama dalam masyarakat dalam rangka meningkatkan pemahaman dan dialog publik.

Tentang FC Barcelona

FC Barcelona dianggap sebagai klub multicabang olahraga terbaik di dunia, dan pada 2024 merayakan hari jadinya yang ke-125. Klub ini didirikan pada tahun 1899 dan dimiliki oleh anggotanya. Klub ini berakar kuat pada kota dan negaranya, Katalonia, dan memiliki pandangan global, dengan kantor resminya terletak di tiga kota yang berbeda: Barcelona, Hong Kong (bertanggung jawab untuk pekerjaan di APAC), dan New York (bertanggung jawab untuk pekerjaan di Amerika).

Barça berupaya mengubah dunia melalui keunggulan di cabang olahraga, yang dijunjung oleh klub ini di luar lapangan permainan ke berbagai area lain seperti pengetahuan dan inovasi melalui Barça Innovation Hub (BIHUB); Web3, NFT, dan beragam prakarsa metaverse persembahan Barça Vision; konten hiburan dan streaming langsung dari Barça One; komitmen sosial melalui FC Barcelona Foundation; dan pelatihan, melalui La Masia. Pertumbuhan Barça dewasa ini telah menempatkannya sebagai salah satu lembaga paling favorit di dunia dan salah satu yang memiliki pengikut paling banyak di jejaring sosial.

