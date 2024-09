新加坡, Sept. 10, 2024 (GLOBE NEWSWIRE) -- EBC Financial Group (EBC) 是一家全球领先的金融券商,正在持续加深与巴塞罗那足球俱乐部为期三年半的战略性合作,该俱乐部为全球最具代表性的综合性体育俱乐部之一。 2024 年 4 月,双方开始合作,不仅提升了 EBC 的全球影响力,还标志着金融与体育融合的重要篇章。

EBC Financial Group 在西甲舞台的亮相证明了合作的深度。 作为巴塞罗那足球俱乐部在亚太、拉美、中东、非洲等地的官方合作伙伴,EBC 在近日于大中华地区举办的西甲赛事中备受瞩目,吸引了国内几百万球迷的目光。 此番亮相不仅加强了 EBC 的品牌存在感,而且巩固了两个组织间共同的价值观和目标。

日益变化的体育合作形势

金融机构与体育团队相辅相成并不是新鲜事,但近年来尤为蓬勃发展。 过去简单的赞助模式演变为如今动态的合作关系,双方在品牌推广、市场拓展和社群参与方面开展合作。 对诸如 EBC Financial Group 之类的金融机构而言,足球提供了无可比拟的平台,让机构接触到各类全球观众,让体育项目激发的热情和忠诚度为其所用。

巴塞罗那足球俱乐部历史悠久,全球球迷众多,它不仅是一间足球俱乐部,更代表了举世认同的一系列价值观。 这些价值观与 EBC 的观念不谋而合,说明双方是天作之合。 EBC 充分利用巴塞罗那足球俱乐部的全球影响力,正在谋篇布局,以加强它在亚太、拉美、中东和非洲等地区的市场影响力。

金融与足球相辅相成:EBC-巴萨合作关系的战略要义

EBC Financial Group 与巴塞罗那足球俱乐部的合作表明了金融和体育能够协力创造意义非凡的合作关系。 双方都致力于追求卓越、坚守原则和创新精神,这是双方能超越传统的赞助模式,形成伙伴关系的基础。

对 EBC 而言,这一合作关系是它在核心全球市场加深品牌影响力,创造新机遇的战略性举措。 通过与巴塞罗那足球俱乐部这样举世闻名的俱乐部合作,EBC 接触到人数众多、参与度高的观众群体,也有了向全球球迷普及金融知识,推出定制化金融产品的机会。 合作关系也让 EBC 接触到一批更年轻的、更多元的观众群,以便自身服务能符合观众的兴趣,满足他们的需求。

另一方面,巴塞罗那足球俱乐部多了一位金融知识渊博,追求卓越的合作伙伴。 双方的合作关系推动了俱乐部的全球拓展策略,确保它在足球领域,无论是场内还是场外,都能一马当先。 EBC 和巴塞罗那足球俱乐部携手合作,设立了金融机构和体育团队/俱乐部合作共赢的新标准。

制定下一个 "42 个月计划":前景与长期愿景

未来,EBC 和巴塞罗那足球俱乐部的合作将更上一层楼。 未来三年半,双方都会继续探索合作、创新、拓宽影响力的新机遇。 EBC 致力于保持它在西甲和其他赛事的影响力,运用自身平台普及金融知识、支持社群倡议、加强品牌知名度。

EBC 和巴塞罗那足球俱乐部的合作关系反映了双方共同致力于追求卓越、创新的态度,也让双方能够取得持久的成功。 随着彼此不断地对齐目标、取对方长处,双方的合作对金融和体育领域的未来的塑造都发挥着举足轻重的作用。

关于 EBC Financial Group

EBC Financial Group (EBC) 成立于久负盛名的伦敦金融区,是一家集金融券商、资产管理和综合性投资解决方案等服务为一体的综合性金融集团。 EBC 战略布局触达全球,在伦敦、悉尼、香港、东京、新加坡、开曼群岛、曼谷、利马索尔等等国际金融中心设有办事处。EBC 为全球个人投资者、专业投资者和机构投资者提供服务。

EBC 屡获殊荣,始终遵守最高道德标准和国际法规,并为此自豪。 EBC Financial Group (UK) Limited 由英国金融行为监管局 (FCA) 监管,EBC Financial Group (Australia) Pty Ltd 由澳大利亚证券和投资委员会 (ASIC) 监管,EBC Financial Group (Cayman) Limited 由开曼群岛金融管理局 (CIMA) 监管。

EBC Group 核心人员拥有逾 30 年的大型金融机构的专业工作经验,巧妙驾驭了多个经济周期,时间跨越《广场协议》和 2015 年瑞郎黑天鹅事件。 EBC 倡导诚信、尊重和客户资产安全至上的文化,确保每一次投资者参与都得到应有的重视。

EBC 是巴塞罗那足球俱乐部的官方外汇服务合作伙伴,在亚洲、拉丁美洲、中东、非洲和大洋洲等地区提供专业服务。 EBC 也是联合国基金会旨在改善全球卫生成果的“联合战胜疟疾”运动的合作伙伴。 从 2024 年 2 月开始,EBC 支持牛津大学经济系的“经济学家真正做什么”公众参与系列,揭开经济学的神秘面纱,并将其应用于重大社会挑战,以增强公众理解和对话。

https://www.ebc.com/

关于巴塞罗那足球俱乐部

巴塞罗那足球俱乐部是全球最大型的综合性体育俱乐部,2024 年是其成立第 125 年。 巴塞罗那足球俱乐部创立于 1899 年,由俱乐部成员持有。 该俱乐部不仅牢牢扎根于其所在的城市和国家,加泰罗尼亚,还兼具全球视野,它在三个不同的城市都设立了官方办事处:巴塞罗那、香港(负责亚太地区事务)、纽约(负责美洲事务)。

巴萨致力于以体育的卓越精神改变世界,通过巴萨创新中心 (BIHUB) 走出球场,涉足知识和创新领域;Barça Vision 涉猎 Web3,NFT 和元宇宙倡议;Barça One 专攻娱乐内容和流媒体内容;巴萨基金会负责履行社会责任;拉玛西亚则负责教练工作。 巴萨近年的增长使它成为全球最受欢迎、在社交媒体上粉丝最多的机构之一。

