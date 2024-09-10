Tenstorrent 与 Movellus 达成战略合作，共同开发下一代基于芯粒的 AI 和 HPC 解决方案

加州森尼维尔, Sept. 10, 2024 (GLOBE NEWSWIRE) -- Movellus 和 Tenstorrent 宣布，作为战略合作的一部分，Tenstorrent 已获得 Movellus 数字 IP 系列的授权，用于其 AI 和 HPC 解决方案。 此次合作旨在利用双方公司的优势，开发基于芯粒的解决方案，以在优化功耗的同时增强性能。 Movellus Aeonic 数字 IP 使 Tenstorrent 能够利用先进的时钟技术降低总体能耗。



“通过与 Movellus 合作并整合其技术，我们优化了处理器的能效，并持续巩固 Tenstorrent 在可扩展 AI 芯粒领域的领先地位。”Tenstorrent 首席运营官 Keith Witek 表示。

Movellus 的 Aeonic 产品组合旨在解决现代计算中的关键基础设施挑战，包括片上传感、数字时钟技术和电力传输。 值得一提的是，数字自适应时钟系列推动了每核分布式时钟和细粒度动态频率缩放 (DFS) 等架构进步。 此外，这些产品与骤降检测器配合使用时，可提供先进的时钟管理功能。这不仅能有效减轻骤降现象，降低最小工作电压，还能最大限度地减少对系统性能的影响。 借助这些产品，可以将本地化时钟、DFS、DVFS 和骤降缓解结合到一个统一的解决方案中，从而简化设计并便利集成。

“Movellus 数字时钟技术使我们能够在整个芯片中分布数字 PLL，实现本地化的细粒度时钟控制，这是传统模拟 PLL 所无法做到的。”Tenstorrent SoC 硬件工程高级总监 Michael Smith 表示。 “此外，他们的数字架构不依赖于特定工艺，能够在多设备上提供统一的软件界面。”

“Tenstorrent 凭借其新颖且可扩展的硬件架构和软件栈，在 AI 和 HPC 计算领域处于领先地位。”Movellus 首席执行官 Mo Faisal 表示。 “我们很高兴能参与到这一从基础做起的方法中来，它为 AI 和 HPC 计算的进步打下了坚实基础，旨在最大限度地提高能效 — 这是 AI 时代亟需的发展。”

AI 硬件峰会暨展览会 — 2024 年 9 月 10 日 至 12 日，圣何塞

如需了解有关 Movellus 的更多信息，敬请期待即将举行的 AI 硬件和边缘 AI 峰会，https://aihwedgesummit.com/events/aihwedgesummit。 Movellus 将在 68 号展位展示其屡获殊荣的能源优化 IP 产品组合。

关于 Movellus

Movellus 提供集成到一系列应用中的关键技术，从边缘 AI 设备到以性能为中心的云数据中心计算和网络产品。 公司总部位于加州森尼维尔，在密歇根州和多伦多设有研发中心。 敬请访问：www.movellus.com

Movellus、Movellus 徽标、Aeonic、Aeonic Generate、Aeonic Power、Elevating Silicon、Aeonic Insight 和 Intelligent Clock Networks 是 Movellus 的商标。 “Movellus”一词指 Movellus Circuits Inc 和/或其子公司。 其他商标均为其各自所有者的财产。

关于 Tenstorrent

Tenstorrent 是一家为 AI 构建计算机的下一代计算公司。 Tenstorrent 总部位于加拿大多伦多，在德克萨斯州奥斯汀和硅谷设有美国办事处，在贝尔格莱德、东京、班加罗尔、新加坡和首尔设有全球办事处，并汇聚了计算机架构、ASIC 设计、高端系统和神经网络编译器领域的专家。 Tenstorrent 得到了 Eclipse Ventures、Real Ventures 等公司的支持。 更多信息，请访问 tenstorrent.com。

如需了解 Tenstorrent 的更多信息，请访问 www.tenstorrent.com 或联系 pr@tenstorrent.com。