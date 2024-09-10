Tenstorrent 和 Movellus 建立戰略合作關係，推動新一代小晶片為主的 AI 和高效能運算解決方案

加州桑尼維爾, Sept. 10, 2024 (GLOBE NEWSWIRE) -- Movellus 和 Tenstorrent 宣布，Tenstorrent 已經授權 Movellus 的數碼 IP 系列，作為其 AI 和高效能運算小晶片解決方案戰略合作的一部分。 是次合作旨在充分發揮兩家公司的優勢，開發小晶片為主的解決方案，以提升性能並優化功率。 Movellus Aeonic Digital IP 使 Tenstorrent 能夠利用先進的時鐘技術來降低整體能耗。



Tenstorrent 營運總監 Keith Witek 表示：「藉由與 Movellus 合作並整合其技術，我們正在提升處理器的能效，並持續推動 Tenstorrent 在可擴展 AI 小晶片領域的領導地位。」

Movellus 的 Aeonic 產品組合提供針對現代運算中關鍵基礎設施挑戰的解決方案，包括錯誤更正傳感器、數碼時鐘和電力傳輸等產品。 值得注意的是，數碼自適應時脈系列促進了架構的進步，例如每核心的分散式時脈和細粒度的動態頻率縮放（DFS）。 此外，這些產品在與壓降偵測器結合使用時，可提供先進的時脈管理功能，有效降低 Vmin，同時對性能的影響降至最低。 借助這些產品，可以將本地化時鐘、DFS、DVFS 和下垂緩解整合為一個統一的解決方案，從而簡化設計並提升整合效率。

Tenstorrent SoC 硬件工程高級總監 Michael Smith 表示：「Movellus 的數碼時鐘技術使我們能夠在整個晶片上分佈數碼 PLL，提供本地化和細粒度的時鐘，這是傳統模擬 PLL 無法達成的。 此外，他們與流程無關的數碼架構提供了跨設備的統一軟件介面。」

Movellus 總裁 Mo Faisal 表示：「Tenstorrent 以其創新且可擴展的硬件架構和軟件堆疊，在 AI 和高效能運算領域中引領潮流。 我們很高興能夠成為這種從基礎出發的方法的一部分，這種方法是推動 AI 和高效能運算進步的基石，旨在提升能源效率至最高，這是 AI 時代急需的發展。」

AI 硬件高峰會展覽 - 2024 年 9 月 10 日至 12 日在聖荷西

如欲深入了解 Movellus，請在即將舉行的 AI 硬件和邊緣 AI 高峰會上與我們會面，https://aihwedgesummit.com/events/aihwedgesummit。 Movellus 將在 68 號展位展示其獲獎的能源優化 IP 產品系列。

關於 Movellus

Movellus 提供集成到一系列應用中的關鍵技術，從邊緣 AI 設備到以性能為中心的雲端數據中心計算和網絡產品。 公司總部位於加州森尼維爾，密歇根州和多倫多設有研發中心。 請瀏覽我們的網址：www.movellus.com

Movellus、Movellus 標誌、Aeonic、Aeonic Generate、Elevating Silicon、Aeonic Insight 和 Intelligent Clock Networks 是 Movellus 的商標。 「Movellus」一詞指 Movellus Circuits, Inc 和／或其子公司。 其他商標均為其各自所有者的財產。

關於 Tenstorrent

Tenstorrent 是一家專為 AI 打造電腦的新一代運算公司。 Tenstorrent 總部位於加拿大多倫多，在美國德州奧斯汀和矽谷設有辦事處，並在貝爾格勒、東京、班加羅爾、新加坡和首爾設有全球辦事處，匯聚了電腦架構、ASIC 設計、先進系統和神經網絡編譯器等領域的專業人才。 Tenstorrent 獲 Eclipse Ventures 和 Real Ventures 等公司的支持。 請瀏覽 tens​​torrent.com 以了解更多資訊。

如欲了解有關 Tenstorrent 的更多資訊，請瀏覽 www.tenstorrent.com 或聯絡 pr@tenstorrent.com。