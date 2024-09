Il Fondo di Protezione di Bitget resta al di sopra dell’impegno di $390 milioni ad agosto 2024 nonostante le turbolenze del mercato

VICTORIA, Seychelles, Sept. 10, 2024 (GLOBE NEWSWIRE) -- Bitget , società Web3 ed uno dei principali exchange di criptovalute, continua a sottolineare il suo impegno per la sicurezza degli asset degli utenti con l’ultimo aggiornamento del suo Fondo di Protezione per agosto 2024. Nonostante il mese sia stato caratterizzato da una rilevante volatilità del mercato, il Fondo di Protezione di Bitget si è mantenuto su una valutazione media di $390,7 milioni, superando ampiamente l’impegno iniziale di $300 milioni dell’azienda.

Il Fondo di Protezione, istituito nel dicembre 2022 come livello di sicurezza cruciale per gli asset degli utenti, è autofinanziato e completamente trasparente, oltre ad essere conservato in portafogli visibili al pubblico. La dedizione di Bitget alla trasparenza e alla sicurezza è ulteriormente rafforzata dalla sua Proof-of-Reserves, che garantisce un rapporto di riserva minimo di 1:1 per gli asset dell’utente. Secondo gli aggiornamenti precedenti, dopo il suo lancio Bitget ha mantenuto questo rapporto ben al di sopra del 150%.

Nell’agosto 2024, il Fondo di Protezione ha mostrato delle fluttuazioni in linea con i movimenti di prezzo di Bitcoin, mantenendo un saldo costante di 6.500 BTC. Il fondo ha raggiunto un picco di $424,8 milioni il 2 agosto quando Bitcoin ha toccato il suo prezzo massimo di $65.358, e ha registrato un minimo di $350,7 milioni il 6 agosto in concomitanza con la discesa del prezzo di Bitcoin a $53.956. Questi cambiamenti sottolineano la reattività del fondo alle condizioni del mercato, fornendo una solida rete di sicurezza per gli utenti.

Gracy Chen, CEO di Bitget, ha commentato: “Il nostro impegno costante per la sicurezza degli utenti è evidente nella condivisione e nel mantenimento della trasparenza del nostro Fondo di Protezione, anche in presenza di condizioni di mercato difficili. Tutelando gli asset degli utenti con riserve consistenti, continuiamo a rafforzare la fiducia e a offrire un ambiente di trading sicuro”.

Concepito per proteggere gli utenti da rischi imprevisti e dall’instabilità del mercato, il Fondo di Protezione di Bitget rimane un pilastro della sua infrastruttura di sicurezza. Man mano che Bitget accresce la sua presenza a livello mondiale, l’azienda rimane ferma nell’obiettivo di fornire una piattaforma sicura, trasparente e affidabile per il trading di criptovalute.

Per consultare il Fondo di Protezione di Bitget, clicca qui .

A proposito di Bitget

Fondata nel 2018, Bitget è una società Web3 tra i principali exchange di criptovalute al mondo. Con oltre 30 milioni di utenti in più di 100 Paesi e aree geografiche, l’obiettivo dell’exchange Bitget è di aiutare gli utenti a fare trading in modo più smart, attraverso la sua pionieristica funzione di Copy Trading e altre soluzioni di trading. Già noto con il nome BitKeep, Bitget Wallet è un portafoglio crypto multi-chain di alto livello che offre soluzioni e funzioni Web3 complete, tra cui un portafoglio, uno swap, un marketplace NFT, un browser dApp e molto altro. Bitget ispira gli individui a adottare le criptovalute attraverso collaborazioni con partner affidabili, tra cui la leggenda argentina del calcio Lionel Messi e gli atleti della Nazionale turca, Buse Tosun Çavuşoğlu (campionessa mondiale di lotta), Samet Gümüş (medaglia d’oro nella boxe) e İlkin Aydın (nazionale di pallavolo).

Avviso di rischio: i prezzi degli asset digitali possono fluttuare e sono soggetti a una certa volatilità. Investi solo ciò che puoi permetterti di perdere. Il valore del tuo investimento potrebbe essere compromesso e potresti non riuscire a raggiungere i tuoi obiettivi finanziari o a recuperare il tuo investimento iniziale. Ti consigliamo di rivolgerti sempre a un consulente finanziario indipendente e di prendere in considerazione la tua esperienza e la tua situazione finanziaria. I risultati passati non sono una misura affidabile dei risultati futuri. Bitget non è responsabile di eventuali perdite subite dall’utente. Nulla di quanto riportato in questo testo deve essere interpretato come consulenza finanziaria. Per ulteriori informazioni, consulta le nostre Condizioni d’uso .

Fotos che accompagnano questo annuncio sono disponibili all'indirizzo:

https://www.globenewswire.com/NewsRoom/AttachmentNg/f3bc28fb-2d30-4fe8-a6da-db3204aa583a

https://www.globenewswire.com/NewsRoom/AttachmentNg/c7d2dc99-15eb-49a4-9e94-dd9bb706a49d