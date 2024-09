Jiangsu-Deutschland-Dialog 2024 hat in Changzhou stattgefunden

CHANGZHOU, China, Sept. 10, 2024 (GLOBE NEWSWIRE) -- Am 5. September 2024 hat der Jiangsu-Deutschland-Dialog 2024 mit dem Thema „Tiefgreifende Integration, grüne Entwicklung“ in Changzhou stattgefunden. Die vom Amt für auswärtige Angelegenheiten der Stadtverwaltung von Changzhou organisierte Veranstaltung konzentrierte sich auf die Stärkung der bilateralen Integration und die Förderung der grünen Entwicklung. An der Konferenz nahmen fast 150 chinesische und deutsche Unternehmen teil. Ziel war die Förderung der Zusammenarbeit in den Bereichen Handel, industrieller Wandel und kultureller Austausch.



In diesem Jahr jährt sich die umfassende strategische Partnerschaft zwischen China und Deutschland zum 10. Mal, wobei der Jiangsu-Deutschland-Dialog in Changzhou zum vierten Mal in Folge stattfand. Die Stadt hat sich zu einem neuen Zentrum für deutsche Investitionen entwickelt und ist heute Standort von 255 Unternehmen aus Deutschland. Auch im kulturellen Bereich gibt es mit sieben Partnerstädten in Deutschland, regelmäßigen Bürgerbesuchen und akademischen Kooperationen wie der gemeinsamen Ausbildung von Talenten und dem Aufbau von Laboren mit Einrichtungen wie der Changzhou University und der Jiangsu University of Technology einen regen Austausch. Mehrere Berufsschulen arbeiten auch mit deutschen Bildungseinrichtungen bei der Entwicklung von Programmen und Ausbildungszentren zusammen.

Die grüne Entwicklung ist ein wichtiger Schwerpunkt der globalen Politik und des industriellen Wandels. Lukas Meyer, stellvertretender Generalkonsul Deutschlands in Shanghai, betonte die Notwendigkeit für beide Seiten, die Zusammenarbeit bei der Integration einer grünen und kohlenstoffarmen Entwicklung in die Wirtschafts- und Industriepolitik zu beschleunigen. Die Partnerschaft zwischen Jiangsu und Deutschland ist ein gutes Beispiel einer regionalen Zusammenarbeit zur Förderung des globalen Fortschritts. Der Dialog war eine ausgezeichnete Möglichkeit, die Kommunikation zu verbessern, Wissen auszutauschen und mutige Schritte in Richtung einer nachhaltigen Zukunft zu unternehmen. Im Rahmen der Veranstaltung wurden zehn chinesisch-deutsche Projekte in den Bereichen Anlagenbau, Komponenten für Fahrzeuge mit neuartigem Energieantrieb und Biomedizin unterzeichnet.

Zudem wurden Gespräche über mit neuen Energien geladene Batterien und die Verwaltung der CO₂-Bilanz geführt. Frau Chen Hong, Vice General Manager of Industrial Services and Information Security bei Rhine Technology (Shanghai) Co., Ltd. erklärte die „EU-Batterieverordnung“, während Frau Wang Xiaodan, Senior Director of Government Affairs bei der Deutschen Handelskammer Shanghai, den „Praxisleitfaden zum CO₂-Grenzausgleichsmechanismus der EU“ vorstellte. Eine Podiumsdiskussion befasste sich mit der Integration der chinesischen und deutschen Handelsketten und den Möglichkeiten eines grünen Wandels und der Zusammenarbeit. Dias Business-Matchmaking-Meeting fand im Sino-German (Changzhou) Innovation Park Incubation Center statt.

Quelle: Amt für auswärtige Angelegenheiten der Stadtverwaltung von Changzhou