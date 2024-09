Un nouveau rapport de l’Access to Medicine Foundation révèle à quel point les efforts des entreprises pharmaceutiques en matière d’accès aux médicaments sont axés sur les patients

AMSTERDAM, 10 sept. 2024 (GLOBE NEWSWIRE) -- Le dernier rapport de l’Access to Medicine Foundation se penche pour la première fois sur la question cruciale de l’approche de certaines des plus grandes entreprises pharmaceutiques visant à améliorer l’accès aux médicaments pour les patients dans le monde entier, en particulier dans les pays à revenu faible et intermédiaire (PRFI).



En prévision de l’Indice d’accès aux médicaments (Access to Medicine Index) 2024, la Fondation a examiné les engagements en matière d’accès aux médicaments pour les patients et les méthodes de mesure des 20 entreprises qui seront classées dans le prochain Indice en novembre. L’analyse a permis d’identifier 42 approches uniques de mesure de l’accès aux médicaments, chacune présentant un degré d’exhaustivité variable. Des entreprises telles que AstraZeneca, Novartis et Roche ouvrent la voie avec des approches plus nuancées qui vont au-delà du simple suivi des ventes, améliorant ainsi la précision de leurs calculs de l’accès aux médicaments pour les patients. Le rapport souligne également que si de nombreuses entreprises se sont fixé des objectifs ambitieux pour élargir l’accès aux médicaments à un plus grand nombre de patients dans les pays à revenu faible (PRF), ces engagements pourraient être affinés afin de susciter un véritable changement.

Quel constat le rapport établit-il ?

Il est encourageant de constater que 19 des 20 entreprises évaluées, à l’exception d’AbbVie, ont déclaré utiliser des approches visant à effectuer un suivi de l’accès aux médicaments essentiels pour leurs patients résidant dans les PRFI. Toutefois, ces approches varient considérablement.

Plusieurs entreprises pharmaceutiques, notamment, se fixent des objectifs ambitieux et s’engagent publiquement à élargir l’accès aux médicaments de leurs patients à l’échelle mondiale, en particulier dans les PRFI. Quelques-uns de ces engagements, notamment ceux de Bayer, GSK et Johnson & Johnson, sont clairs, mesurables et ambitieux, avec des objectifs alignés sur la charge de morbidité mondiale.

Toutefois, les résultats révèlent également que les entreprises ont la possibilité d’affiner leurs engagements et d’améliorer leurs efforts en matière d’accès aux médicaments pour les personnes qui en ont besoin. Par exemple, les principaux fabricants d’insuline — Eli Lilly, Novo Nordisk et Sanofi — contrôlent plus de 90 % des parts de marché et se sont engagés à élargir l’accès à leurs produits dans les PRFI. Pourtant, leurs engagements ne concernent collectivement que 1 % de la prévalence du diabète dans les 113 PRFI couverts par l’Indice, qui s’élève actuellement à plus de 350 millions de cas sur les 525 millions de cas mondiaux, selon les données de 2021 sur la charge de morbidité mondiale.

« Nous avons pu constater que l’industrie pharmaceutique prenait des engagements ambitieux pour élargir l’accès aux médicaments pour les patients du monde entier. Cependant, ce rapport révèle qu’il reste encore beaucoup à faire pour obtenir des résultats significatifs et appelle à des mesures urgentes pour garantir l’accès de tous les patients aux médicaments salvateurs, aux quatre coins de la planète. »

- Jayasree K. Iyer, PDG, Access to Medicine Foundation.

Prochaines étapes

Afin de lutter contre les inégalités chroniques en matière de santé, l’industrie pharmaceutique et ses partenaires doivent placer l’accès aux médicaments pour les patients au cœur de leurs activités et de leurs partenariats. En s’appuyant sur les principales conclusions et recommandations du rapport de la Fondation, les entreprises peuvent renforcer et élargir leurs approches actuelles, mais aussi collaborer et apprendre les unes des autres.

Interlocutrice : Divya Verma, Responsable de la communication

dverma@accesstomedicinefoundation.org/+31 (0) 20 215 3535