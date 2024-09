EDF : EDF annonce le succès de son émission d’obligations hybrides vertes multi-tranches pour un montant nominal de 1,15 milliard d’euros et de 500 millions de livres sterling

EDF annonce le succès de son émission d’obligations hybrides vertes multi-tranches pour un montant nominal de 1,15 milliard d’euros et de 500 millions de livres sterling

Le 10 septembre 2024, EDF (BBB positive S&P / Baa1 stable Moody’s / BBB+ stable Fitch) a levé avec succès de nouvelles obligations perpétuelles super-subordonnées vertes (les « Nouveaux Titres ») :

Obligation de 500 millions d’euros, avec un coupon initial de 5,125 % jusqu’en 2029 et une option de remboursement à 5,25 ans au gré d’EDF,

Obligation de 650 millions d’euros, avec un coupon initial de 5,625 % jusqu’en 2032 et une option de remboursement à 8 ans au gré d’EDF,

Obligation de 500 millions de livres sterling, avec un coupon initial de 7,375 % jusqu’en 2035 et une option de remboursement à 11 ans au gré d’EDF.





Cette opération permet à EDF de financer sa stratégie et son objectif de contribuer à l’atteinte de la neutralité carbone d’ici à 2050. En effet, le produit net des Nouveaux Titres sera affecté au financement et/ou refinancement des investissements définis dans le Green Financing Framework d’EDF (1) et alignés avec la taxonomie européenne dans le cadre de l’extension de la durée de vie des réacteurs nucléaires existants en France. Pour rappel, l’intensité carbone du parc nucléaire en France est de 4gCO ² /kWh (2)

Les agences de notation devraient attribuer aux Nouveaux Titres une note de B+/ Ba1/ BBB- (S&P/ Moody's/ Fitch) avec 50% du montant de cette émission retenu en tant que fonds propres.

A propos d’EDF

Acteur majeur de la transition énergétique, le groupe EDF est un énergéticien intégré, présent sur l’ensemble des métiers : la production, la distribution, le négoce, la vente d’énergie et les services énergétiques. Leader des énergies bas carbone dans le monde avec une production décarbonée de 434 TWh (1), le Groupe a développé un mix de production diversifié basé principalement sur l’énergie nucléaire et renouvelable (y compris l’hydraulique) et investit dans de nouvelles technologies pour accompagner la transition énergétique. La raison d’être d’EDF est de construire un avenir énergétique neutre en CO2 conciliant préservation de la planète, bien-être et développement, grâce à l’électricité et à des solutions et services innovants. Le Groupe fournit de l’énergie et des services à environ 40,9 millions de clients (2) et a réalisé un chiffre d’affaires de 139,7 milliards d’euros en 2023.

(1) cf. URD 2023 d’EDF, sections 1.2.3, 1.3.2 et 3.1

(2) Les clients sont décomptés par site de livraison ; un client peut avoir deux points de livraison.

(1) Le Framework est disponible sur le site internet d’EDF dans la section Finance durable.

(2) Analyse cycle de vie du kWh nucléaire d’EDF

Pièce jointe