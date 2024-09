Porsche met l’essence du Cayenne en bouteille

Les personnes qui feront un essai routier de ce VUS à leur Centre Porsche local pourront déguster une sauce piquante en édition limitée.



TORONTO, 10 sept. 2024 (GLOBE NEWSWIRE) -- Cet automne, les passionnés Porsche qui réservent un essai routier avec un Cayenne dans les Centres Porsche du Canada auront l’occasion de déguster des sauces piquantes savamment conçues pour capter l’essence du Porsche Cayenne. Ces sauces seront offertes en édition limitée jusqu’à épuisement des stocks.

Le Porsche Cayenne porte les chapeaux de véhicule familial, de véhicule tout-terrain robuste et de véhicule sport très dynamique. Depuis son lancement sur le marché en 2002, il définit et façonne le segment des VUS. C’est l’un des meilleurs vendeurs de la marque et il a engendré de nouvelles moutures qui ne manquent pas de piquant.

Ce piquant a récemment pris la forme d’une édition limitée de sauces piquantes. La sauce « Original » reflète la polyvalence du Cayenne avec une saveur sucrée et une finale épicée au goût d’ail. La sauce « Cayenne S » est un clin d’œil à la performance du véhicule homonyme, avec une saveur franche et épicée de piment de cayenne associée à une combinaison de mangue et d’ananas. Les deux sauces inspirées de la gamme E-Hybrid contiennent des pommes et des piments de cayenne verts ainsi que du gingembre et du piment jalapeño vert. Enfin, les sauces « GTS » et « Turbo GT » s’inspirent de la sportivité et de la performance de luxe caractéristiques des véhicules sport haut de gamme. Des cerises noires et trois piments différents sont en vedette dans la recette « GTS », alors qu’une bouteille de « Turbo GT » renferme la performance et l’exaltation mélangée à la douceur du piment chipotle et la robustesse du piment rouge Ghost.

Ces sauces ont été inspirées par un événement récemment organisé par Porsche intitulé « Dans le feu de l’action ». Les personnes invitées à cet événement ont participé à un concours d’habileté sur mesure qui a mis à l’épreuve leur talent de conducteur avec des slaloms serrés, des freinages brusques, des pentes latérales, des descentes et des obstacles sur le parcours.

Elles ont été guidées tout au long de chaque exercice de conduite par des instructeurs certifiés et évaluées en fonction de leur exécution sur le parcours et de leur conduite globale. Porsche a ensuite calculé un classement personnalisé pour chaque personne en se basant sur l’échelle de Scoville, qui a servi à créer des sauces piquantes sur mesure. Des scores plus élevés se traduisaient par des recettes plus épicées.

L’événement « Dans le feu de l’action » s’inscrit dans l’engagement continu du constructeur automobile allemand à offrir des expériences sur mesure qui plongent les participants dans le riche héritage de la marque et offrent des occasions mettant en valeur la dynamique de conduite exceptionnelle. Même si cette activité unique était réservée aux personnes invitées, les conducteurs peuvent réserver un éventail diversifié d’expériences Porsche, comme Track Experience, Travel Experience et Ice Experience. Le premier Centre d’expérience Porsche au Canada, qui ouvrira bientôt ses portes à Toronto, offrira encore davantage d’expériences de la marque au pays.

Pour en savoir plus sur le Porsche Cayenne, visitez porsche.ca. Pour en savoir plus sur les programmes expérientiels de la marque, visitez le site porscheexperience.ca.

