AI-Media 与 ITV 宣布就革新字幕服务达成里程碑式合作伙伴关系

伦敦, Sept. 11, 2024 (GLOBE NEWSWIRE) -- 以 AI 为后盾的字幕和翻译服务全球领先企业 AI-Media，欣然宣布与英国最大的商业广播公司 ITV 建立全新合作伙伴关系。 此次合作标志着 ITV 在利用 AI 字幕技术提升自身广泛广播网络的可访问性和运营效率方面，迈出了重要一步。



ITV 可访问性业务总监 David Padmore 强调，这一合作对于推进 ITV 采用新技术的承诺意义重大。 “在 ITV，我们不断寻求创新解决方案，以改进我们的服务，并满足观众的多样化需求。 与 AI-Media 的合作，使我们能够利用尖端 AI 技术简化字幕工作流程，同时保持最高标准的准确性和可靠性。”

双方合作的重点在于部署 AI-Media 的 LEXI 实时自动字幕解决方案，该解决方案可与 ITV 现有的基础设施无缝集成。 AI-Media 与 ITV 合作打造出了一套专为后者复杂的广播需求量身定制的技术架构，可以满足 ITV 面向 18 个地区提供新闻服务的多样化需求。 该解决方案将采用 AI Media 的 SDI Encoder Pro Cards，将 LEXI 字幕以 VANC 嵌入数据的形式集成至 ITV 现有的架构中，并由 ITV 的专业接入服务团队负责运营。 AI Media 的 Alta 产品也将应用于 ITVX 和其他 IP 视频工作流程。

一直以来，ITV 的地区新闻字幕采取人工手动完成，需要耗费大量的人力资源。 借助 AI-Media 的 LEXI 实现自动化转型，预计将极大地影响资源配置，从而显著提高效率并降低成本。 工作流程自动化使 ITV 能够提供更多字幕，为更多观众观看节目提供便利。 此外，LEXI 系统提高了可靠性，降低了延迟，从而有望提高整体服务质量。

AI-Media 的自动化工作流程实施起来简便易行，不会对 ITV 的播出解决方案造成任何中断。 这种在播出方面的灵活性带来了显著优势，确保向新系统的过渡平稳无阻。

ITV 字幕团队将继续发挥关键作用，开发定制化的主题模型，确保字幕的准确性和相关性达到最高水平。 采用自动化工作流程后，ITV 可面向更多地区提供新闻字幕，最终使更多观众受益。

AI-Media 国际销售副总裁 John Peck 表示：“ITV 之所以选择 AI-Media，是因为我们拥有稳固的基础设施和在复杂的广播环境中部署 LEXI 的能力。 我们在监管严格的市场中提供字幕的专业经验，以及与 Ofcom、ACMA 和 FCC 等监管机构建立的坚实关系，是促使他们做出选择的重大因素。 此次合作不仅提升了 ITV 的运营效率，同时也巩固了其在欧洲接入服务领域的前瞻性创新者地位。”

与 AI-Media 的合作彰显了 ITV 通过采用先进技术提升观众体验的决心，也突出了其在可访问性和创新领域的领导地位。

如需了解 ITV 的更多信息，请访问：https://www.itvplc.com/

如需了解 AI-Media 的更多信息，请访问：https://www.ai-media.tv/

预约与 AI-Media 团队在 IBC 展会上的会议或演示：IBC Show 2024（ai-media.tv）

关于 AI-Media

AI-Media 于 2003 年在澳大利亚成立，是一家专门提供 AI 语言和字幕工作流程解决方案的先锋技术公司。

作为全球领先者，AI-Media 为全球各类客户和市场提供以 AI 为后盾的优质实时字幕和录制字幕及翻译等技术和解决方案。

2024 年 2 月，AI-Media 首次公布了突破性数据，展示其 AI 字幕产品 LEXI 相对于传统更昂贵的人工工作流程所具备的优势。

AI-Media 致力于利用其深厚的行业经验和先进的 AI 技术，创造简化流程的解决方案，为全球领先的广播公司、企业和政府机构提供支持，确保其内容播报具有无缝的可访问性和包容性。

AI-Media (澳大利亚证券交易所股票代码：AIM) 于 2020 年 9 月 15 日在澳交所上市交易。

关于 ITV

ITV 是英国最大的商业广播及流媒体服务平台。 ITV 的接入服务团队负责内部工作，为 ITV 所有直播和录制节目提供字幕和音频描述服务，同时也向外部客户提供商业服务。

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