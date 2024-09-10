AI-Media 和 ITV 宣布建立開創性合作夥伴關係以徹底改革字幕服務

倫敦, Sept. 11, 2024 (GLOBE NEWSWIRE) -- 全球領先的 AI 字幕和翻譯服務提供商 AI-Media，榮幸地宣布與英國最大型商業廣播公司 ITV 建立新合作夥伴關係。 這次合作標誌著在 AI 字幕技術應用方面邁出的重要一步，旨在提升 ITV 廣泛廣播網絡的可及性和營運效能。



ITV 可及性總監 David Padmore 強調，此合作夥伴關係對於推動 ITV 採用新技術的承諾非常重要。 他表示：「在 ITV，我們不斷尋求創新解決方案，以改善服務並滿足觀眾的不同需求。 透過與 AI-Media 合作，我們得以利用尖端的 AI 來簡化字幕工作流程，同時保持準確可靠，達到最高標準。」

這項合作的重點是部署 AI-Media 的 LEXI 實時自動字幕解決方案，該解決方案可無縫整合至 ITV 的現有基礎設施。 AI-Media 與 ITV 共同努力，創造了一個針對廣播公司複雜需求度身定制的技術架構，包括其 18 種地區的新聞版本。 該解決方案利用 AI-Media 的 SDI 編碼器專業卡，將 LEXI 字幕作為 VANC 嵌入數據傳送到 ITV 的現有架構中，並由 ITV 的專業可及性服務團隊操作。 AI-Media 的 Alta 產品也會用於 ITVX 及其他 IP 影片工作流程。

傳統上，ITV 的地區新聞字幕工作流程涉及人手操作，需要大量人力資源。 通過 AI-Media 的 Lexi 進行自動化轉型預計將對資源配置產生重大影響，從而大幅提升效率和降低成本。 自動化工作流程使 ITV 能夠提供更多字幕，提升觀眾的可及性。 此外，LEXI 系統的可靠性提高和延遲減少，預計將改善整體服務質素。

AI-Media 自動化工作流程的實施非常流暢，對 ITV 的播出解決方案沒有任何干擾。 在播出期間出現的這種靈活性是一個重要優勢，有助確保過渡至新系統的過程順利無阻。

ITV 的字幕團隊將繼續在開發自訂主題模型中發揮關鍵作用，確保字幕的準確性和相關性達到最高水平。 改用自動化工作流程使 ITV 能夠在更多地區提供新聞字幕，最終惠及更廣泛的觀眾。

AI-Media 國際銷售副總裁 John Peck 說：「AI-Media 擁有穩健的基礎設施及在複雜廣播環境中部署 LEXI 的能力，這成為 ITV 選擇我們的原因。 我們在高度監管市場提供字幕的經驗，以及與 Ofcom、ACMA 和 FCC 等監管機構的良好關係，是他們在作出決策時的重要考慮因素。 這次合作不僅提升了 ITV 的營運效能，也確認了他們在歐洲無障礙服務社區中作為前瞻性創新者的地位。」

ITV 與 AI-Media 的合作突顯了其通過先進技術提升觀眾體驗的承諾，並彰顯其在可及性和創新領域引領在前。

如欲了解更多有關 ITV 的資訊，請瀏覽 https://www.itvplc.com/

如欲了解更多有關 AI-Media 的資訊，請瀏覽 https://www.ai-media.tv/

與 AI-Media 團隊預約在 IBC 上進行會面或演示：IBC Show 2024 (ai-media.tv)

關於 AI-Media

科技公司 AI-Media 於 2003 年在澳洲成立，是一家專注於 AI 語言和字幕工作流程解決方案的一流技術公司。

作為全球領先者，AI-Media 為全球各類客戶和市場提供優質的 AI 驅動實時字幕和錄制字幕及翻譯等技術和解決方案。

2024 年 2 月，AI-Media 首次公開了其 AI 字幕產品 LEXI 的突破性數據，展示相對於傳統人工流程的優越性。

AI-Media 擁有豐富的行業經驗和先進的 AI 技術，從而創造簡化流程的解決方案，為全球領先的廣播公司、企業和政府機構提供支援，確保其內容播報具有無縫的可訪問性和包容性。

AI-Media (ASX: AIM) 於 2020 年 9 月 15 日在澳洲證券交易所正式上市。

關於 ITV

ITV 是英國最大的商業廣播公司和串流平台。 ITV 內部的可及性服務團隊為所有 ITV 的現場和錄製節目提供字幕和音頻描述，同時也向外部客戶提供商業服務。

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