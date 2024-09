PanTera, la joint-venture d’IBA, obtient 93 millions d'euros lors d'une levée de fonds de série A sursouscrite pour accélérer la production mondiale d'actinium-225

Louvain-La-Neuve, Belgique, le 11 septembre 2024 - IBA (Ion Beam Applications S.A.), le leader mondial de la technologie d’accélération de particules, partage aujourd’hui le communiqué de presse ci-dessous concernant sa joint-venture PanTera qui a pour objectif d’assurer la production à grande échelle d'actinium-225, un radioisotope novateur utilisé dans une nouvelle classe de traitements ciblés contre le cancer.

La levée de fonds de série A valorise PanTera à environ 280 millions d’euros après investissement. Avant ce tour de table, IBA détenait une participation de 47,8% dans PanTera. Suite aux différentes augmentations de capital composant cette levée de fonds, IBA conservera une participation de 31,3%. La transaction entraînera une réévaluation de la participation d'IBA dans PanTera, résultant en un impact positif d'environ 23 millions d’euros qui sera graduellement comptabilisé comme un bénéfice pour IBA au cours des trois prochaines années.

PanTera obtient 93 millions d'euros lors d'une levée de fonds de série A sursouscrite pour accélérer la production mondiale d'actinium-225

Nouvelle étape vers la production commerciale d'actinium-225, un radioisotope essentiel pour un nouveau type de traitements ciblés contre le cancer



Série A la plus importante en Belgique dans le secteur des sciences de la vie ; menée par EQT Life Sciences



Levée de fonds totale de 134 millions d'euros, dont 7,2 millions d'euros de capital provenant d'IBA et de SFPIM, et 33,8 millions d'euros de financement par emprunt

Mol, Belgique, le 11 septembre 2024 - PanTera, le producteur belge de radioisotopes, annonce aujourd'hui avoir réalisé une levée de fonds de série A sursouscrite de 93 millions d'euros, menée par EQT Life Sciences. À ce montant s’ajoutent des financements complémentaires portant le montant total de la levée de fonds à 134 millions d'euros.

Outre EQT Life Sciences, les sociétés Kurma Partners, Eurazeo, Korys, Paladin et PMV se sont aussi jointes à cette levée de fonds de 93 millions d'euros. D’autre part, IBA, le leader mondial dans les technologies des accélérateurs de particules, et SFPIM, un fonds souverain belge, convertiront en capital des prêts convertibles d'un montant de 7,2 millions d'euros, renforçant le bilan de PanTera. Ce tour de table sursouscrit est le plus important de série A dans le secteur des sciences de la vie en Belgique à ce jour. En parallèle, la société recevra une contribution en nature supplémentaire du SCK CEN afin d’élargir ses opportunités stratégiques et commerciales. Enfin, une lettre d’intention liante (binding term sheet) pour 33,75 millions d'euros d’emprunt a également été signée auprès de KBC et Belfius, avec le soutien de Gigarant, un instrument de garantie du gouvernement flamand.

PanTera a été fondée en 2022 avec pour objectif de produire à grande échelle de l'actinium-225 (225Ac), un radioisotope essentiel à une nouvelle classe de traitements ciblés contre le cancer, connue sous le nom de thérapie alpha ciblée. Les fonds collectés seront principalement utilisés pour construire une installation de production de haute technologie en Belgique .

La thérapie alpha ciblée est une nouvelle approche prometteuse du traitement du cancer qui permet d'administrer de manière sûre et efficace des radiations aux cellules cancéreuses au moyen de radioisotopes émettant des particules alpha à haute énergie. L'effet du rayonnement de la particule alpha est plus localisé que celui d'autres approches et peut détruire les cellules cancéreuses auxquelles elle est attachée sans endommager les tissus sains environnants. L'émetteur alpha le plus prometteur pour cette nouvelle classe de traitement est le 225Ac. Par conséquent, la demande de 225Ac augmente rapidement du fait que les sociétés pharmaceutiques cherchent à intensifier les essais cliniques sur une série de cancers et à obtenir les autorisations réglementaires. Toutefois, les méthodes fiables, évolutives et durables de production de 225Ac sont complexes et nécessitent une infrastructure nucléaire avancée, ce qui a entraîné une pénurie mondiale de cet isotope.

PanTera s'efforce de combler cette demande. Le processus unique et breveté de production photo-nucléaire par « route gamma » de la société transforme le radium 226 (226Ra) en radium 225 (225Ra), qui, par décroissance, se transforme à son tour en 225Ac. Ce processus permet un approvisionnement fiable, sûr et de haute qualité, non seulement pour les essais cliniques, mais aussi pour la phase commerciale de ces futures thérapies, dont les premières devraient être mises sur le marché en 2028-2029. Le processus et l'infrastructure de PanTera sont conçus pour atteindre une production annuelle de plus de 100 curies (Ci) de 225Ac de qualité clinique d'ici 2029, et permettre le traitement plus de 100 000 patients par an. Avec le stock important et inégalé de 226Ra pur du SCK CEN et l'accélérateur d'électrons Rhodotron® d'IBA, PanTera est en bonne posture pour devenir un producteur fiable et très performant de ce radioisotope médical clé.

Parallèlement à ses efforts pour développer la production de 225Ac à grande échelle, PanTera développe déjà un approvisionnement de 225Ac par le biais d'une méthode de production alternative. En collaboration avec TerraPower Isotopes, elle s’apprête à fournir 1,5 à 2 Ci de 225Ac par an dès 2025. L'offre mondiale actuelle étant estimée à environ 3 Ci par an, cela permettra à PanTera de contribuer de manière significative au développement des traitements. À ce jour, la société a signé des accords d’approvisionnement avec plusieurs entreprises pharmaceutiques, dont Bayer, et prévoit de conclure des accords pour plus de 80 % de sa capacité de production d’ici fin 2024.

Sven Van den Berghe, Chief Executive Officer de PanTera, a commenté : « PanTera vise à augmenter radicalement l'approvisionnement à court et à long terme pour que cette modalité de traitement hautement innovante, et qui pourrait potentiellement sauver des vies, puisse bénéficier aux patients. L'ampleur de cette levée de fonds témoigne de la pertinence de notre stratégie, de nos atouts uniques et de nos capacités. Nous travaillons avec des partenaires très expérimentés dont l'expertise et le réseau vont bien au-delà de la production de 225Ac et englobent tous les aspects liés à la révolution radiopharmaceutique. Grâce à ce financement, nous pouvons concrétiser notre vision d’offrir une « meilleure lutte pour la vie » aux patients souffrant d’un cancer, en devenant un fournisseur de premier plan de 225Ac à l'échelle mondiale. »

Martijn Kleijwegt, Associé chez EQT Life Sciences, a ajouté : « Nous sommes convaincus que PanTera dispose de l'expertise, des actifs et de la stratégie nécessaires pour répondre à la pénurie d'actinium-225 à laquelle l'industrie pharmaceutique est confrontée aujourd'hui, ainsi qu’à l'augmentation significative de la demande attendue à l'avenir. EQT est l'un des plus grands investisseurs mondiaux dans le domaine de la santé et nous nous engageons à soutenir des entreprises pionnières, comme PanTera, afin qu'elles atteignent leur plein potentiel. Nous sommes ravis de nous associer à l'équipe de PanTera, aux côtés d'IBA, du SCK CEN et de nos co-investisseurs, pour la prochaine phase de développement de PanTera. »

KBC Securities a conseillé PanTera pour la levée de fonds de série A et KBC Bank a agi en tant que banque de structuration et coordinatrice du financement par emprunt.

À Propos de Pantera

PanTera, une joint-venture d’IBA et du SCK CEN, a pour objectif d’assurer la production à grande échelle d'Actinium-225 (225Ac), l'un des radioisotopes à émission alpha les plus prometteurs pour combattre les cancers. En travaillant à cette production à grande échelle, l'objectif de PanTera est d'améliorer l'accessibilité d'une future thérapie innovante contre le cancer basée sur l’225Ac et les théranostiques en général.

Plus d’informations sur PanTera : www.pantera-life.com

À propos d'IBA

IBA (Ion Beam Applications S.A.) est le leader mondial dans les technologies des accélérateurs de particules. La société est le principal fournisseur d’équipements et de services en protonthérapie, considérée comme étant la forme de radiothérapie la plus avancée à ce jour. IBA est également un acteur de premier plan dans les domaines de la stérilisation industrielle, les radiopharmaceutiques et la dosimétrie. La société, dont le siège social est situé à Louvain-la-Neuve en Belgique, emploie environ 2000 personnes dans le monde.

La société est cotée à la bourse paneuropéenne EURONEXT. (IBA: Reuters IBAB.BR et Bloomberg IBAB.BB). Pour plus d’informations : www.iba-worldwide.com

