受监管的在线赌场使用军用级技术智胜网络犯罪分子

沃特福德，爱尔兰, Sept. 11, 2024 (GLOBE NEWSWIRE) -- 随着网络犯罪日益猖獗及数据外泄事件不断增加，全球值得信赖的在线赌场正运用最新的军用级加密技术来装备自己，以智胜最狡猾的网络犯罪分子。



全球领先的赌场资源门户网站 Minimum Deposit Casinos（MDC）表示，随着狡猾的犯罪分子潜伏在互联网的各个角落，数据泄露事件日益普遍，造成的损失也越来越大。 对于博彩业来说，数据加密不仅仅是保护金融交易：它关乎保护从登录到游戏历史记录的每一次互动。 玩家的每一条信息都经过加密，未经授权的人员几乎不可能访问。

“受监管且信誉良好的在线赌场不能在安全问题上有丝毫懈怠。 玩家安全和保护是不容妥协的。 因此，他们正在大力投资多层新一代加密技术——与政府和全球金融机构使用的技术相同——以抵御数字威胁，”MDC iGaming 信息主管 Miranda Raaff 表示。

“这种高科技安全级别意味着，即使发生数据泄露，加密信息对网络犯罪分子来说仍然无法读取，毫无用处。 集成最先进的防火墙、端到端加密和实时监控系统意味着，在线赌场正在保护从存款到取款的每笔交易，以及玩家在传输过程中的每一次互动。”

采取这一举措的紧迫性从未如此之高。 能源巨头 Halliburton、数据经纪公司 National Public Data（NPD）和汽车巨头 Toyota 等公司都发生了备受瞩目的数据泄露事件，导致数十亿人的敏感信息可能泄露。

“风险从未如此之高。 受监管的在线赌场的使命是在各个方面智胜网络不法分子，因此他们不断调整防御措施，以应对快速变化的网络世界中出现的新威胁。 玩家的信任是他们成功的基石，因此他们正在竭尽全力保护它，”Raaff 总结道。

关于 Minimum Deposit Casinos

Minimum Deposit Casinos 是 OneTwenty 集团旗下的一家全球 iGaming 资源门户网站，负责审查并向玩家推荐最值得信赖和最可靠的在线赌场。 在向玩家推荐之前，MDC 会对在线赌场进行全方位分析，包括检查博彩牌照详情、安全性、负责任的博彩工具以及公平博彩行为。

网站 - https://www.minimumdepositcasinos.org/

联系电邮：miranda@onetwentygroup.com



