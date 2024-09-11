受監管的網上賭場使用軍用級技術成功對抗網絡犯罪分子

沃特福德，愛爾蘭, Sept. 11, 2024 (GLOBE NEWSWIRE) -- 隨著網絡犯罪日益猖獗及資料外洩事件不斷增加，全球可靠的網上賭場正運用最新的軍用級加密技術來加強自身防護，以對抗最狡猾的網絡罪犯。



全球領先的賭場資源門戶網站 Minimum Deposit Casinos（MDC）表示，隨著詭計多端的犯罪分子匿藏在網絡各處，資料外洩事件日漸普遍，企業因此付出了高昂的代價。 對於博彩業來說，資料加密不僅可以保護金融交易，還能保護用戶登入以至博彩記錄等的每次互動。 玩家的所有資訊都經過加密，未經授權的人員幾乎無法存取。

MDC 的互聯網博彩資訊主管 Miranda Raaff 說：「受監管且信譽良好的網上賭場在安全性方面絕不能冒險。 在保護玩家安全方面，不容妥協。 因此，他們大力投資於與政府和全球金融機構相同的多層新一代加密技術，以抵禦網絡犯罪的威脅。」

「這種高科技安全等級意味著即使在可能發生資料外洩的情況下，加密資訊對網絡犯罪分子來說仍然無法讀取，毫無價值。 最先進的防火牆、端到端加密和實時監控系統的整合，意​​味著網上賭場正在保護從存款到提款的每筆交易，以及玩家在傳輸過程中的每次互動。」

這一舉措的緊迫性絕對是前所未有。 能源巨頭 Halliburton、數據經紀公司 National Public Data（NPD） 和汽車巨頭 Toyota 等備受矚目的資料外洩事件，導致數十億人的敏感資訊可能被洩露。

Raaff 總結說：「風險從未如此之高。 受監管的網上賭場的使命是在每個回合中智勝網絡流氓，所以他們不斷調整防禦措施，以應對快速變化的網絡世界湧現的新威脅。 玩家的信任是他們成功的基石，因此他們正在盡一切努力保護大家。」

關於 Minimum Deposit Casinos

Minimum Deposit Casinos 為 OneTwenty Group 旗下業務部門之一，是全球互聯網博彩資源門戶網站，為玩家檢視和推薦最值得信賴和可靠的網上賭場。 MDC 分析網上賭場的各個方面，包括檢查博彩許可證的詳細資訊到安全性、負責任的博彩工具和公平的博彩行為，然後再向玩家推薦。

網站：https://www.minimumdepositcasinos.org/

聯絡電郵：miranda@onetwentygroup.com