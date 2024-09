Quantexa Melancarkan Unit Perniagaan Sektor Awam Global untuk Membantu Agensi dan Jabatan Kerajaan Memecah Silo Data, Memanfaatkan AI dan Menggunakan Automasi untuk Memacu Kecekapan

Senarai pelanggan kerajaan yang semakin meningkat kini termasuk Perintah Operasi Khas A.S., Kewangan Perkhidmatan Awam Persekutuan Belgium, Pejabat Kabinet UK, Pihak Berkuasa Penipuan Sektor Awam, Mersey Care NHS Trust dan Service NSW Australia

Graduan West Point dan veteran industri teknologi, Frank Ignazzitto, menyertai kumpulan eksekutif serantau Quantexa untuk mengetuai usaha Sektor Awam A.S.

Syarikat terus mengukuhkan perkongsian ekosistem dengan Microsoft, Databricks, AWS di peringkat global dan set rakan kongsi perundingan dan penghantaran khusus yang semakin meningkat

NEW YORK dan LONDON, Sept. 11, 2024 (GLOBE NEWSWIRE) -- Quantexa, peneraju global dalam penyelesaian Perisikan Keputusan, hari ini mengumumkan ia membentuk Sektor Awam Quantexa, sebuah unit perniagaan global baharu yang didedikasikan untuk memperkasakan agensi sektor awam di seluruh dunia untuk mengubah perkhidmatan kerajaan dengan AI, automasi dan data yang dipercayai. Quantexa sedang membina rekod kejayaan dalam sektor awam dengan pantas, membantu agensi dan jabatan menggunakan Platform Perisikan Keputusan canggih mereka untuk melindungi dan memberi perkhidmatan kepada lebih ramai komuniti dengan lebih baik sambil memaksimumkan kecekapan operasi.

Pencapaian Quantexa dalam sektor awam diiktiraf kerana syarikat itu dinamakan sebagai salah satu vendor teratas dalam kedudukan teratas Chartis RiskTechAI 50 2024 dan laporan penyelidikan . Laporan Chartis RiskTechAI 50 menyenaraikan penyelesaian AI global dalam teknologi risiko dan telah mengiktiraf keupayaan Quantexa untuk menggunakan AI untuk aplikasi khusus dalam pengesanan penipuan cukai dan kes penggunaan kerajaan. Dalam laporan itu, teknologi Quantexa telah dipuji dalam dua kategori: “Keupayaan penipuan cukai lanjutan” dan “AI untuk aplikasi kerajaan.”

Pengiktirafan ini menggariskan kepakaran peneraju industri Quantexa dalam memanfaatkan AI untuk aplikasi khusus bagi pengesanan penipuan cukai dan kes penggunaan kerajaan.

Portfolio pelanggan kerajaan yang berkembang melihat manfaat teknologi Quantexa

Awal hari ini, Quantexa mengumumkan bahawa ia telah menandatangani kontrak pertamanya dengan kerajaan persekutuan A.S. melalui perjanjian baharu dengan U.S. Special Operations Command (USSOCOM). USSOCOM akan menggunakan Quantexa News Intelligence (QNI), penyelesaian SaaS yang didayakan AI yang menyediakan cerapan masa nyata daripada data berita global, untuk mengenal pasti dan memantau risiko yang muncul dan membantu dalam membuat keputusan kritikal misi.

Kontrak ini dibuat selepas QNI mencapai status “Boleh Dianugerahkan” melalui Tradewinds Solutions Marketplace, rangkaian alatan dan perkhidmatan Jabatan Pertahanan yang direka untuk mempercepatkan perolehan dan penggunaan pembelajaran AI/mesin, data dan keupayaan analisis.

USSOCOM ialah tambahan terkini kepada senarai agensi kerajaan yang semakin meningkat yang beralih kepada Platform Perisikan Keputusan Quantexa dan penyelesaian untuk membantu menyelesaikan pengurusan data, tadbir urus dan cabaran kualiti. Pelanggan lain termasuk Pejabat Kabinet UK, Mersey Care NHS Trust, Service NSW Australia dan Kewangan Perkhidmatan Awam Persekutuan Belgium.

Pelanggan sektor awam Quantexa melihat kejayaan dan penjimatan kos yang dicapai merentas pelbagai senario kes penggunaan termasuk menghentikan penipuan yang berlaku dalam program cukai, geran dan faedah, memacu jenayah kewangan dan penyiasatan jenayah yang lebih cekap dan berkesan, memudahkan pergerakan orang yang selamat dan terjamin dan barangan merentasi sempadan, memperkayakan operasi perisikan dan usaha penjagaan pesakit yang proaktif dalam program kesihatan negara.

Craig Martin, Ketua & Ketua Program Analitik Penipuan, Pejabat Kabinet U.K., berkata: “Quantexa telah membantu kami memperincikan jenis penipuan yang betul – dan jenis penipuan yang betul teknologi penipuan – ke dasar rangkaian berkepentingan yang kami anggap berisiko tinggi. Dengan analitis rangkaian dan keupayaan penyelesaian entiti yang disediakan oleh Quantexa, kami bukan sahaja melihat bukti penipuan oportunistik, tetapi juga penipuan yang dianjurkan.”1

Memenuhi permintaan sektor awam untuk data dan inisiatif AI

Komitmen Quantexa yang semakin meningkat kepada sektor awam adalah susulan penggunaan pesat AI merentas agensi kerajaan. Menurut Gartner®, “Perbelanjaan perisian AI Global dalam pasaran kerajaan dijangka meningkat 18.0% pada 2024 kepada $41.6 bilion dan mencapai $70.6 bilion menjelang 2027, dengan CAGR lima tahun sebanyak 18.7%. Penyedia teknologi dan perkhidmatan boleh menggunakan pembentangan ini untuk menyokong aktiviti perancangan kerajaan untuk tahun 2024 dan seterusnya.”2 Gartner juga meramalkan bahawa, “Menjelang 2025, 95% daripada keputusan yang menggunakan data pada masa ini akan menjadi sekurang-kurangnya sebahagiannya automatik .”2

Memperkasakan pasukan penyiasat dan profesional penjagaan kesihatan dengan keupayaan kritikal seperti resolusi entiti dan teknologi graf pengetahuan membolehkan mereka membersihkan, memperkaya, memadankan dan memahami data dengan menyambungkan sumber tersenyap dan menggambarkan hubungan yang kompleks dalam konteks dunia sebenar. Hasilnya ialah keupayaan untuk menyokong berbilang kes penggunaan daripada satu platform yang memberikan ketepatan data yang luar biasa, model AI berprestasi jauh lebih baik dan Gen AI yang berkesan, dengan pengalaman pengguna intuitif yang meningkatkan keupayaan untuk bekerjasama dan memacu keberkesanan dan kecekapan sumber agensi yang lebih besar. .

Sektor Awam Quantexa diketuai oleh eksekutif kanan semasa, dengan pelantikan graduan West Point dan veteran industri teknologi Frank Ignazzitto untuk mengendalikan pasukan Sektor Awam A.S.

Vishal Marria, Pengasas dan Ketua Pegawai Eksekutif Quantexa, berkata: “Hari ini, agensi semakin beralih kepada AI untuk memecahkan silo data dan memacu cerapan kualiti yang lebih baik melalui pembuatan keputusan yang ditambah dan automatik. Seterusnya, negara, terutamanya A.S., meningkatkan perbelanjaan persekutuan untuk AI merentas perkhidmatan profesional, saintifik dan teknikal serta projek pertahanan.3 Sejak penubuhan kami, pasukan kami telah menunjukkan kecekapan dalam membantu pelanggan sektor awam dalam meningkatkan produktiviti, memodenkan sistem dan perkhidmatan lapuk dan memastikan keselamatan dan keselamatan rakyat. Dengan pembentukan unit perniagaan kami yang berdedikasi, kami meletakkan tumpuan yang lebih tinggi untuk membina hubungan pelanggan yang kukuh dengan menyediakan kepakaran khusus di setiap wilayah, sokongan pelanggan yang berdedikasi dan inovasi produk yang disesuaikan yang menangani cabaran khusus agensi kerajaan."

Membina ekosistem rakan kongsi berimpak tinggi

Quantexa komited untuk membina ekosistem rakan kongsi berimpak tinggi untuk menyokong cabaran unik yang dihadapi oleh agensi sektor awam, termasuk keperluan untuk penyelesaian berskala yang berfungsi dengan IT sedia ada infrastruktur. Terdiri daripada rakan kongsi yang membawa kepakaran khusus merentas pengiraan selamat, penggunaan pengkomputeran awan, keselamatan siber dan tawaran terurus, Quantexa bekerjasama dengan rakan kongsi industrinya yang dipercayai untuk menyediakan perundingan dan penyampaian teknologi yang tiada tandingan yang meningkatkan kecekapan operasi, memperjuangkan inovasi dan membolehkan agensi menyediakan perkhidmatan yang lebih baik kepada orang ramai yang mereka layani.

Rakan Kongsi Teknologi: AWS, Databricks, Google, Microsoft

AWS, Databricks, Google, Microsoft Rakan Kongsi Penghantaran dan Perunding: Accenture, Akira Technologies, Brillient Corporation, Capgemini, Deloitte, DXC Technology, IBM, KPMG, PWC, ST Engineering

Platform dan penyelesaian Perisikan Keputusan Quantexa tersedia kepada agensi kerajaan secara langsung melalui Quantexa atau melalui set kenderaan kontrak global dan pasaran teknologi yang semakin berkembang.

Agensi kerajaan yang berminat untuk mengetahui lebih lanjut tentang cara Quantexa boleh membantu hendaklah melawati: https://www.quantexa.com/industries/public-sector/

GARTNER ialah tanda dagangan berdaftar and tanda servis Gartner, Inc. dan/atau anggota gabungannya di A.S. dan pada peringkat antarabangsa dan digunakan di sini dengan kebenaran. Hak cipta terpelihara.

Mengenai Quantexa

Quantexa ialah syarikat perisian AI, data dan analitik global yang merintis Perisikan Keputusan untuk memperkasakan organisasi untuk membuat keputusan operasi yang dipercayai dengan data dalam konteks. Dengan menggunakan kemajuan terbaharu dalam AI, platform Perisikan Keputusan Quantexa membantu organisasi mendedahkan risiko tersembunyi dan peluang baharu dengan menyatukan data dalam silo dan mengubahnya menjadi sumber yang paling dipercayai dan boleh digunakan semula. Ia menyelesaikan cabaran utama merentasi pengurusan data, risikan pelanggan, KYC, jenayah kewangan, risiko, penipuan dan keselamatan, sepanjang kitaran hayat pelanggan.

Platform Kecerdasan Keputusan Quantexa meningkatkan prestasi operasi dengan peningkatan ketepatan sehingga lebih daripada 90% dan resolusi model analisis sebanyak 60 kali lebih pantas berbanding dengan kaedah tradisional. Kajian Forrester TEI yang ditempah secara bebas mengenai Platform Perisikan Keputusan Quantexa mendapati bahawa pelanggan memperoleh ROI 228% selama tiga tahun. Ditubuhkan pada tahun 2016, Quantexa kini mempunyai lebih daripada 750 pekerja dan beribu-ribu pengguna platform yang bekerja dengan berbilion-bilion transaksi dan titik data di seluruh dunia.

